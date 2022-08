MotoGP: O Joan Mir στη Repsol Honda

Εν όψει του GP του Σαν Μαρίνο το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο, η Repsol Honda ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα ότι ο Joan Mir θα είναι ο νέος ομόσταβλος του οκτώ φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή Marc Marquez για τις αγωνιστικές σεζόν του 2023 και του 2024.

Ο Ισπανός Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP το 2020 και της Moto3 το 2017, έχει στο ενεργητικό του 12 νίκες σε GP και 33 βάθρα.

