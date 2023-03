F1 – GP Αυστραλίας: Οι επιλογές της Pirelli

To τριήμερο 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου η F1 επιστρέφει στην Μελβούρνη για τον 3ο γύρο του πρωταθλήματος για το 2023 και η Pirelli έχει επιλέξει…

«Κάναμε την ίδια επιλογή γομών που είχαμε κάνει και το 2019 για το Grand Prix της Αυστραλίας. Μετά από δυο χρόνια απουσίας από το πρόγραμμα λόγω πανδημίας, πέρυσι επιλέξαμε γόμες με μεγάλη διαφορά: C2, C3 και την πιο μαλακή C5. Αυτός ο αγώνας είχε στρατηγική μιας αλλαγής, και κέρδισε ο οδηγός της Ferrari Charles Leclerc. Όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν τη σκληρή και τη μέση γόμα, η δε πολύ μαλακή χρησιμοποιήθηκε μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό το Σαββατοκύριακο οι ομάδες θα έχουν τις γόμες C2, C3 και C4 στη διάθεσή τους. Οπότε υπάρχουν περισσότερες επιλογές στρατηγικής, τουλάχιστον στα χαρτιά. Περιμένουμε θεαματική βελτίωση του κρατήματος της πίστας, όπως πάντα στη Μελβούρνη. Οι ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά είναι στο μέσο όρο που απαντάται στη σεζόν. Είναι μια γρήγορη πίστα με συνεχή ροή γρήγορων στροφών. Μετά τις περσινές τροποποιήσεις τα προσπεράσματα είναι πιο εύκολα και συνολικά το θέαμα καλύτερο»,

σημείωσε ο Mario Isola, Διευθυντής της Pirelli Motorsport, σχετικά με τις επιλογές γόμας.

Η FIA ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν 4 ζώνες DRS στο Άλμπερτ Παρκ. Οπότε φέτος μπορεί να δούμε τις υψηλότερες ταχύτητες που έχουμε δει ποτέ στη Μελβούρνη – θεωρητικά – να φτάνουν τα 340 χλμ/ω.

Οι δρόμοι του Άλμπερτ Παρκ στρώθηκαν με νέα άσφαλτο πέρυσι κάτι που έχει βελτιώσει την διαθέσιμη πρόσφυση. Η άσφαλτος είναι πιο λεία από άλλες πίστες του πρωταθλήματος, το κράτημα φτάνει σε υψηλά επίπεδα μετά από αρκετά περάσματα και τους υποστηρικτικούς αγώνες.

Οι ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά στο Grand Prix της Αυστραλίας είναι περίπου στο μέσο όρο της σεζόν ενώ η τραχύτητα είναι μικρή. Η νέα χάραξη ευνοεί τα προσπεράσματα ειδικά στο δεύτερο μέρος. Κρίσιμο στοιχείο στο σετάρισμα του μονοθεσίου είναι η ελκτική πρόσφυση που είναι καθοριστική στην έξοδο των στροφών καθώς βοηθάει στο προσπέρασμα αφού οι ευθείες της πίστας δεν είναι μεγάλες.

Για το Grand Prix Αυστραλίας η γόμα C2 είναι η P Zero λευκή – σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη – μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη – μαλακή.

Το Grand Prix Αυστραλίας μετακόμισε από την Αδελαΐδα στη Μελβούρνη το 1996 και παραδοσιακά άνοιγε την αυλαία του πρωταθλήματος Formula 1. Μέχρι το 2019, η σεζόν ξεκινούσε στην Αυστραλία με εξαίρεση δυο χρονιές το 2006 και το 2010, όπου το πρώτο Grand Prix έγινε στο Μπαχρέιν. Το 2020 και το 2021 δεν έγιναν αγώνες στην Αυστραλία λόγω πανδημίας και ο αγώνας επέστρεψε στο πρόγραμμα πέρυσι τρίτος μετά από δυο αγώνες στη Μέση Ανατολή.

Ο αγώνας είναι εντός έδρας για τον Oscar Piastri. Ο νεαρός οδηγός της McLaren έχει γεννηθεί στη Μελβούρνη όχι μακριά από το Άλμπερτ Παρκ. Στο παρελθόν υπήρξαν και άλλοι Αυστραλοί οδηγοί στη Formula 1 όπως οι Jack Brabham, Alan Jones, Tim Schenken, Mark Webber και Daniel Ricciardo.

Παράλληλα, τόσο η Formula 2 όσο και η Formula 3 πραγματοποιούν για πρώτη φορά αγώνα στην Αυστραλία.

Η Pirelli επέλεξε την P Zero κίτρινη – μέση γόμα και την P Zero κόκκινη μαλακή γόμα για την Formula 2 ενώ για τους αγώνες τηε F3 επιλέχθηκε η P Zero λευκή – σκληρή γόμα.