MotoGP – Αργεντινή: Βόλτα στη βροχή για τον Marco Bezzecchi

Με το σβήσιμο ων κόκκινων φώτων στο βρεγμένο σήμερα Termas de Rio Hondo της Αργεντινής, o Marco Bezzecchi πήρε τα ηνία του αγώνα κάνοντας μια πολύ καλή εκκίνηση, εμπρός από τον Alex Marquez, τον Francesco Bagnaia και τον σταθερό και σήμερα Franco Morbidelli.

Bezzecchi bursts through into Turn 1!🌶️ #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/paYlntiG2n

Πιο πίσω, ο Fabio di Giannantonio πλασαρίστηκε έξυπνα στην πέμπτη θέση της προσωρινής κατάταξης του δεύτερου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP του 2023. Εξαιρετικό ρυθμό μέχρι και εκείνη τη στιγμή είχε και ο Alex Rins, που άρχισε να πιέζει τον αναβάτη της Gresini υπό το άγρυπνο «βλέμμα» του Johann Zarco που τους ακολουθούσε.

Φτάνοντας στα μισά του αγώνα, ο Marco Bezzecchi ήλεγχε τον ρυθμό δημιουργώντας μάλιστα μια διαφορά ασφαλείας της τάξης των 3,5 δλ. από τον Alex Marquez, ο οποίος αντιστεκόταν στην διακριτική πίεση που του ασκούσε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022.

Πίσω από τον σταθερά τέταρτο Franco Morbidelli οι ανακατατάξεις ήταν συνεχείς, με τον Fabio di Giannantonio να υποχωρεί και τους Johann Zarco, Jorge Martin, Alex Rins και Jack Miller να καταλαμβάνουν τις θέσεις 5, 6, 7 και 8.

Δέκα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Francesco Bagnaia έκανε με αποφασιστικότητα την κίνηση του περνώντας στη δεύτερη θέση, χτίζοντας γρήγορα μια διαφορά ασφαλείας από τον Ισπανό. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο Ιταλός έκανε το λάθος χάνοντας στην Τ13 το μπροστινό της Desmosedici GP23. Η πτώση του «Pecco», όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε ξανά τον Alex Marquez στη θέση 2 και τον Franco Morbidelli στην τρίτη.

THE WORLD CHAMP HAS CRASHED OUT! 😱@PeccoBagnaia has THROWN AWAY 20 points! 💥#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/XDuSEOlrQl

