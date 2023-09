GP Ιαπωνίας – Free Practice 3: Στην κορυφή και πάλι ο Verstappen, κοντά οι δύο McLaren

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε τα Free Practice του τριημέρου ο Max Verstappen λίγες ώρες πριν τις κατατακτήριες, όντας ο ταχύτερος όλων ξανά, με τους Lando Norris και Oscar Piastri να ακολουθούν από κοντά.

Με τους οδηγούς να ξεκινούν το τελευταίο μέρος των Free Practice με τη μαλακή γόμα στην συντριπτική τους πλειονότητα, ώστε να κάνουν μία προσομοίωση ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών, τα χρονόμετρα έπεσαν αρκετά εξ αρχής. Πρώτος στην πίστα, ήταν ο Carlos Sainz που είδε τους ανοιχτούς ουρανούς και τον ήλιο στην έξοδό του από το γκαράζ της Ferrari, γεγονός που σημαίνει πως οι διαδικασίες της ημέρας θα διεξαχθούν σε στεγνό οδόστρωμα.

Carlos Sainz is first out on track, and we're green for FP3!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/2UJ8N3Qlqh — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Ο Lando Norris ήταν ο ταχύτερος στα πρώτα 20 λεπτά του FP3 με την MCL60 να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, μέχρι να έρθει ο Max Verstappen να ρίξει τον χρόνο κάτω από το 1:31. Με το πέρας της μισής ώρας, ο Ολλανδός παρέμενε στην κορυφή με τους Norris και Leclerc να τον ακολουθούν. Οι ομάδες προσπαθούσαν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, λίγες μόλις ώρες πριν το Qualifying, με το ξεκάθαρο φαβορί να υπάρχει ήδη και να είναι η Red Bull Racing.

Sparkling his way to P1 Verstappen leads Norris, Leclerc and Hamilton at the top of the timing screens#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/0HJ6DyeE4n — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Ο Oscar Piastri ήρθε να κατακτήσει την 1η θέση από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, περίπου 17:30 πριν το τέλος με την πίστα να ζεσταίνεται και να βελτιώνεται. Η McLaren έδειχνε η πιο ικανή να κοντράρει τους «ταύρους», καθώς έμοιαζε να έχει βρει το κατάλληλο σετάρισμα. Αυτό αποδείχθηκε και από τον Lando Norris, ο οποίος στιγμές μετά το πέρασμα του ομόσταυλού του, έκανε ακόμα ταχύτερο χρόνο, στο 1:30.507.

Oscar??? He's just gone P1 and four tenths quicker than Verstappen. 😅 The track is ramping up!#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/j3e616E3k9 — McLaren (@McLarenF1) September 23, 2023

Σημείωση, πως η μόνη ομάδα που δεν δοκίμασε καθόλου τη μαλακή γόμα στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών, ήταν η Alpha Tauri που «φόρεσε» μόνο τη μέση.

Ο Verstappen, με λιγότερο από 10 λεπτά να απομένουν, βρήκε 2,5 δέκατα στον γρήγορο γύρο του και έπιασε ξανά κορυφή. Περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος, οι δύο Ferrari ανέβηκαν στην πρώτη πεντάδα, κάτι που δεν είχαν πετύχει μέχρι τότε καθ’ όλη τη διάρκεια του FP3, μέχρι ο Perez να ρίξει στον Sainz στην 6η θέση, επιδεικνύοντας τη δυναμική της RB19.

Οι Leclerc και Hamilton έκαναν μία προσομοίωση… αγώνα όταν το χρονόμετρο είχε μηδενίσει, χαρίζοντας έτσι ένα δυνατό στιγμιότυπο δυόμισι ώρες πριν το Qualifying.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του FP3 της Σουζούκα: