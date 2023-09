GP Σιγκαπούρης – Free Practice 1: Στην κορυφή των χρόνων ο Leclerc

Ταχύτερος όλων ήταν στο Free Practice 1 ο Charles Leclerc, με τον ομόσταυλό του, Carlos Sainz να συμπληρώνει ένα άτυπο 1-2 για τη Ferrari στους δρόμους της Σιγκαπούρης.

Το Free Practice 1 ξεκίνησε στο Marina Bay με την πλειονότητα των οδηγών να πηγαίνει στη σκληρή γόμα για τις πρώτες δοκιμές. Η πρόσφυση στο σιρκουί του λιμανιού ήταν εμφανώς πολύ χαμηλή, αφού το οδόστρωμα ήταν αρκετά σκονισμένο και οι οδηγοί φάνηκαν να παλεύουν σε αρκετές στροφές να… ισιώσουν το μονοθέσιό τους.

Στο κλείσιμο της πρώτης μισής ώρας, ο Lando Norris ήταν στην κορυφή των χρόνων με κοντά πίσω του τον Pierre Gasly. Ο Γάλλος βέβαια, ήταν ο πρώτος που δοκίμασε τη μαλακή γόμα στο FP1 και έτσι έφτασε στη 2η θέση. Την ίδια ώρα η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών βγήκε για δοκιμές με τα μαλακά ελαστικά, εφόσον στα πρώτα 30 λεπτά είχε μείνει αρκετό λάστιχο στην πίστα. Η σκόνη ωστόσο, ειδικά πάνω στα κερμπ, παρέμενε.

Η κατάταξη του πρώτου μέρους των ελεύθερων δοκιμών μετά το πρώτο μισάωρο:

Με όλους τους πρωταγωνιστές να “φορούν” στα μονοθέσιά τους τη C5 γόμα της Pirelli, ο ανταγωνισμός στην κορυφή ξεκίνησε, με τον Charles Leclerc να παίρνει γρήγορα την 1η θέση, πριν τον ακολουθήσει η έτερη Ferrari του Carlos Sainz. Κοντά και στους δύο έμεινε ο Max Verstappen, όντας μόλις ένα δέκατο μακριά.

Αφού τελείωσαν τους γρηγορότερους χρόνους της ημέρας, μερικές ομάδες έκαναν ξανά δοκιμές με τη σκληρή γόμα προς το τέλος, ψάχνοντας το κατάλληλο σετάρισμα ενόψει των επόμενων διαδικασιών. Η κατάταξη φυσικά δεν μπορούσε να αλλάξει και ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia κατέκτησε την κορυφή στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών της Σιγκαπούρης.

Το FP2 ξεκινά στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ANT1+. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου έχει ως εξής:

Σάββατο 16/9

Ελεύθερες δοκιμές 3: 12:30 – 13:30 (ΑΝΤ1+)

Κατατακτήριες δοκιμές: 16:00 (ΑΝΤ1+)

Κυριακή 17/9