Αγωνιστικό ημερολόγιο 2023

Ένα συγκεντρωτικό ημερολόγιο – οδηγός με το πρόγραμμα των δημοφιλέστερων πρωταθλημάτων.

Συγκεντρώσαμε σε ένα άρθρο – ημερολόγιο το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων της χρονιάς. F1, WRC, MotoGP, WEC και Formula E για το 2023.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ F1

Για πρώτη φορά το ημερολόγιο της Formula 1 περιλαμβάνει 23 Grand Prix μετά την ακύρωση του GP της Κίνας, ενώ οι επίσημες δοκιμές που ανοίγουν τη σεζόν είναι προγραμματισμένες για 23 έως 25 Φεβρουαρίου στο Μπαχρέιν στην πίστα του Σακχίρ.

3-5 Μαρτίου – Μπαχρέιν – Bahrain International Circuit

17-19 Μαρτίου – Σαουδική Αραβία – Jeddah Corniche Circuit

31 Μαρτίου – 2 Απριλίου – Αυστραλία -Melbourne Grand Prix Circuit

28-30 Απριλίου – Αζερμπαϊτζαν * – Baku City Circuit

5-7 Μαϊου – ΗΠΑ – Miami International Autodrome

19-21 Μαϊου – Εμίλια Ρομάνια – Autodromo Enzo e Dino Ferrari

26-28 Μαϊου – Μονακό – Circuit de Monaco

2-4 Ιουνίου – Ισπανία – Circuit de Barcelona-Catalunya

16-18 Ιουνίου – Καναδάς – Circuit Gilles-Villeneuve

30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου – Αυστρία * – Red Bull Ring

7-9 Ιουλίου – Μεγ. Βρεταννία – Silverstone Circuit

21-23 Ιουλίου – Ουγγαρία – Hungaroring

28-30 Ιουλίου – Βέλγιο * – Circuit de Spa-Francorchamps

25-27 Αυγούστου – Ολλανδία – Zandvoort

1-3 Σεπτεμβρίου – Ιταλία – Autodromo Nazionale Monza

15-17 Σεπτεμβρίου – Σινγκαπούρη – Marina Bay Street Circuit

22-24 Σεπτεμβρίου – Ιαπωνία – Suzuka International Racing Course

6-8 Οκτωβρίου – Κατάρ * – Losail International Circuit

20-22 Οκτωβρίου – ΗΠΑ * – Circuit of The Americas

27-29 Οκτωβρίου – Μεξικό – Autodromo Hermanos Rodriguez

3-5 Νοεμβρίου – Βραζιλία * – Autodromo Jose Carlos Pace

16-18 Νοεμβρίου – ΗΠΑ – Las Vegas Grand Prix

24-26 Νοεμβρίου – Αμπου Ντάμπι – Yas Marina Circuit

*Sprint race

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ WRC

Σταθερή αξία ξανά το Ακρόπολις στο αγωνιστικό ημερολόγιο του WRC, επιστροφή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και μία καινοτομία για το 2023, το Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης με Ε.Δ. σε τρεις χώρες.

19-22 Ιανουαρίου – Μόντε Κάρλο Διαβάστε σχετικά: Ο μαγικός αριθμός 9 του Sebastien Ogier

9-12 Φεβρουαρίου – Σουηδία

16-19 Μαρτίου – Μεξικό

20-23 Απριλίου – Κροατία

11-14 Μαΐου – Πορτογαλία

1-4 Ιουνίου – Σαρδηνία

22-25 Ιουνίου – Σαφάρι-Κένυα

20-23 Ιουλίου – Εσθονία

3-6 Αυγούστου – Φινλανδία

7-10 Σεπτεμβρίου – Ράλλυ Ακρόπολις

28 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου – Χιλή

26-29 Οκτωβρίου – Κεντρικής Ευρώπης

16-19 Νοεμβρίου – Ιαπωνία

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ MotoGP

Το αγωνιστικό ημερολόγιο του MotoGP για το 2023 περιλαμβάνει 21 διοργανώσεις και τρεις back-to-back σειρές των τριών αγώνων, ενώ το «παρών» δίνουν για πρώτη φορά τα GP σε Ινδία και Καζακστάν. Καινοτομία για την νέα σεζόν οι αγώνες Sprint, το Σάββατο πρίν από κάθε αγώνα, με διάρκεια τους μισούς γύρους σε σχέση με εκείνους του «κανονικού» αγώνα και απονομή των μισών βαθμών. Η σειρά εκκίνησης της Κυριακής θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται από τα Χρονομετρημένα δοκιμαστικά.

24 – 26 Μαρτίου – Πορτογαλία – Algarve International Circuit

31 Μαρτίου – 2 Απριλίου – Αργεντινή – Autódromo Termas de Río Hondo

14 – 16 Απριλίου – ΗΠΑ – Circuit of the Americas

28 – 30 Απριλίου – Ισπανία – Circuito Ángel Nieto

12 – 14 Μαϊου – Γαλλία – Circuit Bugatti

9 – 11 Ιουνίου – Ιταλία – Autodromo Internazionale del Mugello

16 -18 Ιουνίου – Γερμανία – Sachsenring

23 – 25 Ιουνίου – Ολλανδία – TT Circuit Assen

7 – 9 Ιουλίου – Καζακστάν – Sokol International Racetrack

4 – 6 Αυγούστου – Μεγ. Βρετανία -Silverstone Circuit

18 – 20 Αυγούστου – Αυστρία – Red Bull Ring

1 – 3 Σεπτεμβρίου – Καταλονία – Circuit de Barcelona-Catalunya

8 – 10 Σεπτεμβρίου – Αγ. Μαρίνος – Misano World Circuit Marco Simoncelli

22 – 24 Σεπτεμβρίου – Ινδία – Buddh International Circuit

29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου – Ιαπωνία – Mobility Resort Motegi

13 – 15 Οκτωβρίου – Ινδονησία – Mandalika International Street Circuit

20 – 22 Οκτωβρίου – Αυστραλία – Phillip Island Grand Prix Circuit

27 – 29 Οκτωβρίου – Ταϊλάνδη – Chang International Circuit

10 – 12 Νοεμβρίου – Μαλαισία –Sepang International Circuit

17 – 19 Νοεμβρίου – Κατάρ – Losail International Circuit

24 – 26 Νοεμβρίου – Βαλένθια – Circuit Ricardo Tormo

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ WEC

Επτά αγώνες και μεγάλες προσδοκίες από τα Hypercars στο ημερολόγιο FIA WEC του 2023.

17 Μαρτίου – ΗΠΑ 1.000 ΜΙΛΙΑ Sebring

16 Απριλίου – Πορτογαλία 6 Ωρες Portimao

29 Απριλίου – Βέλγιο 6 Ωρες Spa-Francorchamps

10-11 Ιουνίου – Γαλλία 24 Ωρες Le Mans

9 Ιουλίου – Ιταλία 6 Ωρες Monza

10 Σεπτεμβρίου – Ιαπωνία 6 Ωρες Fuji

4 Νοεμβρίου – Μπαχρέιν 8 Ωρες

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Formula E

Η Formula E επιχειρεί ολική επαναφορά το 2023 με την 3η γενιά μονοθεσίων, σπουδαίους κατασκευαστές, 11 ομάδες και 16 αγώνες σε 4 ηπείρους.

14 Ιανουαρίου – Μεξικό – Πόλη του Μεξικού Διαβάστε σχετικά: Η Andretti με το δεξί

27-28 Ιανουαρίου – Σ. Αραβία – Diriyah (x2)

11 Φεβρουαρίου – Ινδία – Hyderabad

25 Φεβρουαρίου – Ν. Αφρική – Cape Town

25 Μαρτίου – Βραζιλία – Σάο Πάουλο

22-23 Απριλίου – Γερμανία – Βερολίνο (x2)

6 Μαϊου – Monaco

20-21 Μαϊου – Κορέα – Σεούλ (x2)

3-4 Ιουνίου – Ινδονησία – Τζακάρτα (x2)

24 Ιουνίου – ΗΠΑ – Πόρτλαντ

15-16 Ιουλίου – Ιταλία – Ρώμη (x2)

29-30 Ιουλίου – Μεγ. Βρετανία – Λονδίνο (x2)

