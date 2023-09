MotoGP – Ιαπωνία: Pole position και νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

O Jorge Martin δεν είχε αντίπαλο τόσο στις Κατατακτήριες όσο και στον αγώνα sprint στο Motegi της Ιαπωνίας, 14ο γύρο του MotoGP για το 2023.

Η αυλαία του 14ου γύρου στο MotoGP άνοιξε χθες στο Motegi της Ιαπωνίας με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1, όπου ο Jorge Martin έδειξε με το καλημέρα τα δόντια του σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο, εμπρός από τις KTM και Ducati των Augusto Fernandez και Marco Bezzecchi.

Λίγες ώρες αργότερα στις καθιερωμένες πλέον Δοκιμές που καθορίζουν την 10άδα των αναβατών που παίρνουν απευθείας το πολυπόθητο εισιτήριο για τις Κατατακτήριες 2, η εικόνα ήταν διαφορετική, με τον Brad Binder και την RC16 με το νέο για την περίσταση carbon πλαίσιο της αυστριακής ομάδας να γράφουν τον καλύτερο χρόνο που ήρθε να καταρρίψει και το ρεκόρ πίστας που κρατούσε μέχρι… χθες ο Jorge Lorenzo από το μακρινό πλέον 2015.

That new carbon fibre chassis seems to work a treat! 😎@BradBinder_33 will lead them into Super Saturday! 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/vgUmC6qbnu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Πίσω από τον νοτιοαφρικανό της Red Bull KTM Racing Facotry κατετάγη ο Francesco Bagnaia, ο οποίος δήλωσε περιχαρής ότι έλυσε τα προβλήματα στο φρενάρισμα που αντιμετώπιζε με την Ducati GP23 στους τελευταίους αγώνες. Εξαιρετικό χρόνο σημείωσε και ο Aleix Espargaro, από την τρίτη θέση, ο οποίος έφερε την RS-GP της Aprilia εμπρός από τις τρεις Ducati των Jorge Martin, Marco Bezzecchi και Fabio di Giannantonio

Εκτός νυμφώνος έμειναν τόσο ο Fabio Quartararo, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά ύστερα από πτώση που είχε εξαιτίας ενός απρόβλεπτου προβλήματος που αντιμετώπισε με τα φρένα της Yamaha M1, όσο και ο Marc Marquez, στον εντός έδρας αγώνα για την εργοστασιακή ομάδα της Honda. Μάλιστα, ο Ισπανός, ο οποίος δείχνει έτοιμος για τη μεταπήδησή του στο στρατόπεδο της Gressini για το 2024, δεν απεύγε το λάθος που οδήγησε σε μια ακόμα πτώση – την 20η μέσα στη χρονιά.

That’s crash number 20 for @marcmarquez93 this season! 💥 The 8-time World Champ blew his Q2 hopes with this costly crash in the late stages of Practice 😕#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/rOj6YZ0b8u — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Στις Ελεύθερες Δοκιμές 2 που ολοκληρώθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί, ο Marco Bezzecchi ήταν αυτός που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο δίνοντας στους υπόλοιπους το ρυθμό, ενώ αμέσως μετά, στις κρίσιμες Κατατακτήριες 1, την είσοδό τους στο Q2 εξασφάλισαν ο Marc Marquez και Raul Fernandez.

Στη μάχη για τον pole position, o Jorge Martin δεν άφησε σε κανέναν περιθώρια και καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστα, πήρε εμφατικά τη θέση 1, εμπρός από τον Francesco Bagnaia και τον Jack Miller που επιστρέφει με την επίδοσή του αυτή στη πρώτη γραμμή της σχάρας εκκίνησης μετά το GP M. Βρετανίας.

Τέταρτος, παρά την πτώση που είχε στην πρώτη του προσπάθεια, κατετάγη ο Marco Bezzecchi, με τους Brad Binder και Fabio di Giannantonio να συμπληρώνουν την δεύτερη σειρά. Εκμεταλλευόμενος τον «αέρα» του poleman, ο Marc Marquez θα ξεκινήσει 7ος, έχοντας δίπλα του τις δύο RS-GP της Aprilia των Aleix Espargaro και Maverick Vinales. Την 10άδα συμπληρώνει ο Johann Zarco.

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του sprint των 12 γύρων έσβησαν στο ηλιόλουστο Motegi της Ιαπωνίας με τον Jorge Martin να στρίβει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τις δύο KTM των Jack Miller και Brad Binder. Πριν το πέρας του πρώτου γύρου ο νοτιοαφρικανός πέρασε δεύτερος, ενώ τέταρτος παρέμεινε ο Francesco Bagnaia, ο οποίος είχε στην ουρά της GP23 τον Marc Marquez. Κακή εκκίνηση είχε ο Marco Bezzecchi, ο οποίος έπεσε έβδομος, πίσω από τον Johann Zarco.

Σύντομα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 άρχισε να «πιάνει» τον Αυστραλό της KTM κυνηγώντας την τρίτη θέση του βάθρου ενόσω ο Brad Binder από τη δεύτερη δεν έδειχνε ικανός να απειλήσει επί της ουσίας τον Ισπανό της Prima Pramac στην κορυφή, ο οποίος προηγούνταν με διαφορά της τάξη του 1 δλ.

Πιο πίσω, ο Marco Bezzecchi έκανε την κίνηση του έναντι του Johann Zarco βάζοντας πλώρη για τον Marc Marquez. Ωστόσο, επιχειρώντας να περάσει τον Ισπανό, ο Ιταλός της Mooney VR46 Racing Team έχασε τα φρένα, με αποτέλεσμα ο Johann Zarco που… καραδοκούσε να περάσει και τους δύο, ανεβαίνοντας έτσι εκείνος στην πέμπτη θέση.

BIG mistake from Bez! 🚨 He goes deep and slips back to 8th! 💨#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/zbJk8eF7zI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 30, 2023

Με τον Jorge Martin να παίρνει μια ακόμα νίκη εμπρός από τον Brad Binder, το ενδιαφέρον στους τελευταίους γύρους του sprint επικεντρώθηκε στην όμορφη και «κλειστή» μάχη των Francesco Bagnaia και Jack Miller, που τελικά έγειρε υπέρ του Ιταλού της Ducati Lenovo Team.

Πέμπτος ολοκλήρωσε ο Johann Zarco και έκτος ο Marco Bezzecchi που επιχείρησε εκ νέου και με επιτυχία αυτή τη φορά να περάσει τον Marc Marquez.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio di Giannantonio, Maverick Vinales και Raul Fernandez.

Μετά και τον αγώνα sprint στο Motegi, ο Jorge Martin έκλεισε περαιτέρω τη διαφορά του στο πρωτάθλημα αναβατών έναντι στου Francesco Bagnaia στους μόλις 8 βαθμούς. Τρίτος παραμένει ο Marco Bezzecchi, με 47 βαθμούς διαφορά από την κορυφή.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης για το αυριανό GP σβήνουν στο Motegi στις 09:00 ώρα Ελλάδας.