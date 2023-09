GP Ιαπωνίας – Free Practice 2: Ξανά πρωτιά για Verstappen, με φόρα για το Σάββατο

Το 2/2 έκανε ο Max Verstappen στα Free Practice της Παρασκευής στη Σουζούκα, πετυχαίνοντας το ταχύτερο πέρασμα και στο δεύτερο μέρος των ελεύθερων δοκιμών.

Με το Free Practice 1 να έχει ολοκληρωθεί τα χαράματα της Παρασκευής (22/9), οι οδηγοί ετοιμάστηκαν για το δεύτερο μέρος των ελεύθερων δοκιμών υπό τον… μουντό καιρό της Σουζούκα. Τα δοκιμαστικά ελαστικά της Pirelli σχεδόν μονοπώλησαν στο ξεκίνημα του FP2, με ελάχιστους οδηγούς να επιλέγουν τη μέση ή τη σκληρή αντ’ αυτών.

Ο Verstappen ήταν ο μοναδικός οδηγός του grid που ξεκίνησε τις δοκιμές με τη μαλακή γόμα και χωρίς καμία δυσκολία, έκανε αμέσως τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας. Πριν καν ολοκληρωθούν τα πρώτα 20 λεπτά στο FP2, η μέση γόμα άρχισε να γίνεται η… αγαπημένη των δοκιμών, ενώ δειλά δειλά βλέπαμε όλο και περισσότερο τη μαλακή, με τις δύο Mercedes να γυρνάνε με αυτήν από νωρίς. Ταυτόχρονα, η Ferrari βρισκόταν ξανά στην πρώτη πεντάδα, επιδεικνύοντας ικανοποιητικό ρυθμό.

Πέντε λεπτά πριν το κλείσιμο της πρώτης μισής ώρας, ο Lando Norris έκανε το ταχύτερο πέρασμα της διαδικασίας με την μαλακή γόμα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του FP2, ο Charles Leclerc έπιασε κορυφή κι εκείνος με τα μαλακά ελαστικά, χτυπώντας σχεδόν ακριβώς το 1:31. Την ίδια ώρα, ο Carlos Sainz ήταν 3 δέκατα πιο αργός από τον ομόσταυλό του.

TOP FIVE (30/60 MINS) Leclerc's 1:31.008s effort is the quickest so far Leclerc

Norris

Sainz

Verstappen

Albon#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/fIYLGkaZ2a — Formula 1 (@F1) September 22, 2023

Μετά τα 30 λεπτά, ο Max Verstappen έκανε έναν γρήγορο γύρο με την ζεσταμένη μαλακή του γόμα και έριξε τον χρόνο στο 1:30.688, δείχνοντας πως η pole position θα κριθεί το Σάββατο (23/9) περίπου στο 1:30. Έχοντας πετύχει πέρασμα το οποίο έμοιαζε ασυναγώνιστο, ο Ολλανδός ξαναέβαλε τα test tyres της Pirelli για τα τελευταία 20 λεπτά της διαδικασίας, ενώ στη Ferrari προτίμησαν τη μέση γόμα.

Η πλειονότητα των ομάδων πήγε σε προσομοίωση αγώνα για το τελευταίο τέταρτο του FP2, με μικρές εξαιρέσεις όπως η Mercedes και ο Fernando Alonso που ήταν με τη μαλακή. Οι ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής (22/9) τελείωσαν άδοξα ωστόσο, με τον Pierre Gasly να χάνει το φρενάρισμα στη στροφή 8 και να φεύγει ευθεία στον τοίχο.

🚩 RED FLAG 🚩 Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall The session will not be resumed #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WVS5JCTn1R — Formula 1 (@F1) September 22, 2023

Το αποτέλεσμα ήταν ο Γάλλος να σπάσει την ανάρτηση και τον τροχό της Alpine, με αποτέλεσμα την κόκκινη σημαία και το τέλος της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του FP2 της Ιαπωνίας: