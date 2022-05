MotoGP – Mugello: Εμφατική εντός έδρας νίκη για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia έβαλε το κεφάλι κάτω και οδηγώντας υποδειγματικά πήρε στο Mugello, στον όγδοο αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP, μια εμφατική νίκη.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στη σχάρα εκκίνησης, οι τρεις Ducati των Luca Μarini, Fabio Di Giannantonio και Marco Bezzecchi ήταν αυτές που πήραν τα ηνία του αγώνα, ακολουθούμενες από την Aprilia του Aleix Espargaro και την Yamaha του Fabio Quartararo.

Ωστόσο, σε λιγότερο από έναν μόλις γύρο, οι Marco Bezzecchi και Luca Marini βρέθηκαν στις θέσεις 1 και 2, με τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή του MotoGP να ανεβαίνει και αυτός δύο θέσεις, εμπρός από τον χθεσινό pole man, που δυστυχώς για τον ίδιο και την Gresini Racing άρχισε να υποχωρεί. Εν τω μεταξύ, πιο πίσω, ο Francesco Bagnaia άρχισε να «ζεσταίνεται», περνώντας τόσο τον Johann Zarco όσο και τον Aleix Espargaro.

Ο Fabio Quartararo συνέχισε ακάθεκτος την επέλασή του, εξαπολύοντας στη συνέχεια την επίθεση του στον Luca Marini. Ομοίως, ο Francesco Bagnaia ξεπέρασε και το «εμπόδιο» του Fabio Di Giannantonio.

Με τον Marco Bezzecchi να οδηγεί τον αγώνα, ο Francesco Bagnaia ακολούθησε έναν εκπληκτικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να περάσει στη μεγάλη ευθεία της ιταλικής πίστας τόσο τον ετεροθαλή αδελφό του Valentino Rossi, όσο και την «αδύναμη» Yamaha Μ1, ανεβαίνοντας έτσι στη θέση 2.

Δεκαπέντε γύρους πριν το τέλος του όγδοου κατά σειρά αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP, o Francesco Bagnaia έκανε το αναμενόμενο και περνώντας τον συμπατριώτη του με την GP21 της Mooney VR46 Racing Team, παρέλαβε τα ηνία του αγώνα. Πιο πίσω, ο Fabio Quartararo έδινε τη δική του μάχη, από τη δεύτερη πλέον θέση, «κόντρα» στις δύο Ducati της Mooney VR46 Racing Team. Και όλα αυτά υπό το… άγρυπνο πνεύμα του Aleix Espargaro, μετά και την… άδοξη πτώση του Enea Bastianini που ακολουθούσε.

Στους τελευταίους γύρους, ο Fabio Quartararo πλησίασε τον Francesco Bagnaia, χωρίς όμως και να καταφέρει να τον απειλήσει άμεσα. Και όλα αυτά, ενόσω ο Aleix Espargaro περνούσε για την τρίτη θέση τον Marco Bezzecchi.

Πιο πίσω, ο Johann Zarco ήταν αυτός που τελικά πήρε – στο νήμα – τη θέση 4, εμπρός από τον Marco Bezzecchi, τον Luca Marini και τον αθόρυβο, για μια ακόμα φορά, Brad Binder με την RC16 της αυστριακής KTM.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira και Marc Marquez, ο οποίος προετοιμάζεται προκειμένου να πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα μια ακόμα εγχείρηση στο δεξί του χέρι.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση οκτώ αγώνων, ο Fabio Quartararo έχει 122 βαθμούς, έναντι 114 βαθμών για τον Aleix Espargaro. Οι Enea Bastianini και Francesco Bagnaia ακολουθoύν με 94 και 81 βαθμούς, αντίστοιχα.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα στη Βαρκελώνη.