GP Κατάρ: Επιβλητική νίκη του Hamilton

Η πρωτοπορία του Lewis Hamilton δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Παρότι ο Max Verstappen έφτασε στη 2η θέση στον 5ο γύρο, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να πλησιάσει τον Βρετανό.

Έπειτα από την κυρίαρχη pole position που κατέκτησε εχθές ο Hamilton, η αποστολή του να κατακτήσει τη σημερινή νίκη έγινε πιο εύκολη, από το γεγονός ότι ο Verstappen δέχθηκε ποινή 5 θέσεων στη σειρά εκκίνησης, επειδή αψήφησε τις κίτρινες σημαίες στo τέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

Ωστόσο δεν ήταν αυτό που του εξασφάλισε τη νίκη. Η Mercedes ήταν απλά πολύ γρήγορη για τις δυνατότητες της Red Bull, για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα.

Ο Hamilton κατάφερε να διατηρηθεί επικεφαλής στην εκκίνηση, παρότι είχε τρία μονοθέσια πίσω του με μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιούσε τη μέση. O Pierre Gasly τον ακολούθησε για να πάρει το slipstream και στη συνέχεια αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς την εξωτερική της 1ης γραμμής.

Ο Γάλλος αποφάσισε να κρατήσει κλειστή γραμμή στη δεύτερη στροφή, και αυτό επέτρεψε στον Fernando Alonso να επιλέξει την εξωτερική, κλείνοντας την πόρτα στον Verstappen, ο οποίος αναγκάστηκε να πατήσει στο χώμα για να αποφύγει την επαφή με την Alpine.

Στη συνέχεια, ο Alonso είχε πολύ καλύτερη έξοδο από τη στροφή 2, για να περάσει τον Gasly μέχρι την προσέγγιση στην 4η στροφή. O Verstappen πραγματοποίησε πολύ καλή εκκίνηση, για να περάσει άμεσα εμπρός από τον Valtteri Bottas και τον Carlos Sainz.

Ο Ολλανδός διατηρήθηκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής, και επικράτησε στη μάχη με τον Lando Norris, για να φτάσει στην 4η στροφή στην 4η θέση. Ο Verstappen είχε προσπεράσει τον Gasly (που βγήκε εκτός πίστας στην τελευταία στροφή) μέχρι τον 3ο γύρο και έως τον 5o είχε περάσει εύκολα και τον Alonso, που δεν πάλεψε.

A sharp start from P7 for @Max33Verstappen in Qatar! 🚦👌 Watch what happened next with our race highlights from Round 20 🍿⬇️#QatarGP 🇶🇦 #F1 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Ο Hamilton είχε απομακρυνθεί 3,7 δλ. μέχρι να φτάσει στη δεύτερη θέση o Verstappen, και στον 7ο γύρο κινήθηκε 1 γύρο ταχύτερα από τον Ολλανδό.

Αυτό απέδειξε στον Hamilton ότι είχε καλύτερο ρυθμό αγώνα και από εκεί και πέρα είχε τη δυνατότητα να τον ελέγχει για να αναπτύξει μια απόσταση ασφαλείας, χωρίς να καταπονήσει τα ελαστικά του.

Παράλληλα, ο Verstappen είχε τραυματίσει ένα από τα πλευρικά τοιχώματα της εμπρός αεροτομής του, γεγονός το οποίο επηρέασε την ισορροπία πρόσφυσης μεταξύ των δύο αξόνων.

Μέχρι τον 16o γύρο, η διαφορά μεταξύ των δύο πρωτοπόρων είχε φτάσει τα 8,2 δλ. H Red Bull κάλεσε στα pits πρώτη τον Verstappen και παρά τις εκκλήσεις του Hamilton να μην τον φέρουν στα pits, καθώς τα ελαστικά του βρίσκονταν σε καλή κατάσταση, η Mercedes κάλυψε την κίνηση του αντιπάλου της.

Στο δεύτερο stint, ο Verstappen προσπάθησε να πλησιάσει τον Hamilton, και τα κατάφερε όταν ο Βρετανός είχε να προσπεράσει μερικούς οδηγούς που βρίσκονταν ένα γύρο πίσω. Ο Verstappen ήταν ο πρώτος που ανέφερε μερικούς κραδασμούς από τα ελαστικά του.

Συνεπώς, η Red Bull τον κάλεσε στα pits στον 41ο γύρο και η Mercedes ακολούθησε το παράδειγμά της, με τον Hamilton, στο επόμενο περασμα. Στο τελικό stint, η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο.

Ο Verstappen είχε τον ταχύτερο γύρο, καθώς ο αγώνας έβαινε προς της λήξη του. Με τη Red Bull να γνωρίζει ότι η Mercedes προστάτευε καλύτερα τα ελαστικά της, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε στους τελευταίους γύρους υπό τη μορφή του εικονικού αυτοκινήτου ασφασλείας.

Το VSC επιβλήθηκε διότι εισήλθε στην πίστα γερανός, για να απομακρύνει τη Williams του Nicholas Latifi, ο οποίος εγκατέλειψε με αστοχία εμπρός αριστερού ελαστικού.

Η Red Bull κάλεσε στα pits τον Verstappen δύο γύρους πριν την καρό σημαία, για ένα σετ μαλακής γόμας ελαστικών, ώστε να εξασφαλίσει τον ταχύτερο γύρο, τον οποίο ο Ολλανδός σημείωσε εκ νέου, στο τελευταίο πέρασμα, για να εξασφαλίσει τον επιπλέον βαθμό.

Ο Hamilton ρώτησε την Mercedes αν θα πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν αντίστοιχη κίνηση, ωστόσο η έκκληση αυτή έγινε στον προτελευταίο γύρο και δεν υπήρχε πλέον χρόνος να πραγματοποιηθεί το pits stop και να κάνει ολόκληρο γύρο μετά.

Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧 And cuts Max Verstappen’s championship lead to eight points with two races left to go! 🏆#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/9xOMl0m2kx — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Ο επιπλέον βαθμός του Verstappen επέτρεψε στον Ολλανδό να περιορίσει τη βαθμολογική απώλεια στους 6 βαθμούς. Συνεπώς, το προβάδισμα του οδηγού της Red Bull στο Πρωτάθλημα Οδηγών μειώθηκε στους 8 βαθμούς.

Η Mercedes είχε καθαρό πλεονέκτημα στο GP Κατάρ, παρά τα πιο αυστηρά στατικά τεστ ακαμψίας της πίσω αεροτομής, τα οποία δοκιμάστηκαν στον τεχνικό έλεγχο του Losail, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του διευθυντή της Red Bull, Christian Horner, επανέφεραν την τελική ταχύτητα των γερμανικών μονοθεσίων σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ωστόσο, η φιλοσοφία σχεδιασμού μικρής γωνίας rake, με το πίσω μέρος της W12 να μην είναι πολύ ανασηκωμένο, προσδίδει υψηλότερη τελική ταχύτητα στις ευθείες. Αυτό αναγκάζει την Red Bull να υιοθετήσει αεροδυναμικές ρυθμίσεις παραγωγής χαμηλότερων τιμών αρνητικής άντωσης.

Αυτό συνεπάγεται με απώλεια απόδοσης για τη Red Bull στις στροφές, όπου η Mercedes ήταν πιο δυνατή (τουλάχιστον στις κατατακτήριες δοκιμές) στο Losail. Ο Horner παραδέχθηκε ότι στον αγώνα η Red Bull έχανε 0,2 δλ. στη στροφή 6, την πιο αργή της πίστας, φαινόμενο του οποίου τα αίτια η ομάδα θα μελετήσει ενδελεχώς.

Επιπλέον, η RB16B δυσκολεύεται σε πίστες με γρήγορες παρατεταμένες στροφές, παρουσιάζοντας υπερβολική υποστροφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, o Hamilton χρησιμοποιούσε τον 4ο φετινό του κινητήρα (αυτόν που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην Τουρκία), επιλέγοντας να διαφυλάξει τον 5ο (που παρουσιάστηκε στη Βραζιλία), για το πιο απαιτητικό σε αυτό τον τομέα, GP Σαουδικής Αραβίας.

Είναι η πρώτη φορά από τις αρχές Μαΐου και τα GP Πορτογαλίας και Ισπανίας που o Hamilton κατακτά τη νίκη σε δύο συνεχόμενους αγώνες.

Άνθρωπος του αγώνα ψηφίστηκε -δικαίως- από τους θεατές ο Fernando Alonso, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, για να γίνει ο πρώτος 40χρονος που ανεβαίνει σε βάθρο Grand Prix της Formula 1, από τον Nigel Mansell στο GP Αυστραλίας του μακρινού 1994.

We waited more than seven years and 105 races to see @alo_oficial return to an F1 podium 🏆 Hungary 2014 ➡️ Qatar 2021 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/nojrHwZvvR — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Ο ίδιος ο Ισπανός, είχε να γευτεί τη χαρά του βάθρου από το GP Ουγγαρίας του 2014, δηλαδή 7 ολόκληρα χρόνια. Ο Alonso ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές, σχολιάζοντας ότι οι πίστες με γρήγορες παρατεταμένες στροφές ευνοούν την Alpine και δέχθηκε το «δώρο» δύο επιπλέον θέσεων, από τις ποινές που δέχθηκαν οι Verstappen και Bottas.

Μετά το έξυπνο προσπέρασμα επί του Gasly στις πρώτες στροφές, ο Ισπανός έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, επιλέγοντας να μη μονομαχήσει με τον Verstappen.

Ο Alonso είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα της Alpine να προστατεύει τα ελαστικά της πάρα πολύ καλά, η οποία είχε διαφανεί από τις ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής. Ο Alonso ακολούθησε στρατηγική ενός pit stop και κατάφερε να κάνει τη μαλακή γόμα ελαστικών να διαρκέσει 23 γύρους, για να περάσει στη συνέχεια στη σκληρή.

Μάλιστα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Alpine, Marcin Budkowski, αποκάλυψε ότι ο Alonso εισήλθε νωρίτερα στα pits από αυτό που είχε προγραμματίσει η ομάδα, για να καλύψει τα pit stop των αντιπάλων της.

Ο Alonso είχε χάσει την 3η θέση έπειτα από πολύ ωραία και σκληρή μάχη με τον Sergio Perez στον 29ο γύρο. Ωστόσο, η Red Bull αποφάσισε να υιοθετήσει στρατηγική δύο pit stop με τον Μεξικανό, χαρίζοντας και πάλι την 3η θέση στον Alonso.

Καθώς ο Perez ανακτούσε θέσεις έπειτα από τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών του, ο Alonso έκανε έκκληση στον ασύρματο, να πει το pit wall της Alpine στον Esteban Ocon, να παλέψει σα λιοντάρι στην υπεράσπιση της θέσης του, για να καθυστερήσει τη Red Bull και να του ανταποδώσει τη χάρη που του είχε κάνει ο Ισπανός στο GP Ουγγαρίας.

Ο Ocon δεν κατάφερε τελικά να κρατήσει πίσω του για πολύ τον Perez και άλλο ένα εμπόδιο εμφανίστηκε ξαφνικά στο διάβα του Alonso, υπό τη μορφή του Mick Schumacher, ο οποίος είχε βγει εκτός πίστας στη στροφή 15 και επέστρεψε στον ασφαλτοτάπητα χωρίς να ελέγξει καλά αν ερχόταν κάποιος πίσω του.

Το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας ήρθε σα μάννα εξ ουρανού για τον Alonso, παγώνοντας τον αγώνα, ενώ ο Μεξικανός της Red Bull μείωνε την απόσταση μεταξύ τους με ρυθμό ταχύτερο των 2 δλ. στο γύρο.

Ακόμα και χωρίς το VSC όμως, πιθανότατα ο Perez να μην είχε καταφέρει να προσπεράσει τον Alonso, ο οποίος απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά του.

Στo θρίαμβο της Alpine συνέβαλε και ο Ocon, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό αγώνα για να τερματίσει στην 5η θέση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η γαλλική ομάδα απομακρύνθηκε 25 βαθμούς από την AlphaTauri στη μάχη για την 5η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, όπου ισοβαθμούσαν στους τελευταίους δύο αγώνες.

Στο μέσο του αγώνα, οι δύο οδηγοί της Red Bull βρίσκονταν σε θέσεις βάθρου. Ωστόσο, η αυστριακή ομάδα άλλαξε αρκετές φορές τη γνώμη της για τη στρατηγική του Μεξικανού. Ο Perez ανέφερε στον ασύρματο ότι δεν έπρεπε να τον καλέσουν στα pits για δεύτερη φορά, διότι με αυτό τον τρόπο έχασαν το βάθρο.

Ο Perez έκανε έναν πολύ καλό αγώνα έπειτα από την απογοήτευση των κατατακτήριων δοκιμών. Κέρδισε δύο θέσεις στην εκκίνηση και από εκεί και έπειτα πραγματοποίησε πολυάριθμα προσπεράσματα, καθώς οι προπορευόμενοί του αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τα ελαστικά τους.

Ο Μεξικανός ανελκύστηκε στην κατάταξη με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον Bottas που είχε εκκινήσει 5 θέσεις μπροστά του, αλλά είχε βρεθεί δύο θέσεις πίσω του στον πρώτο γύρο.

Έχοντας φτάσει έως την 4η θέση πριν το πρώτο του pit stop, o Perez κατάφερε να ανέβει έως την 3η θέση πριν η Red Bull τον καλέσει για δεύτερη φορά για αλλαγή ελαστικών, λόγω ανησυχιών ότι δε θα κατάφερνε να φτάσει έως την καρό σημαία με το δεύτερο σετ σκληρής γόμας που χρησιμοποίησε.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Red Bull μείωσε τη διαφορά που τη χωρίζει από την Mercedes στη μάχη για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, από τους 11, στους 5 βαθμούς. Ο Horner κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον των αγωνοδικών λόγω κάποιων προσβλητικών σχολίων για τους ανθρώπους της πίστας (σχετικά με το περιστατικό κίτρινης σημαίας στις κατατακτήριες δοκιμές) και έλαβε προειδοποίηση να μην το επαναλάβει.

Τον καλύτερο φετινό του αγώνα πραγματοποίησε ο Lance Stroll, ο οποίος ακολούθησε στρατηγική ενός pit stop. Ήταν επίσης πρωταγωνιστής της πιο εντυπωσιακής φάσης του αγώνα, όταν προσπέρασε μαζί με τον Bottas (καθένας από διαφορετική πλευρά) τον Yuki Tsunoda στον 9ο γύρο.

A three-way fight on Lap 9 in Qatar as Yuki, Valtteri and Lance went at it under the lights ⚔️ 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/MoFEs9hXhZ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Έχοντας πραγματοποιήσει το μοναδικό του pit stop στον 23ο γύρο, ο Stroll κατάφερε να βρεθεί εμπρός από τις Ferrari πριν επισκεφθούν αμφότερες τα pits, τέσσερις γύρους αργότερα, και παρέμεινε μπροστά τους μέχρι την καρό σημαία.

Την καλή ημέρα για την ομάδα της Aston Martin συμπλήρωσε ο Sebastian Vettel, ο οποίος πήρε το βαθμό της 10ης θέσης, έπειτα από μια καταστροφική εκκίνηση, στην οποία έπεσε από τη 10η στη 17η θέση, έχοντας στριμωχθεί στην εξωτερική, όπου υπήρχε περισσότερη άμμος από αυτήν που είχε υπολογίσει, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πίστας.

Παρότι η Ferrari αύξησε τη βαθμολογική της διαφορά από τη McLaren (κατά 8 βαθμούς) στη μάχη για την 3η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, αυτός ήταν ο χειρότερος αγώνας της Scuderia από τότε που παρουσίασε το καινούργιο της υβριδικό σύστημα.

Μερικά προβλήματα με τον ασύρματο του Sainz, που οδήγησαν σε ασυνεννοησία, καθυστέρησαν το pit stop του Ισπανού κατά ένα γύρο. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό που κόστισε την 6η θέση από τον Stroll.

Η Ferrari είχε μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά την καταπόνηση των εμπρός ελαστικών και οι οδηγοί της ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν με ελεγχόμενο ρυθμό για να τα διατηρήσουν σε καλή κατάσταση.

Πολύ καλό αγώνα πραγματοποίησε o Charles Leclerc, για να ανακτήσει 5 θέσεις και να τερματίσει 8ος, ακριβώς πίσω από τον ομόσταυλό του. Η αίσθηση του Μονεγάσκου εντός του μονοθεσίου επέστρεψε στο κανονικό, έπειτα από την αντικατάσταση του πληγωμένου μετά τις κατατακτήριες δοκιμές πλαiσίου του.

Ο Lando Norris έφερε μόλις δύο βαθμούς στη McLaren, η οποία έχει σημειώσει μόνο 4 βαθμούς στους τελευταίους τρεις αγώνες. Ο Βρετανός θα μπορούσε τερματίσει πολύ υψηλότερα (4η-5η θέση) αν δεν είχε παρουσιαστεί απώλεια πίεσης στο εμπρός αριστερό ελαστικό του, 9 γύρους πριν την καρό σημαία.

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τη McLaren να τον καλέσει για δεύτερη φορά στα pits, χάνοντας 5 θέσεις. Ο Norris ανέφερε ότι η ομάδα δεν είχε υπολογίσει καλά κάποια πράγματα και αυτό δεν του επέτρεπε να πιέσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Περισσότερο φως σε αυτό, έριξε ο Daniel Ricciardo, ο οποίος ανέφερε ότι ήταν αναγκασμένος να εξοικονομεί καύσιμα για το 75% της διάρκειας του αγώνα, με την πρώτη προειδοποιητική ένδειξη όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου να εμφανίζεται στην οθόνη του τιμονιού του μόλις στον πρώτο γύρο.

Η McLaren ρίσκαρε πολύ με το φορτίο καυσίμου για τον αγώνα, για να έχει ελαφρύτερα μονοθέσια στους πρώτους γύρους, αλλά φαίνεται ότι το παράκανε, και «έδεσε» τα χέρια των οδηγών της, όσον αφορά το ρυθμό που είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν στο GP Κατάρ.

Οι οδηγοί της AlphaTauri δεν είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ρυθμό αγώνα αντίστοιχο με την ανταγωνιστικότητα που επέδειξαν στις κατατακτήριες δοκιμές. Παρότι ο Gasly πίεσε όσο μπορούσε, τα ελαστικά του ολίσθαιναν υπερβολικά και υπερθερμαίνονταν.

Επιπλέον, έπειτα από το ατύχημα του Σαββάτου, η ομάδα αναγκάστηκε να αντικαταστήσει την εμπρός αεροτομή και το δάπεδο του Gasly, o οποίος δήλωσε ότι η αίσθηση του μονοθεσίου δεν ήταν η ίδια μετά από αυτό.

Η AlphaTauri αναγκάστηκε επίσης να καλέσει πολύ γρήγορα στα pits τον Yuki Tsunoda, διότι μια ζελατίνα από καλύπτρα κράνους είχε κολλήσει στο αριστερό μέρος της πίσω αεροτομής του, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή της.

Ο Bottas δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στα αρχικά στάδια του αγώνα, αλλά είχε φτάσει έως την 3η θέση λίγο μετά το μέσο του, χωρίς να έχει κάνει pit stop. Εντούτοις, ο Φινλανδός ήταν άτυχος. Η Mercedes προσπαθούσε να επεκτείνει το πρώτο του stint αρκετά, για να τον βγάλει στην πίστα εμπρός από τον Alonso.

Η επιλογή αυτή οδήγησε στον 33ό γύρο στην αστοχία του εμπρός αριστερού ελαστικού του Bottas. To συγκεκριμένο ελαστικό αποτελούσε τον περιοριστικό παράγοντα στην πίστα του Losail, λόγω των ταχύτατων δεξιών στροφών.

Μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στα pits, ο Bottas είχε χάσει πάρα πολύ χρόνο και επειδή δεν είχε ελπίδα να εισέλθει στη βαθμολογούμενη δεκάδα, η Mercedes αποφάσισε να τον καλέσει στα pits για εγκατάλειψη, ώστε να διατηρήσει σε καλύτερη κατάσταση τον κινητήρα του.

Ο Bottas δεν ήταν ο μοναδικός οδηγός ο οποίος αντιμετώπισε αστοχία ελαστικού, καθώς πέραν της περίπτωσης του Norris (η οποία δεν ήταν τόσο δραματική), το ίδιο συνέβη και στους δύο οδηγούς της Williams.

H πίστα του Losail ασκεί το υψηλότερο φορτίο της σεζόν στο εμπρός αριστερό ελαστικό. Σε συνδυασμό με τα ταχύτατα περάσματα επάνω από τα επιθετικά kerb που τοποθετήθηκαν στην πίστα για τον αγώνα της F1, το πιο αδύναμο σημείο των ελαστικών, ο ώμος τους, εκεί δηλαδή όπου ενώνεται το πέλμα με το προφίλ, δέχθηκε σημαντική καταπόνηση.

H Pirelli θα ερευνήσει τα ελαστικά που αστόχησαν, στη βάση της στο Μιλάνο, για να διαπιστώσει αν τα κοψίματα που βρήκε σε αυτά προκάλεσαν τις αστοχίες, ή εμφανίστηκαν στη συνέχεια. Πάντως, η συμβουλή της ιταλικής εταιρείας προς τις ομάδες ήταν να τα χρησιμοποιήσουν για 20-25 γύρους το μέγιστο. Όλα τα ελαστικά που αστόχησαν είχαν ξεπεράσει τους 30 γύρους._Φ.Λ.

