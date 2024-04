MotoGP – Jerez: Pole για τον Marc Marquez, νίκη στο επεισοδιακό sprint από τον Jorge Martin

O Marc Marquez έκλεψε τις εντυπώσεις στις κατατακτήριες του τέταρτου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP που πραγματοποιείται στη Jerez, αλλά ήταν ο Jorge Martin εκείνος που πήρε την καρό σημαία στο άκρως επεισοδιακό και με πολλές πτώσεις sprint που ολοκληρώθηκε πριν λίγο.

Η αυλαία του τέταρτου γύρου του MotoGP άνοιξε χθες στην ηλιόλουστη πίστα της Jerez, σε ένα τερέν το οποίο έχει προσφέρει μοναδικές στιγμές στους φίλους του θεσμού. Επί του πρακτέου, στις Ελεύθερες Δοκιμές 1, ο Maverick Vinales… έσυρε τον χορό, επιβεβαιώνοντας τόσο την πολύ καλή κατάσταση του ίδιου που σάρωσε τα πάντα στο Austin του Τέξας πριν τρεις εβδομάδες, όσο και την εξαιρετική απόδοση της μοτοσικλέτας της Aprilia.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, στο καθιερωμένο πλέον Practice, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Francesco Bagnaia δεν άφησε περιθώρια σε κανέναν και με νέο ρεκόρ πίστας πήρε εμφατικά με την Ducati GP24 τη θέση 1. Πίσω του ακολούθησε ο Maverick Vinales, ενώ τρίτος κατετάγη ο Marc Marquez, o οποίος δήλωσε ότι «η περίοδος προσαρμογής στην Ducati τελείωσε» και πως τώρα ήρθε η ώρα να δώσει προσοχή «στις λεπτομέρειες» προκειμένου να διεκδικήσει βάθρα και νίκες με την μοτοσικλέτα της Ducati.

💪@PeccoBagnaia bounces back to top a crash-filled #MotoGP Practice A few big names miss out on direct Q2 spots⚠️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/oWB5NLsE89 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2024

Σήμερα το πρωί, η εικόνα ήταν αρκετά διαφορετική, καθώς η βροχή ανέτρεψε τα σχέδια των αναβατών. Στο Free Practice 2 και με το τερέν της ισπανικής πίστας να παραμένει βρεγμένο εξαιτίας του συνεχιζόμενου ψιλόβροχου, ο Marc Marquez έγραψε τον ταχύτερο χρόνο, εμπρός από τις Ducati των Fabio di Giannantonio και Francesco Bagnaia.

Rapid in the rain 🌧️@marcmarquez93 leads an all-Ducati top 3 in FP2, as best Aprilia was @25RaulFernandez in 4th 🏁#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/L16hojee12 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2024

Αμέσως μετά, στις επίσης «βρεγμένες» Κατατακτήριες 1, ο βελτιωμένος σε απόδοση Franco Morbidelli πήρε με αποφασιστικότητα την πρόκριση για το Q1, μαζί με τον Brad Binder.

Η μάχη της pole position, όπως διαφαινόταν, είχε ως νικητή τον Marc Marquez, ο οποίος θα ξεκινήσει έτσι, για πρώτη φορά από το περσινό GP Πορτογαλίας, από τη θέση 1, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης τις Ducati των Marco Bezzecchi και Jorge Martin. Τη δεύτερη σειρά κατέλαβαν οι Brad Binder, Fabio di Giannantonio και Alex Marquez, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini και Pedro Acosta.

MotoGP: Ο μάχη στο sprint των 12 γύρων

Επεισοδιακοί ήταν οι πρώτοι γύροι στο στεγνό πλέον τερέν της ισπανικής πίστας, με τον Brad Binder να εκκινεί δυναμικά -όπως έχει πράξει και άλλες φορές φέτος- περνώντας πριν την Τ1 τον Marc Marquez. Δεύτερος πλασαρίστηκε τελικά ο Jorge Martin, περνώντας από την εσωτερική τον Ισπανό οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, που προσωρινά «περιορίστηκε» έτσι στην τρίτη θέση.

Πιο πίσω ακολουθούσαν οι Alex Marquez, Marco Bezzecchi και Francesco Bagnaia.



Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του sprint, ο Brad Binder έκανε ένα μικρό οδηγικό λάθος, με τον Jorge Martin να το εκμεταλλεύεται ιδανικά ανεβαίνοντας αυτός στην κορυφή της προσωρινής κατάταξης.

Στον επόμενο γύρο ήταν η σειρά του Marc Marquez να εξαπολύσει την επίθεση του στον νοτιοαφρικανό της KTM που φανερά έδειχνε να αντιμετωπίσει προβλήματα ευστάθειας στη σέλα της RC-16. Δευτερόλεπτα μετά, στη στροφή Jorge Lorenzo, την τελευταία πριν την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, ο πεισματάρης Brad Binder επιχείρησε ανεπιτυχώς να περάσει τον Marc Marquez, γεγονός που έδωσε τόσο στον Alex Marquez όσο και εν συνεχεία στους Marco Bezzecchi και Francesco Bagnaia που ακολουθούσαν την δυνατότητα να τον περάσουν.

Στην… αμέσως επόμενη προσπάθεια του να ανακάμψει, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά, στο τέλος της ευθείας ο Brad Binder υπερέβαλε πέφτοντας πάνω στον Francesco Bagnaia στην εσωτερική της Τ1 (o οποίος στριμώχτηκε και από τον Marco Bezzecchi από την εξωτερική) με αποτέλεσμα ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team να πέσει εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα. Το… στρίμωγμα αυτό έδωσε στην ευκαιρία στον Alex Marquez που ακολουθούσε να ανέβει προσωρινά δεύτερος, με τον αδελφό του όμως να απαντά αμέσως, ανεβαίνοντας αυτός στην δεύτερη θέση.

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή ο Jorge Martin άρχισε να αποκτά απόσταση ασφαλείας 1 δλ. από τα αδέλφια Marquez, που είχαν πίσω τους τον Brad Binder, τον «ανερχόμενο» Enea Bastianini και τον Pedro Acosta που ακολουθούσε υπομονετικά.

Στα μισά ακριβώς του sprint, έξι γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Jorge Martin που «οδηγούσε» την κούρσα, έκανε και αυτός με τη σειρά του ένα μικρό οδηγικό λάθος στην Τ7, το οποίο αμέσως εκμεταλλεύτηκε ο Marc Marquez που με μαεστρία εξαπέλυσε την επίθεσή του περνώντας εμπρός από τον συμπατριώτη του.

Οι ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές ήρθαν τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, όταν στην Τ9 τρεις αναβάτες είχαν πτώση, στο ίδιο ακριβώς σημείο και με την μία να έπεται της άλλης, συμπεριλαμβανομένης εν συνεχεία και εκείνης του πρωτοπόρου, Marc Marquez! Αμέσως μετά, πτώση είχε, εκτός από τους αδέλφια Marquez, τον Brad Binder και τον Enea Bastianini, και ο Maverick Vinales, προφανώς εξαιτίας του νερού που έκανε την εμφάνισή του μέσα από την επιφάνεια της ασφάλτου της ισπανικής πίστας μετά τις χθεσινοβραδινές και πρωινές νεροποντές.



Έτσι, ο Jorge Martin που έμεινε… όρθιος, ανέκτησε την πρώτη θέση και πήρε την καρό σημαία με τον Pedro Acosta να «κληρονομεί» την δεύτερη. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε από το… πουθενά ο Fabio Quartararo, εμπρός από τον πεισματάρη Dani Pedrosa, ο οποίος συμμετέχει και φέτος στον αγώνα της Jerez σε μία ακόμα έκτακτη συμμετοχή για τον 38χρονο αναβάτη-θρύλο του MotoGP. Πέμπτος ολοκλήρωσε το sprint ο Franco Morbidelli.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Raul Fernanzez, Augusto Fernanzez, Marc Marquez (σ.σ.: o οποίος σήκωσε την μοτοσικλέτα του μετά την πτώση και συνέχισε), Miguel Oliveira και Jack Miller.

Συνολικά, οι πτώσεις στον αγώνα sprint ανήλθαν στις 14 και οι εγκαταλείψεις τις 9..

Στη βαθμολογία των αναβατών, ο Jorge Martin αποκτά προβάδισμα 29 βαθμών έναντι του Pedro Acosta, που πλέον είναι δεύτερος. Τρίτος, 33 βαθμούς από την κορυφή, βρίσκεται ο Enea Bastianini και τέταρτος, με διαφορά 36 βαθμών από τον πρωτοπόρο, ο Maverick Vinales

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP στη Jerez σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

