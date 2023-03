MotoGP – Portimao: Pole για τον Marc Marquez, νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Πρεμιέρα για το MotoGP του 2023 στο Portimao της Πορτογαλίας, σε ιδανικές μάλιστα συνθήκες και με όλους τους αναβάτες και τις ομάδες έτοιμες για μια συναρπαστική, όπως όλα δείχνουν, σεζόν.

Ωστόσο, στο Practice 1 χθες το πρωί, το ψιλόβροχο χάλασε το κατά τ’ άλλα ιδανικό περιβάλλον τις πορτογαλικής πίστας αναγκάζοντας τους αναβάτες να οπλιστούν με υπομονή καθώς η πίστα άρχισε να στεγνώνει με αργούς ρυθμούς – όχι όμως και τελείως.

Το απόγευμα το ενδιαφέρον στο Practice 2 των 60 πλέον λεπτών το ενδιαφέρον κορυφώθηκε. Και αυτό όχι μόνο χάρη στην επίδοση-εκπληξη του Jack Miller με την εργοστασιακή RC16 της KTM, ο οποίος είδε το όνομα του να φιγουράρει στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, αλλά χάρη και στον πολύ καλό επίσης χρόνο του Maverick Vinales με την Aprilia RS-GP, ο οποίος χάλασε το πάρτι των Ducati από τη δεύτερη θέση δείχνοντας με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι και φέτος η ιταλική μοτοσικλέτα από το Νοάλε θα πρωταγωνιστήσει.

He just doesn't disappoint, does he?! 💯

Ο Francesco Bagnaia έγραψε τον τρίτο χρόνο, ακολουθούμενες από τις Ducati των Luca Marini και Jorge Martin. Ο Fabio Quartararo μπήκε σφήνα από την θέση 6 ανάμεσα σε δύο ακόμα Descmosedici, εκείνες των Johann Zarco και Marco Bezzecchi. Την δεκάδα, και επομένως το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2, συμπλήρωσαν και πήραν οι Aleix Espargaro και Enea Bastianini, με μια ακόμα RS-GP και GP23, αντίστοιχα.

Το Practice 2 σημαδεύτηκε επίσης από τη σφοδρή πτώση του Pol Espargaro (GasGas Factory Racing Tech3), με τον Ισπανό να μεταφέρεται μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στην πίστα στο νοσοκομείο του Φάρο έχοντας υποστεί, όπως διεγνώσθη λίγο μετά, κάταγμα στη γνάθο και τον ραχιαίο σπόνδυλο, καθώς και πνευμονική θλάση. Περιστατικό που ανέδειξε ένα γνωστό εδώ και χρόνια ζήτημα ασφαλείας στην Τ10 στην πορτογαλική πίστα.

Στις Κατατακτήριες 1 σήμερα το μεσημέρι το άστρο του οκτώ φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή Marc Marquez έλαμψε για μια ακόμα φορά και με έναν γύρο που κατέρριψε εκ νέου το ρεκόρ πίστας, πήρε την πρόκριση για το Q2 στη σέλα της RC213V της Repsol Honda. Το δεύτερο εισιτήριο πήρε ο «τοπικός» Miguel Oliveria με την RS-GP της Aprilia (CrypoDATA RNF), ύστερα από μάχη με τον Alex Marquez (Gresini Racing) ο οποίος θα ξεκινήσει το sprint race αλλά και τον αυριανό GP από την 13η θέση.

Στο Q2 – το οποίο ορίζει τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες τόσο στο sprint race όσο και για το Grand Prix της Κυριακής – ο Marc Marquez «μίλησε» ξανά, και ακολουθώντας τον Enea Bastianini στο τέλος έκλεψε την pole position από τον Francesco Bagnaia. Τρίτος κατετάγη ο Jorge Martin, ακολουθούμενος από τον εντυπωσιακό Miguel Oliveira και τον πολύ «δυνατό» και σήμερα Jack Miller. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Enea Bastianini, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Luca Marini και Johann Zarco.

Στο αγώνα sprint, o Francesco Bagnaia πήρε τα ηνία από τον pole-man, αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ωστόσο πολύ γρήγορα ο Jorge Martin άρχισε να δείχνει τα δόντια του ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση, Ο Ισπανός οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής άρχισε να υποχωρεί, με τον Jack Miller να ανεβαίνει έως και τη δεύτερη θέση, ενόσω ο Miguel Oliveira πίεζε μετά την άδοξη εγκατάλειψη των Ducati των Enea Bastianini καi Luca Marini ύστερα από επαφή των δύο μοτοσικλετών τους.

Τον τελευταίο λόγο όμως είχε ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο οποίος λίγες στροφές πριν το πέσιμο της καρό σημαίας πέρασε τον Jorge Martin παίρνοντας πειστικά τους πρώτους 12 βαθμούς της χρονιάς αλλά και την νίκη στο πρώτο spirnt του 2023. Τελικά, την τρίτη θέση του βάθρου κατέλαβε επάξια ο Marc Marquez με μια έξυπνη κίνηση απέναντι στον Jack Miller την ύστατη στιγμή.

Την πέμπτη και έκτη θέση, ύστερα από μια όμορφη μάχη, πήραν οι Aprilia των Maverick Vinales και Aleix Espargaro. Τις τρεις επόμενες θέσεις κατέλαβαν οι Miguel Oliveira, Johann Zarco και Alex Marquez, ενώ την 10άδα έκλεισε ο Fabio Quartararo, χωρίς ωστόσο ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021 να καταφέρει να βαθμολογηθεί.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP σβήνουν στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

