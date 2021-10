GP Τουρκίας-FP1: Ο Hamilton 1ος, αλλά με ποινή

O Hamilton έδειχνε να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην πρώτη ώρα ελεύθερων δοκιμών αυτού του Σαββατοκύριακου, όντας 0,45 δλ. ταχύτερος από τον Max Verstappen, ο οποίος όπως και ο Sergio Perez, αντιμετώπιζε υπερβολική υποστροφή από το μονοθέσιο της Red Bull.

H Mercedes έδειχνε να «βολεύεται» περισσότερο στην πίστα του Istanbul Park, έχοντας καλύτερη αλλαγή κατεύθυνσης, ιδίως στην αλληλουχία στροφών 4-5.

Ο Hamilton είχε τη δυνατότητα να κερδίσει 3 ολόκληρα δέκατα του δλ. μονάχα στο πρώτο τμήμα της πίστας έναντι του Verstappen, ο οποίος ανέφερε ότι κατά την προσωπική του εκτίμηση, δεν επρόκειτο για ρυθμίσεις στην εμπρός αεροτομή, αλλά για ζήτημα με τα ελαστικά.

Παρά τα προβλήματα αυτά της Red Bull, η αυστριακή ομάδα έχει το πλεονέκτημα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Hamilton θα είναι αναγκασμένος να εκκινήσει το GP Τουρκίας 10 θέσεις πίσω από εκεί όπου θα καταταγεί στις δοκιμές του Σαββάτου.

Η Mercedes έκρινε ότι θα είναι καλύτερο να αντικαταστήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιο του Βρετανού σε αυτό τον αγώνα, για να μη διακινδυνεύσει κάποιο πρόβλημα αξιοπιστίας και μια πιθανή εγκατάλειψη, η οποία θα ήταν καταστροφική για την πρρεία του Πρωταθλήματος.

Ακόμα και αν ο Hamilton κάνει κακή εμφάνιση, η Mercedes απέκλεισε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει κι άλλα εξαρτήματα στη μονάδα ισχύος του Βρετανού.

