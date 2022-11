MotoGP – Βαλένθια: Πρωτάθλημα για τον Francesco Bagnaia, νίκη για τον Alex Rins

Ο Alex Rins πήρε τη νίκη στη Βαλένθια και ο Francesco Bagnaia το στέμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο MotoGP για το 2022.

Συναρπαστική ήταν εκκίνηση του τελευταίου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP, με τον Alex Rins να έρχεται από το… βάθος και να παίρνει τα ηνία του αγώνα, εμπρός από τον Jorge Martin και τον πάντοτε επιθετικό Marc Marquez.

Πιο πίσω ακολουθούσε ο Jack Miller, ενώ ιδιαίτερα «στενή» ήταν η μάχη των δύο διεκδικητών του τίτλου, που μάλιστα είχαν μια μικρή επαφή που πλήγωσε τα αεροδυναμικά βοηθήματα της Ducati GP22.

Τελικά, μετά το «ξεκαθάρισμα» των πρώτων γύρων, ο Fabio Quartararo κατάφερε να περάσει τον Francesco Bagnaia, ο οποίος, στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα, είχε διαρκώς στην ουρά της μοτοσικλέτας του τον εμπρός τροχό της RC-16 του Brad Binder.

Πιο μπροστά και με 7 μόλις γύρους συμπληρωμένους, ο Jack Miller έκανε την κίνηση του περνώντας μπροστά από την RC213V του οκτώ φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Marc Marquez. Λίγο αργότερα, ο Brad Binder έκανε και αυτός το αναμενόμενο και περνώντας τον Francesco Bagnaia, ανέβηκε στην έκτη θέση της προσωρινής κατάταξης του τελευταίου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP.

Ένα γύρο αργότερα, ο Marc Marquez «έχασε» το μπροστινό της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα ο Ισπανός να εγκαταλείψει άδοξα.

Πλησιάζοντας στα μέσα περίπου του αγώνα και ακολουθώντας ένα συντηρητικό ρυθμό χωρίς περιττά πλέον ρίσκα, ο Francesco Bagnaia άρχισε να νιώθει την πίεση του Joan Mir, ο οποίος κατάφερε εύκολα να περάσει τον Ιταλό, που έτσι βρέθηκε προσωρινά στην έβδομη θέση, ενώ εξίσου απειλητικός πίσω του ήταν και ο Miguel Oliveira.

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή, ο Brad Binder άρχισε να ανεβάζει ακόμα περισσότερο παλμούς και να προσπερνά τον Fabio Quartararo, όντας μέχρι και εκείνη τη στιγμή ο ταχύτερος αναβάτης του αγώνα. Πιο πίσω, o Francesco Bagnaia συνέχισε να χάνει έδαφος, με τους Miguel Oliveira, Luca Marini και Enea Bastianini να τον περνούν.

Στους τελευταίους πέντε γύρους, πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Brad Binder που συνέχισε να ανεβαίνει θέσεις, προσπερνώντας τόσο τον Jack Miller – που στη συνέχεια είχε μια πτώση – όσο και τον Jorge Martin. Έτσι, ο νοτιαφρικανός, μετά από έναν εκπληκτικό για τον ίδιο αγώνα, ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Και κάπως έτσι, ο Alex Rins πήρε μια επιβλητική και… ανενόχλητη νίκη, στον τελευταίο μάλιστα αγώνα της Suzuki στο MotoGP, ενώ από την έναντη θέση ο Francesco Bagnaia εξασφάλισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο MotoGP για το 2022 – τον πρώτο για Ιταλό αναβάτη στη μεγάλη κατηγορία εδώ και 13 χρόνια (Valentino Rossi, 2009) και τον πρώτο για την Ducati εδώ και 15 χρόνια (Casey Stoner, 2007).

Η τελευταία φορά που ένας Ιταλός αναβάτης έχει κερδίσει τον στέμμα με ιταλική μοτοσικλέτα ήταν πριν μισό ακριβώς αιώνα (1972, Giacomo Agostini και MV Agusta).

Ending a 50-year drought 🤩 From Giacomo Agostini on an MV Agusta to @PeccoBagnaia on a Ducati: an Italian rider is back on top of the world with an Italian bike! 🇮🇹🏆#PerfectComb1nation pic.twitter.com/8t3dBmLGak — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022

Έτσι, η Ducati πέτυχε και το Triple Crown. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι βαθμολογίες στο Πρωτάθλημα Ομάδων, Κατασκευαστών και Αναβατών.