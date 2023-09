GP Σιγκαπούρης – Free Practice 2: Πάλι 1-2 για τη Ferrari, αυτή τη φορά με τον Sainz στην κορυφή

Με τον ήλιο να έχει πέσει και τη νύχτα να είναι γεγονός, οι χιλιάδες προβολείς της Marina Bay “έλουσαν” την πίστα ενόψει του Free Practice 2 της Σιγκαπούρης. Με τη σκληρή και τη μαλακή γόμα να έχουν κάνει αισθητή την παρουσία της στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών, είχε έρθει η ώρα της μέσης στο FP2. Μοναδικοί που έκαναν τους πρώτους δοκιμαστικούς τους γύρους με τα σκληρά, ήταν οι Norris, Gasly, Albon, Ocon και Bottas.

Ο Carlos Sainz ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, μέχρι να κάνει ταχύτερο πέρασμα ο ομόσταυλός του, Charles Leclerc. Σε κάθε περίπτωση, η Ferrari δήλωνε ξανά ηχηρό παρόν στη Σιγκαπούρη, έχοντας στο κλείσιμο των 20 λεπτών το 1-2.

Πριν ολοκληρωθεί η πρώτη μισή ώρα, όλοι πήγαν στη μαλακή γόμα, ώστε να αρχίσουν τις προσομοιώσεις ενόψει κατατακτήριων δοκιμών. Οι δύο Scuderia βελτίωσαν τον χρόνο τους, με τον Sainz όμως να είναι ελαφρώς ταχύτερος του Μονεγάσκου ομόσταυλού του.

Όσο η ιταλική ομάδα έμοιαζε να… πετάει, κατέχοντας με διαφορά την κορυφαία επίδοση της ημέρας, στη Red Bull Racing φερόταν να υπάρχουν προβλήματα, αφού δεν είχαν σημειώσει ανταγωνιστικό πέρασμα και ακόμα ψάχνονταν με το σετάρισμα. Οι δύο Mercedes από την άλλη, τοποθετήθηκαν στην πρώτη πεντάδα.

Τα τελευταία 15-20 λεπτά της διαδικασίας αξιοποιήθηκαν από τις ομάδες για να κάνουν μία προσομοίωση αγώνα. Αρκετοί από τους πρωταγωνιστές πήγαν στη μέση γόμα η οποία αναμένεται να είναι σίγουρα το ένα πιτ στοπ της Κυριακής (17/9).

Με αυτά κατά νου, οι χρόνοι και η κατάταξη δεν άλλαξαν, κι έτσι η Scuderia Ferrari πέτυχε πάλι το 1-2 στις ελεύθερες δοκιμές της Σιγκαπούρης. Μοναδική διαφορά ήταν, πως αυτή τη φορά την κορυφή κατέκτησε ο Carlos Sainz με τον Leclerc ελάχιστα πίσω και τον Russell στην 3η θέση.

