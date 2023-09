GP Σιγκαπούρης – Free Practice 3: Το 3/3 στις ελεύθερες δοκιμές η Ferrari, πρωτιά για Sainz

Η τελευταία διαδικασία που είδαμε με ήλιο στη Σιγκαπούρη για αυτό το τριήμερο, το Free Practice 3, εκκίνησε με τους οδηγούς να χωρίζονται σε εκείνους που δοκίμαζαν τη μαλακή γόμα ενόψει κατατακτήριων δοκιμών και σε εκείνους που δοκίμαζαν τη μέση η οποία θα κυριαρχήσει στα πιτ στοπ της Κυριακής (17/9).

Αρκετοί πρωταγωνιστές πήγαν σε προσομοίωση αγώνα για τα πρώτα 20 λεπτά της διαδικασίας και για αυτό είχαν τη μέση γόμα στο μονοθέσιό τους. Ο Verstappen, παρότι αντιμετώπιζε πάλι δυσκολίες με το κιβώτιο ταχυτήτων, ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων με τα C4 της Pirelli, μένοντας εκεί για αρκετή ώρα. Ο Sainz ήρθε όμως, 9 λεπτά πριν το κλείσιμο της πρώτης μισής ώρας, να κατακτήσει προς ώρας την κορυφή, δείχνοντας ξανά τον ρυθμό της Ferrari.

Ο George Russell που έκανε γύρους με τα μαλακά ελαστικά, κατάφερε πριν το πέρας του μισάωρου, να ανέβει στην κορυφή, ρίχνοντας κιόλας τον χρόνο κάτω από το 1:33. Την ίδια ώρα, αρκετοί οδηγοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την πρόσφυση. Η βροχή που έπεσε νωρίτερα το Σάββατο (16/9) στη Σιγκαπούρη, έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό, αφού το λάστιχο που έμεινε στο οδόστρωμα την Παρασκευή (15/9), εξαφανίστηκε. Η Mercedes συνέχισε να αφήνει τους οδηγούς της να σημειώνουν γύρους με τη μαλακή γόμα, κι έτσι βρέθηκε στο 1-2 της κατάταξης, με τον Russell να βελτιώνει.

That’s P1 and P2. Lewis slots into second, 0.2s shy of George’s fastest time so far on the Softs. 👏

Both drivers with encouraging feedback on the changes overnight. pic.twitter.com/Jxtxn3oAZA

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 16, 2023