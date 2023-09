GP Ιταλίας – Qualifying: Pole position για Ferrari και Sainz στην «κόκκινη» Μόντσα!

Στην ηλιόλουστη και ζεστή Μόντσα (28 βαθμοί Κελσίου), το Qualifying ή αλλιώς οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας,ξεκίνησαν με τους οδηγούς να πρέπει να διαχειριστούν τις γόμες τους. Υπενθυμίζουμε, πως έγινε χρήση του εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης ελαστικών που σημαίνει πως η σκληρή γόμα ήταν η μοναδική που χρησιμοποιήθηκε στο Q1, η μέση στο Q2 και η μαλακή στο Q3. Αυτόματα λοιπόν, όπως και στην Ουγγαρία, η «τράπουλα» ανακατεύτηκε.

Ο Verstappen, όπως και στις ελεύθερες δοκιμές, έδειξε δυνατό ρυθμό με τη σκληρή γόμα, καθώς ήταν ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις στο Q1, σημειώνοντας 1:21.573. Το 1-2 στους χρόνους και την κατάταξη δεν άργησε να έρθει για τη Red Bull Racing, ενώ την ίδια ώρα ο Esteban Ocon έμπαινε στο γκαράζ της Alpine αντιμετωπίζοντας θέμα, γεγονός που του απέφερε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια.

Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους των κατατακτήριων δοκιμών της Μόντσα, όλα τα φαβορί των πρώτων θέσεων ήταν εκτός της ζώνης αποκλεισμού, πλην του Lance Stroll. Δευτερόλεπτα μετά, εκεί έπεσε και ο Oscar Piastri, αλλά με έναν γρήγορο γύρο στο τέλος, γλίτωσε τα χειρότερα.

Μοναδική μεγάλη έκπληξη τελικά, ήταν ο Καναδός οδηγός της Aston Martin, ενώ απογοήτευση υπήρχε στην Alpine που είδε και τους δύο οδηγούς της εκτός Q2. Εντυπωσιακός ξανά ο Alex Albon που ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 2η θέση, πίσω μόνο από τον Max Verstappen.

Στο Q1 λοιπόν, αποκλείστηκαν οι Stroll, Magnussen, Ocon, Gasly και Zhou.

Στη «μάχη» της πρωτιάς έδειχνε να βρίσκεται η Ferrari από το δεύτερο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών και φυσικά δεν ήταν μόνη της, με τον Albon να επιδεικνύει φανταστικό ρυθμό και τον Verstappen να είναι το φαβορί για την pole position. Οι οδηγοί βγήκαν… μαζικά στα τελευταία 2:30 λεπτά της διαδικασίας από τα γκαράζ των ομάδων τους και το… κυκλοφοριακό έδειχνε πως μπορεί να γίνει πρόβλημα. Σε εκείνο το σημείο, το όνομα που ξεχώριζε στη ζώνη αποκλεισμού, ήταν αυτό του Lewis Hamilton ο οποίος παραπονιόταν για έλλειψη πρόσφυσης.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε τελικά να προκριθεί στο Q3 με έναν γύρο της τελευταίας στιγμής. Την ίδια ώρα, οι Norris και Piastri γλίτωσαν τον αποκλεισμό στο όριο. Το ταχύτερο πέρασμα, έκανε ξανά ο Max Verstappen αφήνοντας τις δύο Ferrari πίσω του με το 1:20.937.

Εκτός συνέχειας στο Q2 βρέθηκαν οι: Sargeant, Bottas, Hulkenberg, Lawson και Tsunoda.

Ο Carlos Sainz ήταν ο ταχύτερος με το πέρας των πρώτων προσπαθειών του grid, εκμεταλλευόμενος τα λάθη που έκαναν στους γύρους τους οι Max Verstappen και Charles Leclerc. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός της Ferrari έδειχνε πολύ δυνατός με τη μαλακή γόμα, αφού είχε το 1-2, μετά τους πρώτους καλούς γύρους των οδηγών.

Στα 2 τελευταία λεπτά του Q3, η δράση ξεκίνησε ξανά, με 10 οδηγούς να βρίσκονται στη «μάχη» για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Leclerc έδωσε τα πάντα στον τελευταίο του δυνατό γύρο, σημείωσε 1:20.361 και βρέθηκε προσωρινά στην pole position. Για 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου όμως, ο Max Verstappen του «έκλεψε» τη χαρά, πριν κάνει το ίδιο ακριβώς ο εκπληκτικός όλο το διήμερο Carlos Sainz. Ο Ισπανός «έγραψε» 1:20.294 και για 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου (!), πήρε την pole position στην «καυτή» έδρα της ομάδας του.

O αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16.00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT και τον ΑΝΤ+

*Σημείωση, πως οι Charles Leclerc και Carlos Sainz θα διερευνηθούν από τους αγωνοδίκες με το τέλος των κατατακτήριων, καθώς «Δεν ακολούθησαν οδηγίες του διευθυντή αγώνα».*

POLE POSITION AT HOME! 🚀

It doesn’t get much better than that! 🇮🇹#ItalianGP pic.twitter.com/SMbnkL6P5v

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 2, 2023