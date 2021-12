Επεισοδιακοί τελικοί

Το 1974, που Emerson Fittipaldi (McLaren) και Clay Regazzoni (Ferrari) μάχονταν για τον τίτλο, ήταν η μοναδική προηγούμενη φορά που δύο διεκδικητές του τίτλου κατευθύνονται ισόβαθμοι προς το φινάλε της σεζόν. Δεδομένης της πίστας της Jeddah, το προτελευταίο GP της σεζόν ήταν άκρως επεισοδιακό και αμφιλεγόμενο. Μπορεί να αποδειχθεί και το φινάλε τόσο δραματικό;

Μέχρι να γνωρίζουμε, θα κοιτάξουμε μερικές περιπτώσεις που ο τίτλος κρίθηκε με επεισοδιακό τρόπο. Κάποιοι ίσως σκέφτονται το τρανταχτό παράδειγμα της Suzuka το 1990, όπου ο Ayrton Senna κατέκτησε τον τίτλο προκαλώντας σύγκρουση με τον Alain Prost στην πρώτη στροφή.

Βέβαια, είχε προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά, στην ίδια πίστα, η αποτυχημένη προσπάθεια του Prost να βγάλει εκτός αγώνα τον Senna. O Βραζιλιάνος συνέχισε, μπήκε στα pits, άλλαξε εμπρός αεροτομή, προσπέρασε την Benetton του Nannini αλλά στη συνέχεια, ο πρόεδρος της FISA, Jean-Marie Balestre τον ακύρωσε από τα αποτελέσματα του αγώνα, επειδή παράκαμψε το chicane.

Συνεπώς, την επόμενη χρονιά, ο Senna δε… χάρισε κάστανο. Είχε ζητήσει να μεταφερθεί η pole position στην αγωνιστική γραμμή (αριστερά), αλλά δεν εισακούστηκε και προειδοποίησε, ότι αν βρει κενό να εισχωρήσει, και ο Prost του «έκλεινε την πόρτα», δεν επρόκειτο να υποχωρήσει. Και αυτό ακριβώς έγινε. Ήταν η πιο σύντομη διαδικασία ανακήρυξης Πρωταθλητή στην ιστορία: διήρκεσε μόλις 9 δλ.

Αξίζει να συμπεριλάβουμε εδώ την αντίδραση του Max Verstappen κοιτώντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, αστειευόμενος. Πάντως τα δύο γεγονότα της Suzuka συνέβησαν στον προτελευταίο αγώνα της σεζόν.

“I mean why not?!’

Verstappen reacting to footage of Senna taking out Prost to make sure he won the 1990 World Championship 👀

(via @f1) pic.twitter.com/GD0s3ulbEC

— ESPN F1 (@ESPNF1) December 8, 2021