H σύνθεση της Hyundai στο Ράλλυ Φινλανδίας

Λίγες ώρες μετά από την ολοκλήρωση του Ράλλυ Safari και ενώ ο πίνακας συμμετεχόντων του επερχόμενου Ράλλυ Εσθονίας έχει ήδη ανακοινωθεί, η Hyundai Motorsport γνωστοποίησε την τριάδα πληρωμάτων της που θα αγωνιστούν στο Ράλλυ Φινλανδίας.

Το φινλανδικό ράλλυ, που θα αποτελέσει τον 8ο γύρο του φετινού WRC στις 4-7 Αυγούστου, επέστρεψε στην γνωστή καλοκαιρινή του ημερομηνία μετά από μια “φθινοπωρινή σεζόν”, αφού θυμίζουμε πως πέρυσι πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου.

Όπως συμβαίνει πριν από κάθε αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ τα τελευταία χρόνια, η Hyundai αποκάλυψε τη σύνθεση πληρωμάτων της, όπου δεν προέκυψε έκπληξη.

Καθώς οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe και Ott Tanak-Martin Jarveoja διαθέτουν πλήρες πρόγραμμα με το Hyundai i20 N Rally1, το ενδιαφέρον πριν από κάθε αγώνα εστιάζεται στο τρίτο πλήρωμα της κορεατικής ομάδας.

Όπως είναι αναμενόμενο, αφού ο Dani Sordo “μαρτύρησε” πως η επόμενη συμμετοχή του θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (8-11 Σεπτεμβρίου), το τρίτο αυτοκίνητο Hyundai i20 N Rally1 θα μοιραστούν στη Φινλανδία, οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson.

Αυτή η κίνηση θεωρούνταν από την αρχή της χρονιάς ως δεδομένη, αφού το χιονισμένο Ράλλυ Σουηδίας, καθώς και τα γρήγορα χωμάτινα Ράλλυ Εσθονίας και Φινλανδίας, ταιριάζουν στο στυλ του νεαρού οδηγού.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, οι Solberg-Edmondson έχουν ήδη ανακοινωθεί ως το τρίτο πλήρωμα της Hyundai στο Ράλλυ Εσθονίας (14-17 Ιουλίου).

Ταυτόχρονα, αναμένεται να λάβουν το χρίσμα και για το ασφάλτινο Ράλλυ Ypres Βελγίου (18-21 Αυγούστου), που μεσολαβεί ανάμεσα στα Ράλλυ Φινλανδίας και ΕΚΟ Ακρόπολις.

Οι Oliver Solberg-Elliott Edmondson τερμάτισαν στη 10η θέση του Ράλλυ Safari, μετά από πολλά προβλήματα, όμως σε καμία περίπτωση δεν το έβαλαν κάτω και αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες.

Το επερχόμενο Ράλλυ Εσθονίας είναι ιδιαίτερος αγώνας για τον Σουηδό, αφού έχει ήδη αγωνιστεί σε αυτό 4 φορές κατά το παρελθόν, κατά συνέπεια δεν υπολείπεται σε εμπειρία των αντιπάλων του.

#WRC 📣 Sharing our @RallyFinland 🇫🇮 line-up with you. This is how we’ll tackle this classic:

1️⃣1️⃣ Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe 🇧🇪

8️⃣ Ott Tänak / Martin Järveoja 🇪🇪

2️⃣ Oliver Solberg / Elliott Edmondson 🇸🇪🇬🇧#HMSGOfficial #RallyFinland pic.twitter.com/4HkN8RJsyB

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) June 28, 2022