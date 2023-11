F1 – Λας Βέγκας: Πρώτος στο FP3 ο George Russel

Στο τελευταίο κομμάτι των δοκιμαστικών του GP του Λας Βέγκας, ο George Russel οδήγησε εξαιρετικά τη Mercedes και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στο Oscar Piastri με McLaren. Τον άφησε πίσω του σχεδόν 4 δέκατα του δευτερολέπτου. Στην τρίτη θέση είναι ο Logan Sargeant με Williams

Η δοκιμαστική περίοδος τελείωσε πρόωρα, καθώς ο Alex Albon είχε μια άτυχη στιγμή και βρέθηκε στον τοίχο. Το ελαστικό του που έφυγε υποχρέωσε τους υπεύθυνους του αγώνα να βγάλουν κόκκινη σημαία και να διακόψουν τη διαδικασία.

Αρχικά το ρυθμό τον έδιναν οι δυο Ferrari των Charles Leclerc και Carlos Sainz, ενώ μόλις στο δεύτερο τρίτο της περιόδου εμφανίστηκαν οι κύριοι ανταγωνιστές για να πιέσουν τα ιταλικά μονοθέσια, τα οποία, λόγω διακοπής, δεν πρόλαβαν να δείξουν την πραγματική τους ταχύτητα.

Οι δυο Red Bull άργησαν να μπουν στο παιχνίδι, με τους Max Verstappen και Sergio Perez να καταλαμβάνουν τις θέσεις τέσσερα και πέντε αντίστοιχα. Στην έκτη θέση ήταν ο Α. Albon, εμπρός από τον Fernando Alonso που έμεινε έβδομος.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Lewis Hamilton που κατέλαβε την όγδοη θέση, ο Valtteri Bottas την ένατη και ο K. Magnussen τη δέκατη.

