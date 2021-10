Ανάλυση GP ΗΠΑ – Κριτής η άσφαλτος

Στην Τουρκία, οι υψηλές τιμές πρόσφυσης του ασφαλτοτάπητα, προκάλεσαν υπέρμετρη υποστροφή στη Red Bull, αφήνοντας τον Valtteri Bottas ανενόχλητο στην πορεία του προς τη νίκη.

Στο Austin, οι έντονες ανομοιομορφίες του ασφαλτοτάπητα, ανάγκασαν την Mercedes να λάβει προληπτικά μέτρα, θυσιάζοντας απόδοση, για να αποφύγει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης. Για να λειτουργήσει βέλτιστα αεροδυναμικώς η W12, απαιτεί (από την αρχή της σεζόν) αρκετά σκληρές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις.

Για την απόσβεση όλων αυτών των ανομοιομορφιών, προφανώς μια πιο μαλακή ανάρτηση παρείχε υψηλότερες τιμές πρόσφυσης. Ωστόσο η Mercedes δεν είχε τη δυνατότητα να οδεύσει απόλυτα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και η γερμανική ομάδα δεν ανέφερε τη φύση των προληπτικών μέτρων που έλαβε στις ΗΠΑ, το πιθανότερο είναι ότι αναγκάστηκε να αυξήσει την απόσταση του δαπέδου της W12 από το έδαφος, κάτι που κοστίζει σε αεροδυναμική απόδοση.

H Red Bull είχε μειώσει τη γωνία πρόσπτωσης των πτερυγίων της πίσω αεροτομής της για να επιτυγχάνει υψηλότερες ταχύτητες στις ευθείες, ώστε να αντικρούσει την πολύ δυνατή σε αυτό τον τομέα -λόγω και της χρήσης του συστήματος βύθισης- Mercedes. Εντούτοις, σύμφωνα με τον Lewis Hamilton, ο πίσω άξονας της RB16B ολίσθαινε λιγότερο στην έξοδο των αργών στροφών, απ’ ότι το δικό του μονοθέσιο.

O συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ανομοιομορφιών ασφαλτοτάπητα, καταπονούσαν τα ελαστικά του πίσω άξονα αρκετά. Το μονοθέσιο της Red Bull, λόγω σχεδιαστικής φιλοσοφίας, παράγει περισσότερη αρνητική άντωση στον πίσω άξονα και είχε τη δυνατότητα να προστατεύσει τα πίσω ελαστικά του καλύτερα, γλιστρώντας λιγότερο.

Το τριήμερο είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς για την Mercedes, η οποία ήταν 0,9 δλ. ταχύτερη στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Ωστόσο, την εικόνα της γερμανικής ομάδας κολάκευσε η υιοθέτηση πιο επιθετικών ρυθμίσεων μονάδας ισχύος. Από τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δύο κορυφαίων μονοθεσίων ήταν ελάχιστη.

Μέχρι τις κατατακτήριες δοκιμές, η Red Bull βρισκόταν πια καθαρά μπροστά. Η σταδιακή αύξηση των ανέμων επηρέασε περισσότερο την απόδοση της Mercedes στα ταχύτατα «S» του πρώτου τμήματος της πίστας.

Παρότι η Red Bull κατάφερε να βρει το ιδανικό στήσιμο για την RB16Β κατά τη διάρκεια του τριημέρου, δεν είχε ρυθμίσει σωστά το συμπλέκτη για τα επίπεδα πρόσφυσης που επικρατούσαν στην πίστα τη στιγμή της εκκίνησης.

