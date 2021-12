GP Σαουδικής Αραβίας-FP1: O Hamilton επικεφαλής

Μόλις 56 χλστ. του δλ. χώριζαν τους δύο διεκδικητές του τίτλου στον πίνακα των χρόνων του FP1. Οι οδηγοί της Mercedes ξεκίνησαν με ήπιο ρυθμό τις δοκιμές, χρησιμοποιώντας δύο σετ μαλακής γόμας.

Ο Max Verstappen πίεζε στο όριο από τους πρώτους γύρους, στους οποίους χρησιμοποιούσε σκληρή γόμα, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει επιπλέον χρόνο με τη μαλακή. Μόλις στην 3η του γρήγορη προσπάθεια κατάφερε να βελτιώσει την επίδοση που είχε με τα σκληρά ελαστικά.

Οι επιδόσεις όμως στο FP1 λίγη σημασία έχουν, καθώς σημειώθηκανι σε συνθήκες πίστας οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που θα συναντήσουν ομάδες και οδηγοί στις κατατακτήριες δοκιμές. Η μοναδική αντιπροσωπευτική περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα είναι ουσιαστικά το FP2.

Jump onboard for a lap of Jeddah Corniche Circuit, with your guide @Max33Verstappen 🎥 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/bxFVMphEhE

Πολύ καλή επίδοση σημείωσε ο Pierre Gasly, σημειώνοντας τον 4ο ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, εμπρός από τον εκπληκτικό Antonio Giovinazzi, ο οποίος ήταν εκπληκτικός με την Alfa Romeo, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.

Πάνω από 0,25 δλ. πίσω από τον Ιταλό βρέθηκαν οι δύο οδηγοί της Ferrari, με τον Carlos Sainz εμπρός από τον Charles Leclerc. Στην 8η θέση βρέθηκε ο Daniel Ricciardo με τη McLaren, μόλις 8 χλστ. του δλ. από τον Leclerc.

O Fernando Alonso κατάφερε να σημειώσει τον 9ο χρόνο στα τελικά στάδια της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τη σκληρή γόμα, όπως και ο Esteban Ocon, ο οποίος κατετάγη 12ος.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Sebastian Vettel, με την Aston Martin, εμπρός από τον Sergio Perez, ο οποίος είχε απογοητευτική απόδοση με τη δεύτερη Red Bull, καθώς βρέθηκε πάνω από 1,1 δλ. πίσω από τον team-mate του.

Ο καινούργιος ασφαλτοτάπητας παρείχε επαρκή πρόσφυση και δε δημιουργήθηκαν προβλήματα σε αυτό τον τομέα. Ωστόσο, με την πίστα να είναι αρκετά στενή, το πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος θα είναι αρκετά μεγάλο κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Υπήρξαν μερικές περίεργες στιγμές, όπως όταν Ocon και Verstappen έχασαν τα φρένα μαζί στη στροφή 1, με τον Γάλλο να προσπαθεί να επανέλθει στην πίστα και να βρίσκει μπροτά του τη Red Bull.

Επίσης, ο Lance Stroll, όντας εκνευρισμένος με τον Nikita Mazepin, τον ώθησε εκτός πίστας, ενώ από πίσω τους ερχόταν με πλήρη ταχύτητα ο Leclerc, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Δύο από τα πιο δύσκολα σημεία της πίστας φαίνεται να είναι οι έξοδοι των στροφών 11 και 22, όπου αρκετά μονοθέσια χτυπούσαν με αρκετή ορμή τα kerb, όπως έκανε ο Verstappen, ξύνοντας το δάπεδο της Red Bull, το οποίο οι μηχανικοί βάλθηκαν να ελέγχουν για ζημιές στη συνέχεια.

Το pit lane είναι αρκετά στενό, όπως είδαμε και με τα προβλήματα εξόδου του Yuki Tsunoda από το γκαράζ της AlphaTauri. H είσοδος των pits είναι ταχύτατη, ενώ η έξοδος βρίσκεται σε αρκετά περίεργο σημείο, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επανέρχονται στην πίστα τα μονοθέσια.

Sometimes the hardest to take is the first one 👀#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 @yukitsunoda07 pic.twitter.com/9npCfn33MT

— Formula 1 (@F1) December 3, 2021