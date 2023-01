MotoGP: Στο φως η Prima Pramac Racing του 2023

H Prima Pramac Racing, η δεύτερη ουσιαστικά ομάδα της Ducati στο MotoGP, αποκάλυψε σήμερα τον χρωματισμό των μοτοσικλετών της για το 2023 – που ουσιαστικά αποτελεί μια ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή του περσινού livery.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο τιμόνι των ιταλικών μοτοσικλετών θα βρίσκονται οι Johann Zarco και Jorge Martin. Ο Γάλλος είναι δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην κατηγορία Moto2 και ο Ισπανός με τη σειρά του Παγκόσμιος Πρωταθλητής στη Moto3.

Πέρσι οι δύο αναβάτες κατέκτησαν συνολικά οκτώ βάθρα και επτά pole positions. Ο Johann Zarco κατέκτησε τη θέση 8 στη βαθμολογία με 166 βαθμούς, με τον ομόσταβλό του, Jorge Martin, στην 9η με 14 λιγότερους πόντους.

Για το 2023, φιλοδοξία της Prima Pramac Racing είναι να καταταχθεί στις τρεις πρώτες θέσεις κατακτώντας ταυτόχρονα τον τίτλους Best Independent Team και Best Independent Riders.

The moment of @pramacracing‘s unveiling 🙌@88jorgemartin and @JohannZarco1 pulled the covers off their 2023 challenger! #MotoGP pic.twitter.com/bFAGmugfNb

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 25, 2023