MotoGP: Ακυρώθηκε το GP Αργεντινής

Μια απόφαση που δείχνει να συνδέεται άμεσα με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί τον τελευταίο καιρό σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στη χώρα του τανγκό.

Το φετινό πρωτάθλημα στο MotoGP, που το 2024 γιορτάζει την 75η επέτειό του, περιελάμβανε έως τώρα 22 στο σύνολο αγώνες – τους περισσότερους στην ιστορία του. Ωστόσο, αυτοί που θα διεξαχθούν τελικά θα είναι 21.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Dorna, το GP Αργεντινής, που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα στο Termas de Rio Hondo και φέτος ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 5-7 Απριλίου ως ο τρίτος κατά σειρά γύρος του θεσμού, ακυρώνεται.

Στη σχετική τους ανακοίνωση, οι Dorna, IRTΑ και FΙΜ αναφέρουν τα εξής:

«Λόγω των τρεχουσών συνθηκών στην Αργεντινή, ο promoter της διοργάνωσης έχει κοινοποιήσει ότι επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του Grand Prix το 2024 σύμφωνα με τα πρότυπα MotoGP».

Όπως ανακοινώθηκε, το GP Αργεντινής δεν θα αντικατασταθεί με άλλον αγώνα.

Η αγωνιστική δράση, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων δοκιμών σε Μαλαισία και Κατάρ, θα ξεκινήσει κάτω από τα φώτα των προβολέων στο Lusail International Circuit (8-10 Μαρτίου), ενώ δύο εβδομάδες μετά στο Autodromo Internacional do Algarve στην Πορτογαλία (22-24 Μαρτίου) θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας. Στη συνέχεια, το MotoGP κατευθύνεται στο Τέξας των ΗΠΑ και στο Circuit of the Americas για το τρίτο GP της χρονιάς (12-14 Απριλίου).

Δείτε το νέο πρόγραμμα αγώνων του 2024: