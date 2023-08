Με την επιστροφή της Formula 1 στη δράση να σημαδεύεται από έναν επεισοδιακό αγώνα με νικητή σταθερά τον Max Verstappen, το παγκόσμιο πρωτάθλημα συνεχίζεται και αυτή τη φορά ταξιδεύει στη βόρεια Ιταλία για ένα από τα ιστορικότερα Grand Prix του αθλήματος. Η ιστορία του συγκεκριμένου αγώνα είναι τεράστια. Οι φανατικοί της Ferrari, γνωστοί και ως «tifosi» κάνουν αυτό το γεγονός κάθε χρόνο λίγο πιο ξεχωριστό με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν, τις ηχηρές φωνές τους και φυσικά το ατελείωτο κόκκινο στις εξέδρες που συνοδεύεται από τα ιταλικά χρώματα.

