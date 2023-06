Η Ferrari ταχύτερη στην test day των 24 ωρών του Le Mans

Η Ferrari 499P ήταν το ταχύτερο αγωνιστικό και στις δύο περιόδους της επίσημης ημέρας δοκιμών των 24 ωρών του Le Mans.

Η συμμετοχή με το Νο. 50 ήταν η ταχύτερη συνολικά στην πρωινή περίοδο, μπροστά από τις Peugeot και Porsche στην πρωινή περίοδο, με τη Ferrari με το Νο. 51 να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο το απόγευμα, πάνω από ένα δευτερόλεπτο ταχύτερο από τον καλύτερο χρόνο των ανταγωνιστών της, με τις Porsche και Toyota να συμπληρώνουν τις τρεις πρώτες θέσεις. Οι καλύτεροι χρόνοι των LMP2 και LMGTE Am σημειώθηκαν και οι δύο στην απογευματινή περίοδο, με τις JOTA και JMW Motorsport να διεκδικούν την πρώτη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Πρωινή περίοδος

Η τρίωρη πρωινή περίοδος είχε δύο φορές κόκκινη σημαία, μία φορά εξαιτίας του Peugeot Total Energies 9X8 Νο 93, αφού το πρωτότυπο σταμάτησε στην πίστα με τον Paul di Resta στο τιμόνι. Η δεύτερη κόκκινη σημαία σημειώθηκε λίγο πριν την καρό σημαία, με το Toyota Gazoo Racing GR010-Hybrid Νο. 7 του Mike Conway να βγαίνει στις μπαριέρες. Αυτό έφερε την πρόωρη ολοκλήρωση της περιόδου.

Ο ταχύτερος γύρος των Hypercar ήταν 3.30.686, που σημείωσε ο Antonio Fuoco, 0,660 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Gustavo Menezes με το Νο 94 Peugeot Total Energies 9X8 και τον Yifei Ye με 3.31,477, 0,131 δευτερόλεπτα πίσω από τον Menezes για να κατακτήσει την τρίτη θέση με την Porsche 963 της Hertz Team JOTA Νο 38 και 0,159 δευτερόλεπτα μπροστά από τον James Calado με τη δεύτερη Ferrari AF Corse 499P.

Στην κατηγορία LMP2 ηγείτο η Oreca με το Νο. 47 της COOL Racing, με τον Reshad De Gerus να σημειώνει γύρο 3.36.409, 1,018 δευτερόλεπτα μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, Paul Loup Chatin με την Oreca-Gibson με το Νο. 48 της IDEC Sport και επιπλέον 0,34 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ferdinand Habsburg της Team WRT με 3.37.767, με τον Αυστριακό να είναι η κορυφαία συμμετοχή του WEC στην κατηγορία LMP2.

Η κορυφαία συμμετοχή της κατηγορίας Pro Am ολοκλήρωσε την πρωινή περίοδο στην 7η θέση της γενικής κατάταξης, με το No. 14 Nielsen Racing Oreca να σημειώνει 3.38.583 με τον Mathias Beche στο τιμόνι. Στην κατηγορία LMGTE AM, ο Louis Prette έκανε τον ταχύτερο γύρο της περιόδου, ο Ιταλός έκανε τον γύρο του Circuit De La Sarthe σε 3.56.623 με τη Ferrari 488 GTE EVO Νο 66 της JMW Motorsport, μόλις 0,128 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ulysse De Pauw με τη Ferrari Νο 21 της AF Corse, που ήταν το κορυφαίο πρωτότυπο του WEC στην κατηγορία.

Απογευματινή περίοδος

Ο ήλιος συνέχισε να χτυπάει το Le Mans καθώς ξεκίνησε η δεύτερη τρίωρη περίοδος. Δεν υπήρχαν διακοπές με κόκκινη σημαία, αλλά υπήρχαν κάποιες περίοδοι με το αυτοκίνητο ασφαλείας, για να δοκιμαστεί η ετοιμότητα των ομάδων για τη νέα διαδικασία στις φετινές 24 ώρες του Le Mans. Και οι τρεις κατηγορίες είδαν τους πρωινούς χρόνους να βελτιώνονται, με τους οκτώ πρώτους στην κατηγορία Hypercar να πηγαίνουν ταχύτερα από τον καλύτερο χρόνο που σημείωσαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η Ferrari 499P με το Νο. 51 ήταν η ταχύτερη, με γύρο 3.29.504 δευτερόλεπτα από τον Antonio Giovinazzi, 0,144 δευτερόλεπτα μπροστά από την Penske Motorsport Porsche 963 με το Νο. 6 του Laurens Vanthoor και 0,323 δευτερόλεπτα μπροστά από την Toyota Gazoo Racing GR10 με το Νο. 7 του Kamui Hobayashi. Τα επτά κορυφαία αγωνιστικά καλύπτονταν με διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου στο τέλος της περιόδου.

Στην κατηγορία LMP2, επικεφαλής ήταν το No. 28 JOTA Oreca-Gibson, με τον Pietro Fittipaldi να σημειώνει χρόνο 3.35,472, 0,771 δευτερόλεπτα μπροστά από το No. 31 Team WRT Oreca του Ferdinand Habsburg και άλλα τέσσερα δέκατα μπροστά από το No. 35 Alpine ELF team Oreca 07 και τον Andre Negrao.

Ferrari 1-2-3 στην κατηγορία LMGTE AM στη δεύτερη περίοδο της ημέρας, με τη Ferrari με το Νο. 66 της JMW Motorsport να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο γύρου 3.56,088 με τον Thomas Neubauer στο τιμόνι, πάνω από μισό δευτερόλεπτο ταχύτερο από την πρωινή καλύτερη επίδοση και μόλις 0,096 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Ferrari με το Νο. 54 της AF Corse του Francesco Castellacci και 0,193 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Daniel Serra με την 488 GTE EVO με το Νο. 57 της Kessel Racing.

Το επόμενο ραντεβού των αυτοκινήτων στην πίστα θα είναι την Τετάρτη στις 14.00, με την πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών.