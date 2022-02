Race of Champions: Πρωταθλητής των Πρωταθλητών ο Sebastien Loeb (+videos)

Μετά από το χθεσινό Nations Cup, όπου τον τίτλο κατέκτησε η Νορβηγία με τους Petter και Oliver Solberg, το διήμερο του Race of Champions που διεξήχθη στο Pite Havsbad της Βόρειας Σουηδίας, κορυφώθηκε σήμερα με τον Αγώνα των Πρωταθλητών.

Πρωταθλητής των Πρωταθλητών, στον πρώτο ROC που διεξήχθη επί χιονισμένης επιφάνειας, αναδείχθηκε ο Sebastien Loeb, ο οποίος επικράτησε με 3-1 στον Τελικό, επί του Sebastian Vettel.

Έτσι, ο 9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ έφτασε στις 4 νίκες στο Race of Champions, ισοφαρίζοντας στην κορυφή των πιο επιτυχημένων οδηγών, τον συμπατριώτη και teammate του φέτος στην Εθνική Γαλλίας για τον εν λόγω αγώνα, Didier Auriol.

Έπειτα από τη χθεσινή, πρώτη ημέρα, όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος χωρισμένοι σε εθνικές ομάδες, σήμερα ήταν η σειρά του “κλασικού” Αγώνα των Πρωταθλητών, όπου κάθε οδηγός διεκδικούσε τον τίτλο.

Να σημειωθεί πως σήμερα χρησιμοποιήθηκε η πλήρης διαδρομή, σε αντίθεση με το χθεσινό Nations Cup, κατά το οποίο είχε μειωθεί, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας και κατά συνέπεια, κινδύνου να μειωθεί το χιόνι.

Στα αρχικά “ταμπλό“, οι αστέρες-συμμετέχοντες από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είχαν χωριστεί ανάλογα με την ειδικότητά τους, με τη μια πλευρά να έχει κυρίως οδηγούς πίστας και την άλλη, οδηγούς που διακρίνονται σε ράλλυ ή rallycross.

Από τη μεριά των ράλλυ ή rallycross ξεχώρισε ο Sebastien Loeb, ο οποίος επικράτησε αρχικά του Petter και έπειτα του Oliver Solberg -που είχε νωρίτερα κερδίσει τον τιτλούχο του 2019, Benito Guerra,- για να φτάσει στον ημιτελικό.

Αντίπαλός του εκεί, βρέθηκε ο Mattias Ekstrom, έχοντας νωρίτερα κερδίσει τους Didier Auriol και Johan Kristoffersson, με την ενδοσουηδική μονομαχία να κρίνεται στο photo finish.

H μάχη του Γάλλου με τον Σουηδό είχε μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Sebastien Loeb να παίρνει το εισιτήριο για τον Τελικό.

Στην αντίπερα όχθη του ταμπλό, ο Sebastian Vettel κέρδισε την Emma Kimilainen, που θυμίζουμε ότι αντικατέστησε εκτάκτως τον Valteri Bottas.

Εν συνεχεία απέκλεισε τον Colton Herta, για να προκριθεί στον ημιτελικό απέναντι στον Tom Kristensen. Τότε, ο 4 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής F1 επικράτησε του Δανού θρύλου και πολυνίκους στις 24 Ώρες του Le Mans, για να φτάσει στον Τελικό.

Η μονομαχία των δύο Seb, έληξε υπέρ του πολυνίκους στο WRC, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο νικητή στη συλλογή του και συνέχισε το σερί των επιτυχημένων του εμφανίσεων, λίγες ημέρες μετά από τη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο και τη δεύτερη θέση στο Dakar.

Ο Μεγάλος Τελικός που χάρισε τη νίκη στον Sebastien Loeb

Ταυτόχρονα, με την 4η νίκη του, ο Loeb στέρησε από τον Vettel την δεύτερή του νίκη στο “ατομικό” και τη 10η συνολικά (έχει κερδίσει 7 φορές στο πλαίσιο του Nations Cup και μία φορά στο eROC) στον Αγώνα των Πρωταθλητών.

Το πιο δύσκολο σημείο του αγώνα για τους δύο Seb (Loeb και Vettel) ήταν το άνοιγμα της σαμπάνιας!

“Η συνέχεια της καλής μου αρχής στη σεζόν”, δήλωσε ο Sebastien Loeb. “Δεύτερος στο Dakar, νικητής στο Μόντε Κάρλο και νίκη εδώ, στον Αγώνα των Πρωταθλητών.

“Δεν είναι εύκολο για εμάς (σ.σ. δείχνοντας και τον Vettel), μπροστά από όλους τους Σουηδούς, Νορβηγούς κλπ., οι οποίοι είναι πραγματικά συνηθισμένοι σε αυτό.

“Είχα καλή αίσθηση αυτό το Σαββατοκύριακο, βρήκα το ρυθμό μου. Είχα να έρθω στον αγώνα αρκετό καιρό, όμως ήμουν στον (ανταγωνιστικό) ρυθμό. Σίγουρα, είμαι χαρούμενος”.

“Ωραία μάχη”, πρόσθεσε ο Sebastian Vettel. “Ήταν πολύ γρήγορος (ο Loeb). Οι συνθήκες γίνονταν δύσκολες, όλο και πιο γλιστερές. Νόμιζα πως δε θα κάνει καλή προσπάθεια, όμως δεν είχε πρόβλημα και εγώ έκανα λάθος, οπότε άξιζε τη νίκη.

“Σε αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι πρέπει να καλύψω το χαμένο έδαφος, αλλά είναι εξαιρετικά που ήμουν εδώ, το διασκέδασα πραγματικά και είδα πολλούς θεατές, που δεν ξέρω πως άντεξαν το κρύο.

“Ήταν ωραία, ελπίζω να ξαναέρθουμε στη Σουηδία”.

