GP ΗΠΑ-FP2: Ο Perez ταχύτερος

Η μεγάλη διαφορά που είδαμε στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών εξανεμίστηκε, τόσο στην απόδοση στον ένα γύρο, όσο και στις προσομοιώσεις αγώνα, όπου οι χρόνοι ήταν πολύ κοντά.

Ο Perez σημείωσε την ταχύτερη επίδοση της διαδικασίας, επειδή ο Hamilton, που ήταν ταχύτερος, παρέβη τα όρια πίστας στη στροφή 19 και ο χρόνος του διαγράφηκε.

Ο Μεξικανός πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο για τη Red Bull να βελτιώσει το ρυθμό αγώνα και την καταπόνηση των ελαστικών. Ο Perez χαρακτήρισε τη σημερινή μια θετική Παρασκευή και ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Helmut Marko ήταν ευχαριστημένος με την επίδοση του Μεξικανού οδηγού, δηλώνοντας ότι γίνεται καλύτερος στους τελευταίους αγώνες.

Φαίνεται ότι ο Perez έχει βρει τον τρόπο να αντλεί νωρίτερα το μέγιστο από την RB16Β, κάτι που ήταν το βασικό του πρόβλημα μέχρι στιγμής. Για τον Verstappen η ημέρα δεν ήταν τόσο εύκολη, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ο Ολλανδός δεν έκανε γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα, καθώς στην πρώτη απόπειρά του, είδε τον Hamilton να τον προσπερνάει στην τελευταία στροφή.

Οι δυο τους έκαναν έναν αγώνα μέχρι την πρώτη στροφή, όπου ο Verstappen αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, ψελλίζοντας κάποια… γαλλικά στον ασύρματο για τον αντίπαλό του και κάνοντας άσεμνη χειρονομία.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG

Ίσως ήταν μια προειδοποίηση για τη μάχη που θα δούμε μεταξύ τους μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Verstappen προσπάθησε να ξεκινήσει δεύτερο γρήγορο γύρο, αλλά επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό, αυτή τη φορά με τον Mazepin να προσπερνάει τον Ολλανδό στην τελευταία στροφή, καθώς ο οδηγός της Red Bull είχε επιβραδύνει για να αφήσει χώρο μπροστά του.

Μετά από αυτά τα περιστατικά, όντας εκνευρισμένος και με την ομάδα σχετικά με το που τον τοποθετούσε στην πίστα, ο Verstappen αποφάσισε να μην κάνει γρήγορο χρόνο με τα μαλακά ελαστικά και αρκέστηκε στην 8η θέση, την οποία κατέλαβε με χρόνο που σημείωσε με τη μέση γόμα.

Παρά το γεγονός ότι η Red Bull κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από την Mercedes μεταξύ της πρωινής και της απογευματινής διαδικασίας, οι δύο οδηγοί της δε φαίνονταν απόλυτα ευχαριστημένοι στις δηλώσεις τους.

Από την πλευρά της Mercedes, ο Hamilton (3ος) δήλωσε ότι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με τις αλλαγές που πραγματοποίησε στο στήσιμο του μονοθεσίου του μεταξύ των δύο διαδικασιών.

Ο Βρετανός δήλωσε επίσης ότι λόγω των ανομοιομορφιών του ασφαλτοτάπητα και της αυξημένης ζέστης, ήταν πολύ δύσκολο να διατηρήσει τις σωστές θερμοκρασίες στα ελαστικά του (που υπερθερμαίνονταν), γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερη καταπόνηση των Pirelli. To ίδιο ανέφεραν και άλλοι οδηγοί, όπως ο Lando Norris.

Ο νεαρός Βρετανός οδηγός της McLaren σημείωσε τον 2ο ταχύτερο χρόνο του FP2, ωστόσο παραδέχθηκε ότι ήταν αρκετά δύσκολο να αντλήσει το μέγιστο από το μονοθέσιό του. Οι αλλαγές όμως που έκανε στο στήσιμο πριν την τελική του προσπάθεια απέδωσαν, και του έδωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, αυτό συνεπάγεται πολύ συχνά με βελτίωση των χρόνων στο γύρο. Όσον αφορά το σετ μέσης γόμας το οποίο κατέστρεψε με ένα μπλοκάρισμα φρένων (κάτι αντίστοιχο έκανε και στο FP1), ο Norris ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι ήταν δικό του λάθος, διότι φρέναρε επάνω στα kerb.

Ο Βρετανός αναγκάστηκε να κάνει την προσομοίωση αγώνα με αυτό το σετ ελαστικών και παρότι ήταν τραυματισμένα, κατάφερε να κινηθεί σε χρόνους παραπλήσιους αυτών της Ferrari.

O ταχύτερος οδηγός του FP1, o Valtteri Bottas, δήλωσε ότι επικεντρώθηκε περισσότερο στο στήσιμο του μονοθεσίου του για τον αγώνα, καθώς θα εκτίσει ποινή 5 θέσεων στη σειρά εκκίνησης λόγω χρήσης 6ου κινητήρα εσωτερικής καύσης, για αυτό και δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικός στον ένα γρήγορο γύρο.

Ο Φινλανδός ανέφερε ότι επειδή ο ασφαλτοτάπητας έχει παλαιώσει, η πίστα παρέχει χαμηλότερες τιμές πρόσφυσης σε αρκετά σημεία της σε σύγκριση με το παρελθόν. Εντέλει, ο Bottas κατέληξε στην 4η θέση.

Οι οδηγοί και των δύο κορυφαίων ομάδων, δήλωσαν ότι έχουν πολλή δουλειά να κάνουν μέχρι αύριο όσον αφορά το στήσιμο των μονοθεσίων τους. Τόσο ο Hamilton όσο και ο Verstappen δήλωσαν ότι δεν ήταν εύκολο να βρουν τον ιδανικό συμβιβασμό στις ρυθμίσεις του μονοθεσίου.

Πολύ καλή επίδοση σημείωσε και ο Daniel Ricciardo για να ανέβει στην 5η θέση του πίνακα των χρόνων. Αμφότερες οι McLaren ήταν ταχύτερες από τις Ferrari στον ένα γρήγορο γύρο, αλλά και στις προσομοιώσεις αγώνα, κατά περίπου 2 δέκατα του δλ.

Οι οδηγοί της Ferrari βρέθηκαν στην 7η και 9η θέση, μην έχοντας τη δυνατότητα να επανλάβουν τους πολύ καλούς πρωινούς χρόνους στον ένα γρήγορο γύρο. Ο Charles Leclerc αντιμετώπισε ένα πρόβλημα καθώς υπήρχε κάποιο αντικείμενο στην περιοχή των πεντάλ.

Πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Norris, καθώς κάτι είχε χαλαρώσει στο cockpit του και εμπόδιζε τον αγκώνα του να κινηθεί και να στρίψει το τιμόνι. Προβλήματα με το κράνος τους αντιμετώπισαν οι Nikita Mazepin και Lance Stroll, αν και αυτό δεν εμπόδισε τον Καναδό να σημειώσει ταχύτατο χρόνο, που τον έφερε στην 6η θέση, πίσω από τον Ricciardo.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Aston Martin, ο Sebastian Vettel επικεντρώθηκε σε στήσιμο αγώνα, κάνοντας προσομοίωση με τη σκληρή γόμα ελαστικών, την οποία ίσως επιλέξει για την εκκίνηση την Κυριακή.

It was a bumpy end to Fernando’s Friday 💥

But no major damage done it seems 👍#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/AChFeC1JJ2

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021