Νικητής στο ντεμπούτο του στην Formula Drift o Kale Rovanpera

Μετά την νίκη του στο Ράλλυ Πορτογαλίας ο Kalle Rovanpera ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να αγωνιστεί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος Formula Drift, όπου οδήγησε για πρώτη φορά το Toyota GR Corolla.

Παρόλο που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατάφερε να σημειώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις κατατακτήριες του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή έφτασε μέχρι και τον τελικό στα διπλά περάσματα.

Εκεί αντιμετώπισε τον Masanori Kohashi με Toyota GR Supra. Παρά την έλλειψη εμπειρίας στους αγώνες ο Drift ο Rovanpera κατάφερε να πάρει μεγαλύτερη βαθμολογία στο πέρασμα που ηγούταν ενώ στην συνέχεια ένα λάθος του αντιπάλου του κλείδωσε την νίκη για τον Φινλανδό.

«Νιώθω υπέροχα για να είμαι ειλικρινής,» δήλωσε ο Rovanpera.

«Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε αγώνα Drift στην Ιαπωνία, μία νέα πρόκληση για εμένα. Νέο αυτοκίνητο, το Toyota GR Corolla, δούλευε πολύ καλά.

«Πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα, έκαναν πολύ καλή δουλειά δουλεύοντας με το αυτοκίνητο όλη την εβδομάδα,» πρόσθεσε ο Rovanpera.

Ο Φινλανδός έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει και σε τέσσερις αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Drift Masters με το δικό του Toyota GR Supra, με τον πρώτο του αγώνα να είναι μία εβδομάδα μετά το Ράλλυ Σαρδηνίας.

Στις δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ξανά σε αγώνα Drift στην Ιαπωνία μέσα στην χρονιά.

«Για την συνέχεια, δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς αγώνες Drift και Ράλλυ στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ξαναδείτε στην Ιαπωνία στο Formula Drift.

«Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά θα ήμουν πολλή ικανοποιημένος αν επέστρεφα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μου στην Φινλανδία που με βοηθούσαν, τον spotter μου, αλλά και τους χορηγούς μου που το έκαναν όλο αυτό πραγματικότητα.

«Ευχαριστώ πολύ πέρασα πολύ ωραία εδώ,» έκλεισε ο Rovanpera.

Τώρα το Φινλανδός Πρωταθλητής του WRC θα επιστρέψει στο bucket του Toyota GR Yaris Rally1 για το Ράλλυ Σαρδηνίας που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βιντεο στη συνέχεια:

P1 from qualifying with 97 points!🤩🙌🏻 Was tricky conditions after rain to be first car on the dirty track but was able to push for a good run🤠 Battles tomorrow💪🏻 #kr69 #FormulaDriftJapan pic.twitter.com/1HKJ6Z8OD1

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) May 20, 2023