MotoGP: Catch me if you can

Μετά και το πέρας των επίσημων δοκιμών στο Κατάρ, ο θίασος του MotoGP σηκώνει πλέον για τα καλά τα μανίκια και μπαίνει στην τελική ευθεία για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς σε κάτι περισσότερο από δύο εβδομάδες από σήμερα, o οποίος θα πραγματοποιηθεί κάτω από τα φώτα των προβολέων στο ίδιο ακριβώς τερέν.

Τόσο η Ducati με την εργοστασιακή της ομάδα, όσο και ο περσινός (και προ-πέρσινος) παγκόσμιος πρωταθλητής Francesco Bagnaia έστειλαν προ ολίγου το πλέον ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους τους, ολοκληρώνοντας και τη δεύτερη μέρα των επίσημων δοκιμών στη θέση 1. Και μάλιστα, με μία εντυπωσιακή απόλυτη επίδοση, με την Desmosedici GP24 και τον «Pecco» να σπάνε στο Losail του Κατάρ το φράγμα του 1:51.

