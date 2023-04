Χθες ο Marc Marquez υπεβλήθη σε ιατρικό έλεγχο στο Ruber Internacional Hospital, τέσσερις εβδομάδες μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο Ισπανός επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής προκειμένου να αποκαταστήσει το κάταγμα στο πρώτο ματακάρπιο του δεξιού του χεριού.

Θυμίζουμε ότι ο εν λόγω τραυματισμός ήρθε σε συνέχεια του εμβολισμού του Miguel Oliveira -που επίσης τραυματιστήκε- από τον Marc Marquez στο πρώτο GP της χρονιάς που πραγματοποιήθηκε στο Portimao της Πορτογαλίας.

Η κλινική και ακτινολογική εξέταση κρίθηκε ικανοποιητική, ωστόσο, λόγω της φύσης του κατάγματος, η ιατρική ομάδα με επικεφαλής τον Dr. Roger de Oña αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας ανάρρωσης και της προετοιμασίας του Ισπανού αναβάτη της Repsol Honda για τις επόμενες εβδομάδες με στόχο την πιθανή επιστροφή του στο GP Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Le Mans το τριήμερο 12–14 Μαΐου.

@marcmarquez93 continúa con su recuperación y fija su objetivo en Le Mans

El piloto del #EquipoRepsolHonda será sustituido por Iker Lecuona en Jerez.

#MM93 continues recovery, targets French GP return

Iker Lecuona will replace the #RepsolHondaTeam rider at the #SpanishGP

