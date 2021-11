GP Σάο Πάολο: Εκπληκτική νίκη του Hamilton

Ο Lewis Hamilton έκανε έναν εκπληκτικό αγώνα, από τη 10η θέση εκκίνησης, εκμεταλλευόμενος την υπεροχή της Mercedes στο Interlagos, για να κατακτήσει τη νίκη έπειτα από μια σκληρή μάχη με τον Max Verstappen.

Με την επιτυχία αυτή, ο Hamilton μείωσε τη βαθμολογική διαφορά που τον χωρίζει από τον Verstappen στο Πρωτάθλημα Οδηγών στους 14 βαθμούς, με τρία Grand Prix να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν. Παρά τις αντιξοότητες, ο Βρετανός χαρακτήρισε το Σαββατοκύριακο του GP Σάο Πάολο ως ένα από τα καλύτερα της καριέρας του, αν όχι το καλύτερο.

Το τριήμερο είχε ξεκινήσει με κακούς οιωνούς για τον Hamilton. Πέραν από την ποινή 5 θέσεων λόγω χρήσης 5ου φετινού κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο Βρετανός αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών, μόλις δύο ώρες πριν από το σπριντ του Σαββάτου.

Εντούτοις, έβαλε το κεφάλι κάτω και κατάφερε να φτάσει μέχρι την 5η θέση, για να εκκινήσει 10ος στο Grand Prix της Κυριακής. Ο Βρετανός ήταν εξαιρετικά επιθετικός στην αρχή του αγώνα, για να βρεθεί στην 8η θέση μετά τη διαδικασία εκκίνησης και να περάσει 7ος μετά την έξοδο του Gasly στην 4η στροφή.

Στο άνοιγμα του δεύτερου γύρου κατάφερε να προσπεράσει τον Vettel και στη συνέχεια πέρασε εμπρός και από τους δύο οδηγούς της Ferrari. Κατόπιν, η Mercedes έδωσε την εντολή στον Bottas να φρενάρει στο τέλος της ευθείας εκκίνησης/τερματισμού για να παραδώσει την 3η θέση στον team mate του.

Until today, no driver had won from further back than P8 on the grid at Interlagos 🏆@LewisHamilton started P10 today 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/d6d8K9epb3 — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Με την πρόοδο αυτή, ο Hamilton έφτασε πίσω από τις δύο Red Bull πριν την -καθυστερημένη- επέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας (στον 6ο γύρο) που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ Tsunoda και Stroll.

Αν και το αυτοκίνητο ασφαλείας μηδένισε τις διαφορές και ακολούθησε και εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας δύο γύρους αργότερα (λόγω της επαφής μεταξύ Schumacher και Raikkonen), o Hamilton δεν είχε τη δυνατότητα να περάσει τον Perez σε κάποια από τις επανεκκινήσεις.

Ο Hamilton κατάφερε να προσπεράσει τον Μεξικανό στον 18ο γύρο, αλλά ο Perez εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ζώνη DRS για να πάρει τη θέση πίσω. Ωστόσο, στον επόμενο γύρο ο Hamilton κατάφερε να επιχειρήσει ξανά το προσπέρασμα και αυτή τη φορά παρέμεινε μπροστά.

Στη συνέχεια ξεκίνησε το κυνηγητό του Verstappen. H διαφορά μεταξύ τους παρέμενε σταθερή στα 3,7 δλ., μέχρι η Mercedes να καλέσει στα pits τον Hamilton στον 26o γύρο. H Red Bull απάντησε άμεσα, καλώντας τον Verstappen για pit stop στον επόμενο γύρο.

Η διαφορά μεταξύ τους ήταν μικρότερη πλέον (στα 1,6 δλ.) και η Mercedes έδειχνε πιο δυνατή με τη σκληρή γόμα που είχαν τοποθετήσει στο μονοθέσιό τους και οι δύο διεκδικητές του τίτλου.

Ο Verstappen, όντας ταχύτερος στο δεύτερο τμήμα της πίστας με τις αργές στροφές, είχε τη δυνατότητα να αφήνει αρκετά πίσω τον Hamilton, ώστε ο Βρετανός να μην πλησιάζει αρκετά στο σημείο ανίχνευσης του DRS και να έχει το δικαίωμα χρήσης του στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού.

Ο Verstappen προειδοποίησε τη Red Bull, μέσω ασυρμάτου, να αποτρέψει το ενδεχόμενο undercut από την Mercedes στο δεύτερο pit stop. Για αυτό και η αυστριακή ομάδα τον κάλεσε στα pits μόλις 13 γύρους μετά το πρώτο του pit stop.

H Mercedes περίμενε τρεις επιπλέον γύρους μέχρι να καλέσει και αυτή τον Hamilton στα pits, καθώς ο Verstappen είχε τη δυνατότητα να κινηθεί πολύ ταχύτερα από τον Βρετανό στο μεσοδιάστημα. Η Red Bull συμβούλευσε τον Ολλανδό να προστατεύσει τα ελαστικά του.

Μετά το δεύτερο pit stop, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της μονομαχίας, όπου πλέον ο Verstappen δεν είχε τη δυνατότητα να διατηρεί εκτός DRS τον Hamilton.

To πρώτο περιστατικό ήρθε στον 48ο γύρο. Στο τέλος της δεύτερη ζώνης DRS, ο Hamilton είχε βρεθεί κάτι λιγότερο από μισό μονοθέσιο εμπρός από τον Ολλανδό, όντας από την εξωτερική στα φρένα για τη στροφή 4.

Ο Verstappen αποφάσισε να φρενάρει πιο αργά από τον αντίπαλό του και μάλιστα άνοιξε ελάχιστα τη γραμμή του για να ωθήσει τον Hamilton εκτός πίστας. Εντέλει αμφότεροι κατέληξαν εκεί, με την Mercedes να χαρακτηρίζει «αστείο» το γεγονός ότι ο Verstappen δεν έλαβε ποινή για το συγκεκριμένο περιστατικό.

That moment when we all held our breath on Sunday 😮 No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγωνοδίκες δεν είχαν πρόσβαση στην κάμερα που κοιτάει μπροστά, από το μονοθέσιο του Verstappen, και θα μπορούσε να αποκαλύψει τις κινήσεις που έκανε ο Ολλανδός με το τιμόνι της Red Bull του.

Η μάχη συνεχίστηκε, με τον Hamilton να είναι ξεκάθαρα ταχύτερος. Στο ξεκίνημα του 59ου γύρου, ο Hamilton πίεσε αρκετά τον Verstappen στη μεγάλη ευθεία, ώστε να τον αναγκάσει να καλύψει την εσωτερική στην πρώτη στροφή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει χειρότερη έξοδο από τη στροφή 3, επιτρέποντας στον Hamilton να πραγματοποιήσει το προσπέρασμα που του χάρισε τη νίκη πριν καν τα δύο μονοθέσια φτάσουν στη ζώνη φρεναρίσματος για τη στροφή 4.

Στον προηγούμενο γύρο, ο Verstappen έκανε έντονα ζιγκ-ζαγκ στη μικρή ευθεία για να «σπάσει» το slipstream του Hamilton, γεγονός για το οποίο δέχθηκε προειδοποιητική λευκή/μαύρη σημαία.

A race winning move ✅ A momentum-swinging move? 🤔@LewisHamilton passes @Max33Verstappen on his way to a win in Brazil that keeps his title hopes very much alive 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Μετά την προσπέραση, ο Verstappen δεν είχε τη δυνατότητα να απαντήσει. Μάλιστα, ο Hamilton είχε τη δυνατότητα να ανοίξει τη διαφορά που τους χώριζε στα 10 δλ. στους 12 γύρους που απέμεναν μέχρι την καρό σημαία.

Παρά τις υψηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούσαν στον ασφαλτοτάπητα, οι οποίες θεωρητικά ευνοούσαν τη Red Bull, ήταν ξεκάθαρο ότι η Mercedes είχε το ταχύτερο μονοθέσιο στο Interlagos, με το πλεονέκτημα τελικής ταχύτητας στις ευθείες να κάνει τη διαφορά.



Πέραν του φρέσκου V6 που διέθετε ο Hamilton, ο οποίος αύξησε το προαναφερθέν πλεονέκτημα, η Red Bull υποψιάζεται ότι η Mercedes έχει βρει έναν έξυπνο τρόπο να λειτουργεί την πίσω αεροτομή της για να κερδίζει χιλιόμετρα στο τέλος των ευθειών.

Στο συγκεκριμένο Grand Prix, δεν είχε αρκετά στοιχεία για να κάνει επίσημη ένσταση, ωστόσο το ζήτημα αυτό ενδέχεται να προκύψει ξανά, στους τρεις αγώνες που απομένουν για την ολοκλήρωση της συναρπαστικής φετινής σεζόν.

Στο γύρο θριάμβου, ο Hamilton έλυσε της ζώνες του για να βγάλει το χέρι του έξω από το cockpit και να παραλάβει από έναν εκ των ανθρώπων της πίστας τη βραζιλιάνικη σημαία, με την οποία τυλίχθηκε στο βάθρο.

Για την πράξη του αυτή δέχθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον 20.000 με αναστολή, για ολόκληρη τη σεζόν του 2022.

Στην εκκίνηση, ο Verstappen (που είχε τοποθετήσει τον εμπρός τροχό του πέραν της κίτρινης γραμμής που χρησιμοποιούν οι οδηγοί για να γνωρίζουν που θα παραταχθούν), ξεκίνησε πολύ καλά, για να πάρει την εσωτερική (από την οποία εκκινούσε) στην πρώτη στροφή και να τεθεί επικεφαλής, οθώντας τον Bottas στο γρασίδι.

Με συμβιβασμένη γραμμή στη στροφή 3 από το συμβάν αυτό, ο Bottas αποτέλεσε εύκολη λεία και για τον Perez στην επόμενη ευθεία. Ο Bottas έσπευσε να καλύψει την εξωτερική, αλλά βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 4, όπου βγήκαν επίσης αμφότερες οι Ferrari και ο Gasly.

Οι δύο Red Bull ήταν επικεφαλής. Ο Bottas δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μπορούσε να φανταστεί τον Toto Wolff να κοπανάει το τραπέζι του, όπως τον έχουμε δει να κάνει στο παρελθόν, με την έκβαση αυτή.

Όταν ο Hamilton κατάφερε να περάσει τον Perez (ο οποίος ανέφερε ότι η τελική ταχύτητα του Βρετανού ήταν από άλλο πλανήτη), οι δύο πρωτοπόροι απομακρύνθηκαν αρκετά από τους υπόλοιπους, όντας σε δικό τους αγώνα, όπως έχουν κάνει αρκετές φορές φέτος.

Το δεύτερο εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, του 30ού γύρου, το οποίο εφαρμόστηκε για να απομακρυνθούν τα θραύσματα που έχασε η Aston Martin του Stroll στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού από τα αεροδυναμικά εξαρτήματα που είχαν χτυπηθεί στην επαφή των πρώτων γύρων με τον Tsunoda, ήταν αυτό που εξασφάλισε στον Bottas την 3η θέση.

Ο Φινλανδός είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το δεύτερο pit stop του καθώς οι υπόλοιποι οδηγοί κινούνταν με μειωμένο κατά 40% ρυθμό, έχοντας μικρότερη χρονική απώλεια (περίπου 11 δλ. αντί για 20) και να επιστρέψει στην πίστα εμπρός από τον Perez, ο οποίος είχε κάνει το δικό του pit stop δύο γύρους πριν το VSC.

O Bottas έκανε μια σθεναρή δήλωση στον ασύρματο, έπειτα από το δεύτερο pit stop του (στον 41ο γύρο), αναφέροντας ότι καλώντας τον στα pits για δεύτερη φορά, η Mercedes πέταξε την ευκαιρία να σημειώσει ένα εύκολο «1-2».

Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στον ασφαλτοτάπητα του Interlagos καταπονούσαν τα ελαστικά και ίσως ο Φινλανδός να αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες με την απόδοσή του, αν δεν είχε μεταβεί σε τρίτο σετ.

Η μεγάλη διαφορά που είχε αναπτύξει ο Perez από τις δύο Ferrari, επέτρεψε στη Red Bull

να καλέσει στα pits τον Μεξικανό στον προτελευταίο γύρο, χωρίς να διακυβευτεί η θέση του, για να αποσπάσει το βαθμό του ταχύτερου γύρου του αγώνα από τον Hamilton.

Οι δύο Ferrari τερμάτισαν στην 5η και 6η θέση, με τον Charles Leclerc εμπρός από τον Carlos Sainz. Ο Ισπανός έκανε κακή εκκίνηση, με υπερβολικό σπινάρισμα, γεγονός που επέτρεψε στον Lando Norris να βρεθεί δίπλα του στα πρώτα μέτρα του αγώνα.

Ο Sainz στρίμωξε όσο μπορούσε τον πρώην ομόσταυλό του, αλλά ο Βρετανός πέρασε μπροστά. Προσπαθώντας όμως να κλείσει τη γραμμή του στην προσέγγιση της πρώτης στροφής, ο Norris ακούμπησε με το πίσω αριστερό ελαστικό του το εμπρός δεξιό της Ferrari.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν το ελαστικό του Norris να αστοχήσει, κάνοντας πολύ δύσκολο τον αγώνα του Βρετανού, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει πολύ αργά τον πρώτο γύρο, για να φτάσει στα pits και να αλλάξει ελαστικά, πέφτοντας στην τελευταία θέση με μεγάλη διαφορά, η οποία όμως εκμηδενίστηκε με το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Έχοντας χάσει την 3η θέση από τον Perez, ο Sainz βρέθηκε υπό την επίθεση του Leclerc στη δεύτερη ευθεία. Ο Ισπανός προσπάθησε να κλείσει όσο μπορούσε τον team mate του, αλλά ο Leclerc πήρε την εσωτερική για τη στροφή 4, στην οποία αμφότεροι βρέθηκαν εκτός πίστας.

Στη συνέχεια, οι δύο οδηγοί της Ferrari έλεγχαν το ρυθμό τους για να αποκρούσουν οποιαδήποτε απειλή από αυτούς που τους ακολουθούσαν, και είχαν την ταχύτητα να αμυνθούν επιτυχώς, για να επεκτείνουν το προβάδισμα της Scuderia από την McLaren στη μάχη για την 3η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στους 31,5 βαθμούς.

O Pierre Gasly τερμάτισε πίσω από τις Ferrari, έχοντας καταφέρει να προσπεράσει αμφότερες τις Alpine (που ακολούθησαν στρατηγική ενός pit stop), μέσα σε δύο γύρους.

Οι οδηγοί της Alpine τερμάτισαν πίσω από τον Γάλλο, έχοντας ανταλλάξει θέσεις στον 52ο γύρο έπειτα από εντολή του pit wall, με τον Fernando Alonso να περνάει μπροστά από τον Esteban Ocon στον 52ο γύρο, για να βελτιωθεί το ομαδικό αποτέλεσμα.

Ο Ocon προσπάθησε να κάνει το pit stop του κατά τη διάρκεια του δεύτερου VSC, αλλά δεν πρόλαβε να το εκμεταλλευτεί, καθώς αυτό έληξε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής ελαστικών.

Στον τελευταίο γύρο ο Alonso επέστρεψε τη θέση του στον Ocon, παρότι βρισκόταν 7 δλ. μπροστά από τον Γάλλο. Με το αποτέλεσμα του GP Σάο Πάολο, AlphaTauri και Alpine παρέμειναν ισόπαλες στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, με τη γαλλική ομάδα να έχει το προβάδισμα, λόγω της νίκης του Ocon στην Ουγγαρία.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσε ο Lando Norris, ο οποίος ευνοήθηκε από την παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Η ημέρα δεν ήταν καλή για την McLaren, η οποία είδε τον Daniel Ricciardo να εγκαταλείπει με απώλεια ισχύος στον κινητήρα του.

Εκτός βαθμών τερμάτισε ο Sebastian Vettel, ο οποίος δήλωσε ότι ο συγχρονισμός των VSC δεν τον ευνόησε. Πίσω από τον πρώην ομόσταυλό του, στη 12η θέση, τερμάτισε ο Kimi Raikkonen, ο οποίος είχε επαφή με τον Mick Schumacher που κατέστρεψε την εμπρός αεροτομή της Haas.

Μάλιστα, ο Raikkonen είχε απώλεια πίεσης σε ένα εκ των ελαστικών του στους τελευταίους δύο γύρους, η οποία ανακαλύφθηκε από την ομάδα της Alfa Romeo μετά τον τερματισμό.

Επίσης, επαφή στην 1η στροφή είχαν και οι Yuki Tsunoda και Lance Stroll, η οποία επέβαλε και την παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας για να απομακρυνθούν τα θραύσματα που είχαν απλωθεί στην πίστα.

Ο Ιάπωνας παραδέχθηκε ότι έκανε ριψοκίνδυνη κίνηση από αρκετά πιο πίσω, αλλά ήταν σαφές ότι ο Stroll δεν τον είδε ποτέ και έκλεισε τη γραμμή του σα να μην υπήρχε άλλο μονοθέσιο εκεί.

Ο Tsunoda έχασε την εμπρός αεροτομή του και πολλές θέσεις και δέχθηκε ποινή 10 δλ. για το συμβάν, ενώ ο Stroll αναγκάστηκε εντέλει να εγκαταλείψει, καθώς η Aston Martin του έχανε εξαρτήματα._Φ.Λ.

