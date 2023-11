MotoGP: Το μεταγραφικό πάζλ ενόψει 2024 ολοκληρώθηκε

Μετά την επισημοποίηση το περασμένο Σάββατο της λύσης της συνεργασίας του Luca Marini με την VR46 Racing Team εν όψει 2024, η επιβεβαίωση της άφιξης του 26χρονου Ιταλού στην ομάδα της Repsol Honda επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη σήμερα το πρωί.

Όπως ανακοίνωσε η Honda Racing Corporation, ο ετεροθαλής αδελφός του Valentino Rossi υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας για τις αγωνιστικές σεζόν 2024 και 2025 με την ομάδα της Repsol Honda.

Την ίδια στιγμή, η VR46 Racing Tean ανακοίνωσε ότι ο αντικαταστάτης του Luca Marini για το 2024 θα είναι ο Fabio di Giannantonio, ο οποίος εντυπωσίασε με τις επιδόσεις στη σέλα της Ducati GP22 της Gresini Racing στους τελευταίους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος.

