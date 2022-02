H Ferrari αποκάλυψε την F1-75

Στα πλαίσια της παρουσίασης της F1-75, του νέου μονοθεσίου της Ferrari για το 2022, ο αγωνιστικός διευθυντής της ομάδας, Mattia Binotto, καλωσόρισε άπαντες στην εκδήλωση υπενθυμίζοντας ότι το όνομα του νέου «όπλου» της προήλθε από την συμπλήρωση 75 ετών από το πρώτο αυτοκίνητο της ιταλικής φίρμας το οποίο κατασκεύασε στο Μαρανέλο ο Enzo Ferrari και κοσμούνταν από το διάσημο cavalino rampante.

Στόχος όλων εντός της ιταλικής ομάδας είναι η κορυφή της F1, η οποία κατακτήθηκε για τελευταία φορά το 2007 με τον Kimi Raikkonen σε επίπεδο οδηγών, και το 2008 σε επίπεδο κατασκευαστών.

Σε ότι αφορά την νέα F1-75, ο μαύρος χρωματισμός «ντύνει» την εμπρός και πίσω πτέρυγα καθώς και το Halo, ενώ απαντάται επίσης και στην αγωνιστική φόρμα των δύο πιλότων.

Η μακροχρόνια συνεργασία της Ferrari με την Shell διατηρείται, μιας το έμβλημα της γνωστής εταιρείας πετρελαιοειδών και καυσίμων κοσμεί και φέτος το μονοθέσιο. Επίσης, η Santander και η Ray Ban παραμένουν ως χορηγοί και το 2022, ενώ το όνομα της ελβετικής εταιρείας τεχνολογίας, Velas, βρίσκεται στην πίσω πτέρυγα της F1-75.

Στην αρχική τοποθέτησή του ο αγωνιστικός διευθυντής της Ferrari, Mattia Binotto,ανέφερε:

«Αυτή είναι μια σημαντική μέρα για εμάς καθώς παρουσιάζουμε το μονοθέσιό μας, τη Ferrari F1-75. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό, καθώς αυτό το αυτοκίνητο είναι προϊόν της προσπάθειας, της αφοσίωσης και του πάθους των ανθρώπων που εργάζονται για τη Ferrari».

New season, new challenges and a fresh reset 💪#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/R9fdy32jf1

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022