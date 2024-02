Επίσημο: O Lewis Hamilton στη Ferrari το 2025

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 Lewis Hamilton θα κάνει μια μεγάλη μεταγραφή από τη Mercedes στη Ferrari του χρόνου με πολυετές συμβόλαιο, μια κίνηση που χαρακτήρισε «μια από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω». Ο Hamilton αγωνίζεται για τα «ασημένια βέλη» από το 2013 και έχει κερδίσει έξι από τους επτά παγκόσμιους τίτλους του με την ομάδα.

Η απόφαση του Hamilton έρχεται μετά από δύο δύσκολες σεζόν για την ομάδα του Brackley, η οποία δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στην τελευταία εποχή της F1 με το ground effect και έπεσε πίσω από τη Red Bull. Αυτό σημαίνει ότι ο Hamilton θα συνδεθεί με τον Charles Leclerc, ο οποίος πρόσφατα συμφώνησε σε επέκταση της συνεργασίας του με τη Scuderia «πέραν του 2024», ενώ ο Carlos Sainz θα πρέπει να κάνει χώρο στο τέλος του τρέχοντος έτους, με ισχυρή πιθανότητα να προσχωρήσει στο team της Audi.

Nωρίτερα το απόγευμα η Mercedes επιβεβαίωσε ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι τους με τον Βρετανό στο τέλος του 2024, με τον Hamilton να ενεργοποιεί μια οψιόν αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του. Η Ferrari ακολούθησε σύντομα, ανακοινώνοντας ότι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα ενταχθεί από το 2025 με πολυετές μάλιστα συμβόλαιο.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024