Mercedes: Μέχρι το 2025 το δίδυμο Hamilton – Russell

Και μετά τα 40 στην F1 ο Lewis Hamilton. Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ομάδα που έχει μεγαλουργήσει από το 2013 και μετά, καθώς θα οδηγεί με τα χρώματά της και το 2024 και το 2025.

