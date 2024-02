O Davide Brivio ξανά στο MotoGP

Ο Davide Brivio, ένα από τα πλέον αγαπητά και ικανά πρόσωπα στο paddock -και όχι μόνο- του MotoGP επιστρέφει ύστερα από μια… περιήγηση τριών χρόνων στην F1.

O Ιταλός, όπως επισήμως ανακοινώθηκε σήμερα, θα είναι εφεξής ο νέος Team Principal της νεοσύστατης Trackhaouse Racing, η οποία θα δώσει το «παρών» φέτος στο θεσμό με μοτοσικλέτες της Aprilia και αναβάτες τους Miguel Olivera και Raul Fernanzez, ως η διάδοχος «κατάσταση» της ομάδας RNF.

Welcome to The House, Davide Brivio pic.twitter.com/U3VqDHYCVu

— Trackhouse MotoGP (@TrackhouseMoto) February 8, 2024