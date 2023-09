GP Σιγκαπούρης – Qualifying: Στην pole position ξανά ο Sainz, «χώρισε» τις Ferrari ο Russell

Η Σιγκαπούρη σκοτείνιασε μετά το Free Practice 3 και τόσο το Qualifying, όσο και η μάχη για την pole position ξεκίνησαν, υπό τους χιλιάδες προβολείς της Marina Bay. Από το ξεκίνημα των κατατακτήριων δοκιμών, φάνηκε πως οι Ferrari, McLaren, Red Bull Racing και Mercedes θα μάχονταν μέχρι τελικής πτώσης για την πρώτη σειρά της εκκίνησης, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά «Quali» της σεζόν.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων περασμάτων, ο Max Verstappen έδειξε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό των ελεύθερων δοκιμών, ωστόσο ο Carlos Sainz ήταν ξανά ο ταχύτερος στην πίστα. Το σημαντικό ήταν όμως, πως οι διαφορές από την 1η μέχρι την 8η θέση, ήταν λιγοστές. Στην επικίνδυνη ζώνη εξ αρχής, βρέθηκε ο Lance Stroll, την ώρα που η Aston Martin του Fernando Alonso φερόταν έτοιμη να μπει στο Q2.

Οι οδηγοί βγήκαν περίπου 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης διαδικασίας για έναν τουλάχιστον αποφασιστικό γύρο. Ο Yuki Tsunoda έκανε το… ασύλληπτο να πιάσει κορυφή, ενώ τα περάσματα των δύο Haas έριξαν στην ζώνη αποκλεισμού τον Oscar Piastri.

Ο Lance Stroll στην προσπάθειά του να πιέσει… υπερβολικά πολύ, διέλυσε την AMR23 στην έξοδο της τελευταίας στροφής, στον μηδενισμό του χρόνου. Η σύγκρουση του Καναδού με τον τοίχο, κατέστρεψε τον Αυστραλό οδηγό της McLaren ο οποίος δεν είχε την ευκαιρία να σώσει τον εαυτό του από τον αποκλεισμό.

Εκτός συνέχεια τέθηκαν με το… απότομο τέλος του Q1 οι Stroll, Zhou, Sargeant, Piastri και Bottas.

*Για καθυστέρηση ελέγχθηκε ο Verstappen με το πέρας του Q1, καθώς φέρεται να εμπόδισε άλλα μονοθέσια στο pit lane*.

Μετά από μία διακοπή 25-30 λεπτών, το δεύτερο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε. Η ανησυχία των περισσότερων ομάδων και οδηγών, αφορούσε την έντονη κυκλοφορία που θα αντιμετώπιζαν στην πίστα κατά τη διάρκεια των γρήγορων γύρων.

Στα πρώτα περάσματα, ξεχώρισε πάρα πολύ ο Fernando Alonso που έπιασε κορυφή με την… ολόκληρη Aston Martin. Ο George Russell ήρθε όμως να στερήσει μετά από λίγα λεπτά την πρωτιά από τον Ισπανό.

Out of nowhere, Alonso puts it P1! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/smdxp6hqv9

Τα τελευταία και αποφασιστικά περάσματα του Q2 ξεκίνησαν περίπου 1:30 λεπτό πριν τη λήξη του χρόνου. Επιβεβαιώθηκαν τα σοβαρά θέματα της Red Bull Racing και του Max Verstappen, με τον Ολλανδό να σημειώνει μη ανταγωνιστικό χρόνο, παλεύοντας όλη την ώρα με το πίσω μέρος της RB19. Απόδειξη της κακής του απόδοσης, ήταν πως τον απέκλεισε από τη συνέχεια ο… Liam Lawson της Alpha Tauri. Ο «εφιάλτης» συνεχίστηκε για τους παγκόσμιους πρωταθλητές οι οποίοι είδαν και τον Sergio perez να αποτυγχάνει να μπει στην τελική δεκάδα του Q3.

And we’re out 😞 P11 for Max and P13 for Checo, that’s the end of Qualifying for us in Sinagpore 🏁 pic.twitter.com/LXZ0dFzwdf

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 16, 2023