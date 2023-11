FIA WEC – Eπίλογος στο Bahrain

Eπίλογος για το FIA WEC 2023 στις 4 Νοεμβρίου στο Bahrain, όπου θα κριθούν τρεις τίτλοι, περιλαμβανομένου του πρωταθλήματος οδηγών Hypercar και των πρωταθλημάτων ομάδων και οδηγών LMP2.

Με μόλις 15 βαθμούς να χωρίζουν το κορυφαίο πλήρωμα της Toyota Gazoo Racing με το Νο. 8 και το αδελφό Νο. 7 Toyota GR010 Hybrid Hypercar και συνολικά 39 διαθέσιμους βαθμούς, όλα είναι ακόμα ανοιχτά στο Μπαχρέιν. Οι James Calado, Antonio Giovinazzi και Alessandro Pier Guidi της Ferrari AF Corse, που οδηγούν το Νο. 51 Ferrari 499P Hypercar, εξακολουθούν να διεκδικούν τον τίτλο των οδηγών. Αν και βρίσκονται 31 βαθμούς πίσω από το Νο. 8 της Toyota, διατηρούν τις πιθανότητές τους σε περίπτωση που η Toyota παραπαίει. Με 97 βαθμούς, η αδελφή Ferrari Νο. 50 εξακολουθεί να έχει μαθηματικές πιθανότητες να πάρει τον τίτλο.

Τριάντα έξι αυτοκίνητα θα αγωνιστούν στο σιρκουί του Bahrain μήκους 5,412 χιλιομέτρων, το οποίο αποτελεί έναν γύρο του FIA WEC από την ίδρυσή του το 2012. Το Bahrain είναι μια πίστα που έχει λίγο από όλα (μεγάλες ευθείες, κλειστές στροφές, αλλαγές υψομέτρου και άφθονες ευκαιρίες προσπέρασης). Σχεδόν το 48% του γύρου διανύεται με πλήρως ανοιχτό γκάζι.

Η Toyota έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό στο Bahrain με την ομάδα να έχει κερδίσει τις προηγούμενες έξι διοργανώσεις. Ωστόσο, συνολικά πέντε διαφορετικοί κατασκευαστές έχουν εξασφαλίσει βάθρο φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Ferrari, Porsche, Cadillac και Peugeot, οπότε ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος.

Η Porsche Penske ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή της στη σεζόν κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα στο Fuji, όταν οι Kevin Estre, Andre Lotterer και Laurens Vanthoor αντιστάθηκαν σκληρά, οδηγώντας σχεδόν τα δύο τρίτα του αγώνα και τερματίζοντας τελικά τρίτοι. Η Porsche θα παλέψει με την Cadillac για την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των κατασκευαστών, καθώς τις δύο εταιρείες χωρίζουν μόλις πέντε βαθμοί ενόψει του τελευταίου αγώνα της περιόδου. Μετά από ένα επιτυχημένο ντεμπούτο με Hypercar στη Monza τον Ιούλιο, το Νο 99 της Proton Competition θα ανεβάσει το συνολικό αριθμό των Porsche 963 που θα αγωνιστούν στο Bahrain σε τέσσερις, καθώς θα προστεθεί στις δύο εργοστασιακές συμμετοχές της Porsche Penske, καθώς και στην Porsche της Hertz Team JOTA.

Η Peugeot TotalEnergies θα ταξιδέψει στο Bahrain για δεύτερη φορά με τα δύο Peugeot 9X8. Ο Nico Mueller (ο οποίος έχασε τον τελευταίο αγώνα στο Fuji λόγω τραυματισμού) επιστρέφει στη σύνθεση της ομάδας για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Η ομάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, 18 βαθμούς πίσω από την Cadillac. Τη λίστα συμμετοχών στο Hypercar συμπληρώνει η Floyd Vanwall Racing, με τον Ryan Briscoe να αντικαθιστά τον Joao Paulo de Oliveira σε αυτόν τον αγώνα μαζί με τους Esteban Guerrieri και Tristan Vautier.

Το Βahrain θα σηματοδοτήσει τον τελευταίο αγώνα για τις κατηγορίες LMP2 και LMGTE Am, οι οποίες αποτέλεσαν βασικό στήριγμα του WEC, από το Sebring του 2012 μέχρι σήμερα. Στην κατηγορία LMP2, η Team WRT βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα τρόπαια του Πρωταθλήματος Ομάδων και Οδηγών του 2023, αφού η βελγική ομάδα έχει συγκεντρώσει ένα υγιές προβάδισμα 33 βαθμών έναντι της δεύτερης Inter Europol Competition. Η θέση του αντιπρωταθλητή, ωστόσο, είναι ορθάνοιχτη, καθώς μόλις ένας βαθμός χωρίζει τη δεύτερη και την τρίτη Inter Europol Competition και την United Autosports. Η Prema Racing, η Vector Sport, η JOTA και η Alpine Elf Team απαρτίζουν το υπόλοιπο πλέγμα των ένδεκα αυτοκινήτων LMP2 στο Bahrain.

Εν τω μεταξύ, στην LMGTE Am, οι Ben Keating, Nicholas Varrone και Nicky Catsburg της Corvette Racing εξασφάλισαν τον τίτλο τον Ιούλιο στη Monza, αλλά με μια νίκη στο Βahrain η τριάδα θα κάνει νέο ρεκόρ βαθμών στην GTE Am, ξεπερνώντας το υπάρχον ρεκόρ της Aston Martin (198 βαθμοί). Η Corvette Νο.33 βρίσκεται στους 164 βαθμούς, οπότε μόνο μια νίκη θα έσπαγε το ρεκόρ. Πίσω από τους πρωταθλητές του 2023, υπάρχουν έξι πληρώματα που καλύπτουν τέσσερις κατασκευαστές (Corvette, Porsche, Ferrari και Aston Martin) που μάχονται για τη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή δεύτερο στη γενική κατάταξη με 79 βαθμούς είναι το πλήρωμα Iron Dames των Sarah Bovy, Rahel Frey και Michelle Gatting, ενώ μόλις 20 βαθμοί χωρίζουν το πλήρωμα No. 54 AF Corse, το πλήρωμα No. 77 Dempsey-Proton, το No. 25 ORT by TF, το αυτοκίνητο No. 86 GR Racing καθώς και το πλήρωμα No. 83 Richard Mille AF Corse. Οι αξιοσημείωτες αλλαγές οδηγών στην LMGTE Am περιλαμβάνουν τον Fransk Dezoteux στο Νο. 21 της AF Corse με τον Kei Cozzolini να οδηγεί και πάλι μαζί με τον Simon Mann. Αλλού, η D’Station Racing προσέλαβε τον Αυστραλό Liam Talbot για να οδηγήσει την Aston Martin Vantage AMR Νο. 777 μαζί με τους Casper Stevenson και Tomonobu Fujii. Τέλος, ο Estaban Masson θα αντικαταστήσει τον Scott Huffaker στη Ferrari 488 GTE Evo με το Νο. 57.

Η δράση στην πίστα θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Παρασκευής. Η εκκίνηση έχει οριστεί για τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου.