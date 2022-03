MotoGP – Ινδονησία: Pole position για τον Fabio Quartararo

Μετά την κυριαρχία των δύο εργοστασιακών αναβατών της Yamaha M1 στις Ελεύθερες Δοκιμές της Παρασκευής, το βρεγμένο τερέν στο FP3 σήμερα το πρωί, το οποίο δεν επέτρεψε σε κανέναν αναβάτη να βελτιώσει το χρόνο του, αλλά και την πολύ καλή επίδοση του Franco Morbidelli στις Ελεύθερες Δοκιμές 4, οι αναβάτες του φετινού grid «στήθηκαν» για τις Κατατακτήριες 1 και 2 που παραδοσιακά ορίζουν τη σειρά εκκίνησης του αγώνα – για την περίσταση του δεύτερου κατά σειρά γύρου στο MotoGP για το 2022, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στο Mandalika International Street Circuit, στην Ινδονησία.

Από τo Q1, ταχύτερος όλων ήταν ο Francesco Bagnaia, που χθες δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεσή του στο χρονόμετρο εξαιτίας των κίτρινων σημαιών στην πίστα μετά τις διαδοχικές πτώσεις των Marc Marquez και Enea Bastianini στα τελευταία λεπτά των Ελεύθερων Δοκιμών 2. Ο δεύτερος αναβάτης που πήρε το εισιτήριο για το Q2 ήταν ο Fabio Di Giannantonio, με την Ducati της Gresini Racing. O Marc Marquez, ο οποίος χθες δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στο Q2, είχε δύο διαδοχικές πτώσεις στο Q1, με αποτέλεσμα να ξεκινά αύριο τον αγώνα από την 15η θέση του grid, εμπρός από τον ομόσταβλό του στην Repsol Honda, Pol Espargaro.

Big hitters currently OUT of Q2 🛑@marcmarquez93 @polespargaro @JoanMirOfficial

Final runs going down! 🔄#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/sBFkUBKdCb

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 19, 2022