GP Ολλανδίας: Νική – ρεκόρ για Verstappen στον πιο… περιπετειώδη αγώνα

Η βροχή πλησίαζε σύμφωνα με τα προγνωστικά πριν την εκκίνηση, ωστόσο όλοι εκκίνησαν με σλικ ελαστικά και συγκεκριμένα με μαλακή γόμα, με πρώτους και καλύτερους τους πρωταγωνιστές, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Alex Albon και Fernando Alonso. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Lewis Hamilton και Nico Hulkenberg που εκκίνησαν με τη μέση γόμα.

Καλά έφυγε ο poleman, Max Verstappen με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ενώ πίσω η μάχη μεταξύ Sainz και Perez τράβηξε τα βλέμματα όλων. Ο εκπληκτικός Alonso εκμεταλλεύτηκε τον… χαμό στις κλειστές στροφές, για να ανέβει δύο θέσεις. Όλα αυτά, την ώρα που η βροχή άρχισε έντονα να πέφτει και να δυσκολεύει πάρα πολύ τους οδηγούς. Η πρόσφυση πολύ σύντομα, ήταν ανύπαρκτη στην πίστα.

Πρώτος που μπήκε για ενδιάμεσα στο τέλος του 1ου γύρου, ήταν ο Sergio Perez, ενώ πίσω του ακολούθησε ο Charles Leclerc. Ο Μεξικάνος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από αυτήν την απόφαση, καθώς δύο γύρους μετά που οι περισσότεροι μπήκαν για αλλαγή ελαστικών, ο οδηγός της Red Bull Racing είχε πάρει ήδη το προβάδισμα και μία σημαντική διαφορά.

Μετά από 6 γύρους αγώνα, οι μόνοι που “επιβίωναν” ακόμα στην πίστα με σλικ ελαστικά, ήταν οι Albon, Piastri, Bottas, Hulkenberg και Sargeant. Η λογική των ομάδων τους, έλεγε πως η βροχή θα παύσει σύντομα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να κάνουν ένα θεωρητικά… έξτρα πιτ στοπ. Αυτό δεν τους βοηθούσε όμως ιδιαίτερα, καθώς όλοι είχαν μείνει στις τελευταίες θέσεις, ενώ η βροχή αναμενόταν πιο… ασθενής.

Η κατάταξη μετά τον ατελείωτο… χαμό των πρώτων 6 γύρων:

Η πίστα είχε βελτιωθεί αρκετά και το νερό είχε ελαφρώς υποχωρήσει. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, μεταξύ των γύρων 11-13, όσοι είχαν επιλέξει τα ενδιάμεσα, πήγαν ξανά στα σλικ ελαστικά, επιστρέφοντας ουσιαστικά στην αρχική στρατηγική. Τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή βοήθησε αφάνταστα το undercut που έκανε στον teammate του στο δεύτερο πιτ στοπ, παίρνοντας έτσι την 1η θέση και αφήνοντας πίσω του τον Perez. Σημείωση, πως η απόφαση δεν ήταν του Verstappen, αλλά της ομάδας.

Ο Fernando Alonso “σφράγισε” την εξαιρετική του εκκίνηση, όντας 3ος μετά τις πολλές ανακατατάξεις που ήρθαν με τα πιτ στοπ. Είχε όμως πολλή διαχείριση να κάνει.

Η πρώτη εγκατάλειψη του Grand Prix, ήρθε από τον Logan Sargeant στον 17ο γύρο, με τον Αμερικανό να χάνει πρόσφυση και να βγαίνει εκτός, καταλήγοντας στις μπαριέρες. Αυτό έφερε άμεσα το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Με τις συνθήκες, τις αποφάσεις, τη βροχή και τις στρατηγικές να έχουν παίξει τεράστιο ρόλο, ο Lando Norris είχε καταλήξει πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας στην 11η θέση, ενώ ο George Russell στην… 17η. Υπενθύμιση πως οι δύο Βρετανοί εκκίνησαν από τη 2η και την 3η θέση, αντίστοιχα. Σκέτη καταστροφή και για τους δύο η κατάσταση των πρώτων γύρων.

Με το τέλος του αυτοκινήτου ασφαλείας και την επανεκκίνηση στον 22ο γύρο, η πίστα είχε στεγνώσει για τα καλά. Το 1-2 παρέμενε σταθερά για τη Red Bull Racing, την ώρα που ο Pierre Gasly είχε ανέβει 4ος, αφού μπήκε για τα δικά του πιτ στοπ στα ιδανικά χρονικά σημεία, όπως και οι Verstappen και Alonso.

Η κατάταξη άρχισε να ξεκαθαρίζει μετά τους 30 γύρους. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ξεκάθαρο προβάδισμα, έχοντας απομακρυνθεί κατά πάνω από 3,5 δευτερόλεπτα από τον “Checo” Perez. Με 3ο τον σταθερό Alonso και 4ο τον ευνοημένο Gasly, στην 5η θέση έτρεχε ο Carlos Sainz, παρά την έλλειψη απόδοσης της Ferrari. Η έτερη SF-23 του Charles Leclerc, “χαροπάλευε” στην 15η θέση, έχοντας βιώσει δύο προσπεράσεις από τους Hamilton και Piastri στον 26ο γύρο.

Δείτε σε αυτό το εντυπωσιακό γράφημα την πορεία των ανακατατάξεων, μετά από 30 γύρους:

Οι οδηγοί μεγάλων ομάδων που βίωναν έναν ομολογουμένως… πολύ δύσκολο αγώνα πίσω από την δεκάδα, ήταν οι Hamilton (10ος), Piastri (11ος), Leclerc (15ος), Russell (16ος) και Stroll (18ος). Όλα αυτά, με την ολοκλήρωση 34 γύρων στο Grand Prix. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari δεν είχε καθόλου ρυθμό, ίσως αντιμετώπιζε και κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα μερικούς γύρους μετά, ο George Russell να τον προσπεράσει από την εσωτερική της στροφής 10.

Η SF-23 του Leclerc τελικά αποσύρθηκε στον γύρο 41, με τον μηχανικό του 25χρονου να τονίζει πως «Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη με το μονοθέσιο, το αποσύρουμε». Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε το μονοθέσιο, φάνηκε να έχει προκληθεί από τη σύγκρουση με τον Oscar Piastri στον 1ο γύρο.

Στον 45ο γύρο, ο Alex Albon μπήκε για πρώτη φορά στον αγώνα για πιτ στοπ, έχοντας “επιβιώσει” τόσους γύρους με τα μαλακά ελαστικά, τα οποία άλλαξε για τη μέση γόμα. Στον γύρο 49, ένα καταστροφικό πιτ στοπ του Alonso (“κολλημένο” μπουλόνι), τον ανάγκασε να χάσει την 3η θέση από τον συμπατριώτη του, Sainz. Την 4η θέση είχε χάσει νωρίτερα ο Gasly που εξέτισε ποινή 5 δευτερολέπτων (υπερβολική ταχύτητα στο pit lane).

Δεν άργησε όμως ο “γερόλυκος” οδηγός της Aston Martin να ανακτήσει τη χαμένη θέση, αφού με τα φρέσκα ελαστικά του προσπέρασε τη Ferrari του Ισπανού εντυπωσιακά στην 1η στροφή, στον 52ο γύρο.

Τα προγνωστικά μίλαγαν για βροχή πιο δυνατή από αυτήν της εκκίνησης, η οποία θα “τάραζε” τα νερά στους τελευταίους δέκα γύρους του αγώνα.

Στον 62ο γύρο οι ομάδες προχώρησαν στην αναγκαστική πια αλλαγή ελαστικών, πηγαίνοντας στα ενδιάμεσα. “Χρυσή” εξαίρεση ήταν ο Esteban Ocon που η ομάδα του ρίσκαρε και πήγε στα βρόχινα. Τα ενδιάμεσα όμως, πολύ γρήγορα έμοιαζαν ακατάλληλαμ, καθώς η βροχή είχε γεμίσει την άσφαλτο νερό. Απόδειξη αυτού, το γεγονός πως ο Sergio Perez έχασε τα φρένα στη στροφή 1 και στον επόμενο γύρο μπήκε ξανά για αλλαγή, αυτή τη φορά για τα απαραίτητα βρόχινα.

Με την έξοδο του Zhou στον 64ο γύρο στην 1η στροφή και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν παντού υδρολίσθηση και εξόδους, η κόκκινη σημαία και η διακοπή του αγώνα, ήταν γεγονός. Οι συνθήκες ήταν επισήμως ακατάλληλες για αγώνα. Εν τω μεταξύ, ο Max Verstappen μόλις είχε αλλάξει ελαστικά, πηγαίνοντας κι αυτός στα βρόχινα, λίγο πριν τη διακοπή.

Η σειρά των μονοθεσίων για την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, ήταν η εξής:

Verstappen, Alonso, Perez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Russell, Albon, Piastri, Ocon, Tsunoda, Stroll, Hulkenberg, Bottas, Lawson, Magnussen.

Ο αγώνας συνεχίστηκε από τον γύρο 65/72. Η επίσημη απόφαση από τους αγωνοδίκες, λίγο πριν την επανεκκίνηση, ήταν όλοι ανεξαιρέτως με ενδιάμεσα ελαστικά και rolling start, πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας οδήγησε τα μονοθέσια στη βρεγμένη πίστα του Ζάντφορτ για δύο γύρους, πριν να πατήσουν όλοι μαζί… τέρμα γκάζι.

Στην επανεκκίνηση, η μόνη αλλαγή στην κατάταξη ήταν η προσπέραση του Russell στον Norris για την 7η θέση. Η συνέχεια όμως, δεν ήταν ανάλογη για τον οδηγό της Mercedes ο οποίος στιγμές μετά έπεσε στην τελευταία θέση. Στη μάχη του με τον Norris, ο Russell απέσπασε κλατάρισμα και από εκεί και πέρα ήταν ουσιαστικά εκτός Grand Prix.

LAP 68/72

Russell is out of this race ❌

Looks like he has a puncture, possibly from contact with Norris at the restart 😖#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lGPTajXXdX

— Formula 1 (@F1) August 27, 2023