Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen στο Grand Prix Ιαπωνίας, αφού κατέκτησε την pole position στη Σουζούκα, έχοντας εκπληκτική επίδοση.

Επιστροφή στις pole position για τον Max Verstappen ο οποίος σημείωσε 1:28.877 και με περίσσεια ευκολία θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχάρας εκκίνησης την Κυριακή (23/9).

Πίσω από τον Ολλανδό εκκινούν οι δύο McLaren, με τον Piastri 2ο και τον Norris 3ο.

PIASTRI IS ON THE FRONT ROW! 🤩 The Aussie will start from P2 on Sunday! 👊#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/FQmmMzu3t3 — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Απογοητευτικός ο Sergio Perez για τη δυναμική της RB19, καθώς έκανε τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο, ενώ οι Ferrari θα εκκινήσουν στις θέσεις 4 και 6.

Qualifying

Q1

Λίγα λεπτά μόνο διήρκησε το ξεκίνημα των κατατακτήριων δοκιμών, καθώς ο Logan Sargeant έχασε τον έλεγχο της Williams στην έξοδο της τελευταίας στροφής, ενώ το μονοθέσιό φάνηκε να ταλαιπωρείται από την υπερστροφή. Η διαδικασία διακόπηκε αυτόματα, μέχρι να μαζευτεί η διαλυμένη FW45, με 9 λεπτά να απομένουν για το τέλος του Q1.

🚩 RED FLAG 🚩 Logan Sargeant crashes heavily at the final corner Driver is OK#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L6XBcd5WO2 — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Στην επανεκκίνηση, ο Verstappen έριξε γρήγορα τον χρόνο κάτω από το 1:30, με τον Norris να ακολουθεί από κοντά, ενώ οι Piastri και Leclerc ήταν αρκετά δέκατα πιο πίσω. Συνολικά, οι ταχύτερες ομάδες είχαν ήδη απομακρυνθεί από τη ζώνη αποκλεισμού από νωρίς και δεν φαινόταν ότι θα κινδυνέψουν.

Την ίδια ώρα οι Albon, Stroll, Zhou και Hulkenberg πέρασαν τελευταία στιγμή για ένα αποφασιστικό πέρασμα που θα έκρινε τη συνέχειά τους. Ο Ταϊλανδός ήταν ο μόνος που κατάφερε να βγει από την κόκκινη ζώνη την ύστατη στιγμή, ενώ ο Zhou δέχτηκε παρεμπόδιση από μία Alpha Tauri η οποία του έκοψε την φόρα και την όποια πιθανότητα είχε να περάσει στο Q2.

Εκτός συνέχειας λοιπόν των κατατακτήριων δοκιμών, τέθηκαν οι Sargeant, Zhou, Hulkenberg, Stroll και Bottas.

Q2

Την καρτέλα στο δεύτερο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών άνοιξε ο Max Verstappen, πηγαίνοντας ξανά κάτω από το 1:30 και δείχνοντας μέχρι τότε ασυναγώνιστος. Οι μόνοι που έδειχναν να μπορούν να ανταγωνιστούν τον Ολλανδό για την pole μέχρι το τέλος, ήταν οι Norris και Piastri οι οποίοι ανέβηκαν στην πρώτη τριάδα λίγο μετά την επίδοση του παγκόσμιου πρωταθλητή.

First run complete of Q2! Oscar 🇦🇺 P2

Lando 🇬🇧 P3#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/CTlkeewBpK — McLaren (@McLarenF1) September 23, 2023

Περίπου 3 λεπτά πριν τη λήξη του Q2, αρκετά μονοθέσια βγήκαν από το pit lane στην πίστα και το κυκλοφορία φαινόταν πως πάλι θα επηρεάσει κάποια κατάσταση. Ταυτόχρονα, οι δύο Alpine, ο Alonso, ο Lawson και ο Magnussen βρίσκονταν στην κόκκινη ζώνη με ένα λεπτό να απομένει και μόνο ένα γρήγορο τελευταίο πέρασμα μπορούσε να τους σώσει από τον αποκλεισμό.

One final run in Q2! Magnussen, Gasly, Ocon, Alonso and Lawson are currently in the drop zone 👀#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/024Z78OtcX — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Η Ferrari έκανε την έκπληξη στον τελευταίο της γρήγορο γύρο, με τα ελαστικά και την πίστα να έχουν ζεσταθεί για τα καλά, καθώς ο Leclerc έπιασε κορυφή με 1:29.940.

Η μάχη των τελικών και αποφασιστικών περασμάτων όμως, ήταν αυτή που τράβηξε τα βλέμματα, καθώς ήταν συγκλονιστική. Ο Alonso γλίτωσε ίσα ίσα και μπήκε στο Q3 ως 10ος, ενώ ο εκπληκτικός Lawson οριακά αποκλείστηκε ως 11ος. Σε αυτές τις εναλλαγές, οι δύο Mercedes βρέθηκαν για μία στιγμή στην κόκκινη ζώνη, όμως ήταν αρκετά γρήγορες και την κρίσιμη στιγμή απέφυγαν τα χειρότερα. Πανζουρλισμό προκάλεσε στην κερκίδα ο τοπικός ήρωας, Yuki Tsunoda με τον χρόνο του να είναι αρκετός για να μπει στην τελική δεκάδα.

Yuki Tsunoda is into Q3! 👊 A big thumbs up from the home crowd 🤩#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/PC6oPtbEJQ — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Εκτός Q3 λοιπόν βρέθηκαν οι Magnussen, Ocon, Albon, Gasly και Lawson.

Q3

Με εκπληκτική επίδοση άνοιξε το τρίτο μέρος του Qualifying ο Max Verstappen ο οποίος σημείωσε 1:29.012 σε έναν ουσιαστικά αψεγάδιαστο γύρο. Οι δύο McLaren ακολούθησαν με το δικό τους πρώτο πέρασμα, όμως ο Ολλανδός ήταν περίπου μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος και ο χρόνος του έμοιαζε αρκετός για να κατακτήσει την pole position.

5 MINS TO GO IN Q3 👀 TOP 5

Verstappen 📸

Piastri

Norris

Perez

Hamilton#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/4L8dwJD4wy — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής όμως, δεν έμεινε μόνο στην πρώτη του επίδοση, αλλά βελτίωσε μισό λεπτό πριν το τέλος, «γράφοντας» το ασύλληπτο 1:28.877. Δίπλα στον Verstappen θα εκκινήσει ο Oscar Piastri, με 3ο τον ομόσταυλο του Αυστραλού, Lando Norris.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών της Σουζούκα, ΕΔΩ.

Tηλεοπτική μετάδοση

Στην περιγραφή της δράσης στη Σουζούκα, θα είναι ο Τάκης Πουρναράκης και η δημοσιογραφική του ομάδα. Οι φίλοι της Formula 1, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν GP Ιαπωνίας και μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας F1 TV.

Κυριακή 24/9