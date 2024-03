MotoGP – Kατάρ: Απόλυτη κυριαρχία για τον Francesco Bagnaia

Κυριαρχική εμφάνιση στο GP στο Losail του Κατάρ από τον Francesco Bagnaia, ο οποίος παίρνει κεφάλι και στην κούρσα του πρωταθλήματος αναβατων απέναντι στους Brad Binder και Jorge Martin.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο Losail του Κατάρ έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να δείχνει εξαιρετικά επιθετικός παίρνοντας τα ηνία του αγώνα πριν τη στροφή 4. Πίσω του ακολουθούσαν ο Jorge Martin και o Brad Binder, ενώ τέταρτος πλασαρίστηκε με μαεστρία ο Marc Marquez.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ο Νοτιοαφρικανός της KTM πέρασε τον Ισπανό της Prima Pramac «βλέποντας» την ουρά της GP24 του δύο φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Ducati Lenovo Team.

Άκρως εντυπωσιακός με το καλημέρα ήταν ο Pedro Acosta, ο οποίος γρήγορα αναρριχήθηκε από την δέκατη στην έκτη θέση, περνώντας τους Enea Bastianini αλλά και τον Fabio di Giannantonio λίγο νωρίτερα. Κατόπιν, ήρθε η σειρά του Alex Marquez, κάτι που ανέβασε τον Ισπανό της Gas Gas και μοναδικό rookie της φετινής σεζόν στην πέμπτη θέση, πίσω από τον συμπατριώτη του οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Marc Marquez.

Με τον Francesco Bagnaia να οδηγεί την κούρσα, οι Jorge Martin και Brad Binder επιδόθηκαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη, με διαδοχικά προσπεράσματα του ενός προς τον άλλο. Γεγονός που έδωσε μια μικρή ανάσα στο μέσον του αγώνα στον πρωτοπόρο της κούρσας της τάξης του 1 δευτερολέπτου.

Με 10 γύρους να απομένουν μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Pedro Acosta έκανε ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός, περνώντας τον Marc Marquez για την τέταρτη θέση.

Ωστόσο, ένα στιγμιαίο άνοιγμα της γραμμής για τον νεαρό της Gas Gas τρεις γύρους αργότερα επανέφερε την… τάξη και τον Marc Marquez στη θέση 4, ενώ αργότερα ένα ακόμα λάθος, ως απόρροια της υπερβολικής φθοράς των ελαστικών του στο πρώτο μισό του αγώνα, έριξε τον Pedro Acosta δύο θέσεις πίσω.

Οι τελευταίοι πέντε γύροι του αγώνα δεν επεφύλαξαν εκπλήξεις. Έτσι, ο αλάνθαστος και αποφασιστικός σήμερα Francesco Bagnaia πήρε εμφατικά την καρό σημαία, εμπρός από τον Brad Binder που ουδέποτε έδειξε να απειλεί πραγματικά τον Ιταλό της Ducati Lenovo Team.

Από τη μεριά του, ο Jorge Martin συμβιβάστηκε με την τρίτη θέση (παρά την ύστατη προσπάθεια που κατέβαλε στον τελευταίο γύρο να «πιάσει» τον Νοτιοαφρικανό), όπως και ο Marc Marquez με την τέταρτη, στο ντεμπούτο του σε GP με τα χρώματα της Gresini Racing.

Πέμπτος, με ένα καλό δεύτερο μισό, ολοκλήρωσε ο Enea Bastianini, έκτος ο Alex Marquez, έβδομος ο Fabio Di Giannantonio, όγδοος ο Aleix Espargaro, o οποίος «πλήρωσε» την πολύ κακή εκκίνησή του, ένατος ο Pedro Acosta και δέκατος ο Maverick Vinales.

Μετά από ένα sprint και ένα GP, στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών ο Francesco Bagnaia έχει 31 βαθμούς, με τους Brad Binder και Jorge Martin να ακολουθούν με 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα.

Ο επόμενος και δεύτερος κατά σειρά αγώνας του MotoGP είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Portimao της Πορτογαλίας.