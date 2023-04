MotoGP – GP ΗΠΑ: Νίκη για τον Alex Rins

Ο Alex Rins πήρε την νίκη στο GP στο Circuit Of The Americas, τρίτο γύρο του MotoGP για το 2023, μετά την πτώση του Francesco Bagnaia.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στο Circuit Of The Americas ο Francesco Bagnaia έστριψε και πάλι πρώτος στην Τ1 εμπρός από τον Alex Rins και τον εκπληκτικό Jack Miller που πλασαρίστηκε τρίτος (από δέκατος που εκκινούσε). Πιο πίσω ακολουθούσαν οι Fabio Quartararo και οι δύο αναβάτες της Mooney VR46, Luca Marini και Marco Bezzecchi.

Από τον πρώτο κιόλας γύρο, είχαμε τρεις εγκαταλείψεις, με τον Jorge Martin να χάνει το μπροστινό της Desmosedici GP23 και να βγάζει εκτός μάχης τον Alex Marquez, ενώ πτώση είχε και ο Aleix Espargaro με την RS-GP της Aprilia.

Με τους Francesco Bagnaia και Alex Rins να οδηγούν την κούρσα με διαφορά όχι μεγαλύτερη του μισού δευτερολέπτου, μια ακόμα πτώση στέρησε 14 γύρους πριν το τέλος από τον Jack Miller μια πιθανή θέση στο βάθρο.

Όμως, μόλις έναν γύρο αργότερα, η… καταστροφή συνάντησε για δεύτερο συνεχόμενο GP τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022, ο οποίος έχασε και αυτός το μπροστινό της μοτοσικλέτας του εγκαταλείποντας άδοξα έναν ακόμα αγώνα.

Έτσι, ο Alex Rins προβιβάστηκε στη θέση 1, εμπρός από τον Fabio Quartararo που ένιωθε ζεστή την ανάσα του Luca Marini.

Οι πτώσεις συνεχίστηκαν και στο δεύτερο μισό του αγώνα με «θύματα» αυτή τη φορά τους Joan Mir, Βrad Binder και Takaaki Nakagami.

Οκτώ γύρους πριν το τέλος ο Luca Marini έβαλε το κεφάλι κάτω και πέρασε δεύτερος κυνηγώντας τον Alex Rins που μέχρι εκείνο το σημείο είχε «ανοίξει» τη διαφορά σχεδόν στα 2 δλ. Ωστόσο, ο Ισπανός της LCR Honda έδειξε… χαρακτήρα και πήρε εμφατικά τη νίκη στο Circuit Of The Americas – την δεύτερη στη συγκεκριμένη πίστα στη μεγάλη κατηγορία μετά από εκείνη το 2019.

Πίσω από τον δεύτερο Luca Marini (πρώτο βάθρο για τον Ιταλό στο MotoGP) και τον τρίτο Fabio Quartararo ολοκλήρωσε ο Maverick Vinales, ακολουθούμενος από τον μαχητικό σήμερα Miguel Oliveira.

Έκτος τερμάτισε ο Marco Bezzecchi, έβδομος ο Johann Zarco, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι Franco Morbidelli, Fabio Di Giannatonio και Augusto Fernandez.

Μετά την ολοκλήρωση τριών γύρων στο MotoGP για το 2023, o Marco Bezzecchi διατηρεί την κορυφή στο Πρωτάθλημα Αναβατών με 64 πλέον βαθμούς ακολουθούμενος από τους Francesco Bagnaia (53), Alex Rins (47) και Maverick Vinales (45).

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στη Jerez της Ισπανίας.