MotoGP: Ποινή στον Fabio Quartararo εν όψει Silverstone

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) δέχθηκε τελικά ποινή Long Lap για τη σύγκρουσή του με τον έτερο διεκδικητή του φετινού τίτλου στο MotoGP και δεύτερο στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών, Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

Ο πρωτοπόρος της κούρσας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για το 2022 είχε μια πτώση στην προσπάθειά του να περάσει τον Aleix Espargaro στη στροφή Strubben του TT Circuit Assen, ακουμπώντας συγχρόνως την RS-GP του Ισπανού. Ως αποτέλεσμα, ο τελευταίος αναγκάστηκε να σηκώσει τη μοτοσικλέτα και εν συνεχεία, ύστερα από μια μινι… περιπλάνηση στην αμμοπαγίδα, να επιστρέψει στην πίστα, συνεχίζοντας τον αγώνα από την 15η θέση.

Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Fabio Quartararo ήταν υπερβολικά φιλόδοξος στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Aleix Espargaro.

«Ο αναβάτης #20 δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει με επιτυχία την κίνησή του και στη συνέχεια έπεσε, προκαλώντας επαφή με τον αναβάτη #41 αναγκάζοντάς τον να βγει από την πίστα», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.

Ο Fabio Quartararo θα εκτίσει την ποινή Long Lap στον επόμενο αγώνα του MotoGP, το Monster Energy British Grand Prix, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου, μετά το καλοκαιρινό διάλλειμα του θεσμού.

Ο Γάλλος αναβάτης και περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής παραδέχθηκε το λάθος του, δηλώνοντας μετά το τέλος του αγώνα:

«Έκανα λάθος σαν πρωτάρης. Ήταν μόλις ο τρίτος γύρος και επιτέθηκα σαν να ήταν ο τελευταίος. Ήταν λάθος μου. Ζητώ συγγνώμη από την Aprilia και τον Aleix που τον ανάγκασα να βγει εκτός πίστας. Ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν.

«Το φταίξιμο είναι δικό μου, θα μπορούσα να είχα φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το να πέσω στον τρίτο γύρο και να πέσω ξανά αργότερα. Έχω πέσει μόνο 2 φορές στους πρώτους 10 αγώνες αγώνες της σεζόν και σήμερα έπεσε 2 φορές σε 10 γύρους. Ήταν απλώς ένα ηλίθιο λάθος».

Από τη μεριά του ωστόσο, ο Massimo Meregalli, επικεφαλής της Monster Energy Yamaha MotoGP, δήλωσε:

«Θεωρούμε την πρώτη πτώση του Fabio ως αγωνιστικό συμβάν και πιστεύουμε ότι η απόφαση των αγωνοδικών να του επιβάλουν ποινή για τον επόμενο αγώνα δεν απλώς σκληρή, δεδομένου ότι δεν έριξε κανέναν αναβάτη καθώς ο Aleix κατάφερε να σημειώσει βαθμούς σήμερα, αλλά επίσης δεν συνάδει με αγωνιστικά συμβάντα που έχουμε δει σε παλαιότερα GP που έμειναν ατιμώρητα».

Παρά το σημερινό DNF και τη μηδενική συγκομιδή βαθμών στο Ολλανδικό GP που είχε ως νικητή τον Francesco Bagnaia, ο Fabio Quartararo απολαμβάνει μια διαφορά τις τάξης των 21, 58 και 66 βαθμών από τους Aleix Espargaro, Johann Zarco και Francesco Bagnaia στο κυνήγι του φετινού τίτλου.

