F1: Πολυετές συμβόλαιο για τον Oscar Piastri στη McLaren

Για άλλα τρία γεμάτα χρόνια θα οδηγεί για τη McLaren ο Oscar Piastri. Το μεγάλο ταλέντο του grid ήρθε για να μείνει, ανανεώνοντας για δύο επιπλέον χρόνια, αφού το μέχρι πρότινος συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι και το 2024.

Έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις πρώτα της ομάδας του και έπειτα του φίλαθλου κοινού φέτος, ο νεαρός Αυστραλός θα είναι μέχρι το 2026 στα πορτοκαλί χρώματα της ιστορικής ομάδας του Bruce McLaren.

Με το μεγαλύτερο highlight της σεζόν για εκείνον να είναι η 2η θέση στον αγώνα Sprint του Βελγίου και οι κατατακτήριες του Σίλβερστοουν που κατετάγη 3ος, ο Piastri δείχνει να έχει μεγάλο μέλλον στη Formula 1.

It’s time to tell them, @OscarPiastri… pic.twitter.com/JaBxymTzML

— McLaren (@McLarenF1) September 20, 2023