MotoGP: O Franco Morbidelli στην Prima Pramac το 2024

O Franco Morbidelli θα «ντυθεί» στα χρώματα της Prima Pramac για το 2024 οδηγώντας τη νέα αγωνιστική σεζόν του MotoGP την τελευταία εξέλιξη της μοτοσικλέτας της Ducati.

Ο Ιταλός, Παγκόσμιος Πρωταθλητής στη Moto2 το 2017, Πρωταθλητής Ευρώπης στο Superstock 600 το 2013, αλλά και δεύτερος στη γενική κατάταξη στο MotoGP το 2020, διανύει φέτος την τελευταία του χρονιά με την Yamaha, ενώ από το 2024 θα έχει δίπλα του στα γκαράζ της ομάδας του Paolo Campinoti τον Jorge Martin που φέτος διεκδικεί το στέμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή απέναντι στον Fancesco Bagnaia ο οποίος ηγείται της σχετικής κούρσας ύστερα από 13 GP.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Franco έρχεται στην οικογένειά μας για το 2024. Έχω μια εξαιρετική σχέση μαζί του/ Είμαι βέβαιος ότι στην ομάδα μας θα βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να αγωνιστεί για τις θέσεις που του αξίζουν», δήλωσε ο Paolo Campinoti, διευθυντής τα αγωνιστικής ομάδας της Prima Pramac.

«Καλωσορίζουμε τον Franco Morbidelli στην ομάδα μας που υποστηρίζεται από το εργοστάσιο για την επερχόμενη σεζόν, οδηγώντας την επίσημη Desmosedici GP. Ο Franco είναι αναβάτης με μεγάλο ταλέντο και εμπειρία, και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, έχει δείξει τη δύναμη και την ταχύτητά του.

«Δεν είναι τυχαίο ότι το 2020, ήταν δεύτερος στη γενική κατάταξη του MotoGP, κερδίζοντας τρεις αγώνες. Είμαστε σίγουροι ότι, μαζί με την ομάδα της Pramac και χάρη στην υποστήριξή μας, θα μπορέσει να δείξει όλες τις δυνατότητές του. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα συναρπαστική περιπέτεια μαζί», δήλωσε ο Luigi Dall’Igna, γενικός διευθυντής της Ducati Corse.

FRANCO MORBIDELLI EMBARKS ON A NEW CHAPTER WITH DUCATI AND PRIMA PRAMAC RACING pic.twitter.com/kDnJl9FmJo

— Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) September 18, 2023