10o Ράλλυ Sprint Αιγίου: Σιδερένιοι!

Οι εξαιρετικές προσπάθειες αγωνιζομένων στη διαδρομή θρύλο από τους φιλότιμους της ΑΛΜΑ Αιγίου, επισκιάστηκαν από τη σφοδρή έξοδο των Δημήτρη Τρακάκη-Αλέξανδρου Ματαλιωτάκη με το Citroen C2…

Έξοδος με πολλά χιλιόμετρα από ένα έμπειρο πλήρωμα που τραυματίστηκε και η εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερη τραγική αν δεν αντιστεκόταν το μικρό γαλλικό, ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Δεν θα σας κουράσουμε με τις γνωστές θεωρίες για τον εξοπλισμό ασφαλείας των αγωνιστικών και την ασφάλεια των αγώνων, με γεγονός πως εδώ έπαιξε το ρόλο της και η τύχη.

Γεγονός ότι λειτούργησαν τα εξαιρετικά δουλεμένα αντανακλαστικά του Αλυτάρχη Νικόλα Καραλή, στέλεχος WRC με τσαγανό που δεν θα βρεις στο Μόντε Κάρλο και στη Φινλανδία και ο αγώνας εξελίχθηκε χωρίς απρόοπτα, έχοντας εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση για την περίθαλψη-ανάρρωση των αθλητών. Δίπλα τους οι οικογένειες τους και ουσιαστικά οι συναθλητές τους και στην κυριολεξία εκπρόσωποι του ΣΟΑΑ, θυμίζοντας αντίδραση με ουσία και συναίσθημα. Σημειολογικά, όπως τότε πριν 25 χρόνια στο Παλλάδιο για τους Αλέκο Κατζούρη-Γιάννη Μεσημέρη. Συμφωνούμε ότι «συμβαίνουν αυτά», όπως διαβάσαμε-ακούσαμε χθες υπό πίεση, αλλά καλό είναι όπως αντιδρούμε σωστά και μονιασμένοι, σε ουσία και συναίσθημα, να λειτουργούμε με μέθοδο και επικοινωνιακά. Προστατεύοντας το χώρο με τη σωστή ανακοίνωση και ενημέρωση που καθησυχάζει, ενώ προλαβαίνει με σοβαρότητα τις απρέπειες Μέσων.

Με την ευκαιρία, μακάρι μια ήμερα το «είμαστε δίπλα σας» με ευχές σε ανακοινώσεις θεσμών, να συνδυάζεται με ουσιαστική παρέμβαση. «Τυχερός» o Sir Alek αντιμετωπίζει με πονεμένο χαμόγελο την κακοτυχία όντας στα καλύτερα χέρια, στο νοσοκομείο, στο Ρίο, με το έμπειρο προσωπικό να αντιδρά με το 100/100 και με σεβασμό όπως αρμόζει σε έναν μηχανοκίνητο αθλητή.

Αντίστοιχα, ο κ. Δημήτρης Τρακάκης από χθες το βράδυ στην Αθήνα για τη σωστή διαχείριση των τραυμάτων του και δεν θα διαβάσετε σε 4Τ ιατρικό ανακοινωθέν, ούτε δήθεν λεπτομέρειες και φωτογραφίες από την έξοδο.

ID Pappas…

Έρχονται οι εικόνες από τον αγώνα μόλις ο Ηλίας πιάσει λιμάνι αλλά εδώ η περιγραφή θέλει και βίντεο, αφού προέκυψαν ωραία περάσματα, στη γενική κατάταξη από περισσότερο ή λιγότερο σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα και βέβαια από το οξυγόνο. Από τα ΙΑ.

Ένα γευστικό κοκτέιλ στον πίνακα των συμμετοχών που εξελίχθηκε σε γλυκόπικρο στον αγώνα.

Πρωταγωνιστές…

Οι 2×2 νικητές και αν κρίνει κάποιος από τον ενθουσιασμό στο FB και όσοι διακρίθηκαν σε κλάσεις… Καθαρές γραμμές και έλεγχος του συναγωνισμού και είναι γεγονός πως ο Στάθης Κουκέας έχει βρει το Fiesta R5, αξιοποιώντας τον Νικόλα Πετρόπουλο, δίπλα του στην πρώτη του νίκη σε Ράλλυ.

Στο βάθρο μαζί τους οι Γιώργος Γεροδήμος-Γρηγόρης Σωτηρίου με το γνωστό Astra που έτσι με αυτό, μόνο ο Γιατρός μπορεί.

Στη συντροφιά τους, ο Ανδρέας Νομικός πήρε τη σκυτάλη από τον gentleman μπαμπά του και οδηγεί αγωνιστικά και με προοπτική τη Fabia. Ένα δύστροπο S2000. Δίπλα του ο Γιάννης Ραβανής. Συνδυασμός και με υψηλή αισθητική όπως και οι Θανάσης Μόσχος-Γιάννης Σαμαρτζής που πετούσαν πριν προδοθούν από την Clio-bizoux. Νέος πηδαλιούχος, με πολύτιμο, πολύπειρο δίπλα του, με τον οδηγό να ασχολείται με υπομονή και μεράκι και με το αυτοκίνητο και με κάθε συμμετοχή του, ενώ εκφράζεται εξαιρετικά στα social media.

Από εκεί και πέρα, στη σύγχρονη έκφραση των αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους F2 και ειδικότερα, στους νικητές, Νικόλα και Βασίλη Καραθανάση με το Type R που πάλεψαν με ίσους όπως το πιστοποιούν και οι μικρές διαφορές στην κατάταξη.

Άνθρωποι του αγώνα, οι ιπτάμενοι τρομοκράτες Σταμάτης Παντιέρας-κ. Βασιλική Κουρτίδου και Νίκος Κομνός και Κόντος, αντίστοιχα με Yaris και Saxo VTS. Μας θυμίζουν και το νόημα πτήσεων με μικρά αυτοκίνητα, στην άσφαλτο κατηφόρα.

Βρουμ, βρουμ, η Μ3…

Χωρίς ουσιαστικά πρώτο πέρασμα τα ιστορικά αφού η διακοπή του αγώνα λόγω της εξόδου του C2 σοφά μετέτρεψε την ειδική σε απλή διαδρομή.

Ο χώρος, ο χρόνος, τα ακούσματα συνδεδεμένα με τη BMW M3 όπως και στην Πάρνηθα και ήταν ο πηδαλιούχος Γιώργος Χατζηρήγας που έδωσε χαρά στους θεατές, απολαυστικός και για τον Μάριο Σταφυλοπάτη, που τον εμπιστεύθηκε και κάθισε δίπλα του.

Βάθρο χρυσάφι εδώ με δύο πληρώματα που πιστοποιούν το ποιοτικό ISO των Ελληνικών αγώνων. Γιάννης Κάτσικας-Νικόλας Μπαμπαλής στο Εσκορτ by Kirkos Racing και Αμαξόπουλος –κ. Χαρά Μωραίτη στη by Τσουργιαννης Corolla KE 30. Ο αναβάσεων specialist οδηγεί και σε Ράλλυ δίνοντας προσοχή και στον κορυφαίο ηλεκτρονικό δίπλα του. Από την άλλη, επιτέλους η Corolla πάει και στην άσφαλτο. Μας πήρε 40 χρόνια για την απόδειξη και είναι το στήσιμο που έχει επιλέξει ο Αμαξό που την οδήγησε ακουμπώντας πάνω στο πλαίσιο όπως με τα «ΣαξόΡαλα» by APR. Συμφοιτητής με τον GEO στο Πολυτεχνείο της Μεταμόρφωσης και στο APR 205R δίπλα του απολαμβάνεις και τον Τριπιντή, αξία διαχρονική.

Γενικότερα χάρμα οφθαλμών με την ιταλική κουλτούρα που αναστατώνει από το μαύρο «131» και την κόκκινη Integrale, με τους Γεροβασίλη-Bερικάκη και Παπάζογλου-κ. Νικολοπούλου, αντίστοιχα. Ο Λύμπε και η Μαρία, του ΠΑΣΜΑ και όχι μόνο.

Η συνέχεια με άρωμα gentlemen drivers σε political correct χρωματισμούς με σημαία την ευγένεια. Από πραγματικούς λάτρεις του sporting ιστορικού. Όπως οι Γιώργος Κασιδόπουλος-Τόλης Πάλλας με πράσινο Starlet εποχής και ταξιδεύουμε χρόνια πίσω όταν εκεί, ανεβαίνοντας το ‘86 στο Αχαιός, ήταν η συμμετοχή του Γιώργου, νεαρός τότε, στην πρεμιέρα του με την Κέσλερ-Κορόλα και τον Κωνσταντίνο Πίτσο δίπλα του.

Αντίστοιχο άρωμα σε ιταλική γεύση, για τους Κωνσταντίνο και Ανδρέα Κοφινά με Alfetta GTV, όταν ο Κώστας Μητρόπουλος που απολαμβάνει τη στιγμή όσο ελάχιστοι, είχε συνοδηγό τον ιταλικής φιλοσοφίας με εμπειρία Μόντε, Δημήτρη Μπουνάζο, σε ένα παραδοσιακό Escort Mexico.

Ο Κώστας, που για λόγους αρχής δεν τραυματίζει την κουλτούρα του τοποθετώντας έναν δίλιτρο Pinto που θα κάνει πιο εύκολη και τη ζωή των μηχανικών του. Αυτοκίνητο by Kirkos με προετοιμασία-στήριξη επί του προκειμένου από τους Τσαγγαρά. Εξαιρετικοί!

Στο δια ταύτα

Ευχόμαστε σύντομη ανάρρωση και τα καλύτερα στους gentlemen συναθλητές μας, όταν κάθε τέτοια ατυχία πρέπει να σοκάρει και να λειτουργεί ως βάλσαμο για τη συνέχεια, αφού συνειδητοποιείς πόσο κοντά είναι το χειρότερο._ Στρατισίνο