Ράλλυ Σουηδίας: Δηλώσεις και επιδιώξεις των πρωταγωνιστών (+video)

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται στις 24-27 Φεβρουαρίου, με το Ράλλυ Σουηδίας να αποτελεί τον δεύτερο γύρος της φετινής σεζόν.

Ο μοναδικός αμιγώς χιονισμένος αγώνας του Πρωταθλήματος, φέτος θα έχει ως επίκεντρο την πόλη Umea, στη Βόρεια Σουηδία, με στόχο την ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερου χιονιού.

Αν και ο αρχικός σκοπός επιτεύχθηκε, αυτό είχε και μια “παράπλευρη απώλεια”, καθώς μια ειδική διαδρομή που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί δύο φορές ακυρώθηκε λόγω απροσδόκητης μετακίνησης κοπαδιού ταράνδων.

Ακόμη και έτσι πάντως, πληρώματα και θεατές ανυπομονούν για έναν αγώνα που αναμένεται ιδιαίτερα γρήγορος και θεαματικός.

Μετά από την πρεμιέρα της υβριδικής εποχής του WRC με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, σειρά παίρνει ως είθισται -με εξαίρεση την περσινή σεζόν- ο αγώνας στις χιονισμένες σουηδικές ειδικές διαδρομές.

Όλες οι ομάδες πραγματοποίησαν από δύο φορές δοκιμές στο χιόνι, ώστε να παρουσιαστούν όσο πιο έτοιμες γίνεται, για την πρώτη συνάντηση σε τέτοια επιφάνεια, με τα υβριδικά αυτοκίνητα Rally1.

Όσον αφορά στις συνθέσεις, η σημαντικότερη αλλαγή έγκειται στην απουσία των πρωταγωνιστών του Μόντε, Sebastien Loeb και Sebastien Ogier.

Τη θέση του Ogier στην Toyota θα πάρει ο Esapekka Lappi, που με συνοδηγό τον Janne Ferm, θα πλαισιώσουν τους Elfyn Evans-Scott Martin και Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen. Ακόμη ένα Toyota GR Yaris Rally1 θα μοιραστούν οι Takamoto Katsuta-Aaron Johnston.

Η Hyundai θα συμμετάσχει με την ίδια σύνθεση πληρωμάτων που είχε στο Μόντε Κάρλο (Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe, Ott Tanak-Martin Jarveoja και Oliver Solberg-Elliott Edmondson), ενώ η M-Sport Ford θα παρατάξει την τριάδα των Craig Breen-Paul Nagle, Adrien Fourmaux-Alexandre Coria και Gus Greensmith-Jonas Andersson.

Όπως είναι λογικό, καθώς τα Ford Puma, Toyota Yaris και Hyundai i20 N προδιαγραφών Rally1 βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης, κανείς δε μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια θα είναι η δυναμική τους στη Σουηδία.

Σε κάθε περίπτωση, ομάδες και οδηγοί θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, παραμένοντας όμως συγκρατημένοι ως προς τις επιδιώξεις τους για το Ράλλυ Σουηδίας .

Διαβάστε τι ανέφεραν οι οδηγοί και οι team managers των εργοστασιακών ομάδων πριν από το Ράλλυ Σουηδίας.

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1)

“Συνολικά ήμουν πολύ ευχαριστημένος με το Σαββατοκύριακό μας στο Μόντε Κάρλο. Ξεκινήσαμε από μια δύσκολη θέση, αλλά κάναμε πολλή δουλειά μαζί με την ομάδα για να βελτιώσουμε την αίσθησή μου στο αυτοκίνητο.

“Ασφαλώς, η κατάκτηση των επιπλέον βαθμών στο Power Stage σημαίνει ότι ξεκινάμε πρώτοι στο δρόμο της Σουηδίας και θα έχουμε να “καθαρίζουμε” το δρόμο κατά την πρώτη μέρα.

“Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε στο τέλος του Σαββατοκύριακου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό ράλλυ.

“Στις δοκιμές ξεκινήσαμε από το μηδέν με τις ρυθμίσεις χιονιού για το νέο αυτοκίνητο και στην αρχή αισθάνθηκα πως η οδήγηση ήταν δύσκολη, όμως μαζί με τους team-mates μας νομίζω ότι κάναμε μερικά καλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των δύο διαδικασιών δοκιμών”.

Craig Breen (Ford Puma Rally1)

“Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα ανακαλύψω ένα νέο ράλλυ στην Umea. Έκανα τον αγώνα πολλές φορές στο παρελθόν στο Torsby, αλλά αυτή τη φορά θα είναι κάτι εντελώς καινούργιο και ανυπομονώ.

“Αυτό είναι το πρώτο ράλλυ σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης με τα νέα αυτοκίνητα και το υβριδικό Puma, οπότε ελπίζω ότι θα είναι καλό.

“Προφανώς, είμαστε από τις πρώτες διελεύσεις αρχικά, οπότε αυτό θα είναι κάτι καινούργιο για μένα που θα ανακαλύψω. Να είμαστε το δεύτερο αυτοκίνητο στο δρόμο δεν θα είναι οι καλύτερες συνθήκες, αλλά ειλικρινά, είναι μια πρόκληση που ανυπομονώ. Προκύπτει επειδή έχουμε καλή θέση στο πρωτάθλημα, οπότε στο τέλος της ημέρας είναι καλό.

“Ελπίζω σε έναν καλό αγώνα, προσπαθώντας να αποκτήσω περισσότερη αυτοπεποίθηση το αυτοκίνητο, όπως κάναμε στο Μόντε Κάρλο, και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε άλλο ένα δυνατό αποτέλεσμα- το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ισχυρή θέση στο πρωτάθλημα ενόψει Κροατίας, οπότε ας δούμε πώς θα πάει”.

Gus Greensmith (Ford Puma Rally1)

“Ανυπομονούμε για το Ράλλυ Σουηδίας, ιδιαίτερα τώρα που έχει ως επίκεντρο την Umea. Από όσα έχουμε δει οι ειδικές διαδρομές φαίνονται πολύ, πολύ γρήγορες, ορισμένες από τις πιο γρήγορες που έχουμε δει, οπότε θα είναι συναρπαστικό.

“Γενικά, όλα δείχνουν πως οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικές οπότε ανυπομονούμε να έχουμε μεγάλα snowbanks ώστε να ακουμπάμε. Από την προγενέστερη εμπειρία μου στις δοκιμές του Puma πέρυσι σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, η ισορροπία του και όλα προσφέρουν εξαιρετική αίσθηση, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι”.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1)

“Με το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε τι μας περιμένει στο Ράλλυ Σουηδίας, αλλά σίγουρα θα είναι ενδιαφέρον.

“Αν και δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία με το Hyundai i20 N Rally1 σε αυτές τις συνθήκες – πρόκειται για ένα κανονικό ράλλυ σε χιόνι- νομίζω ότι το στυλ οδήγησής μας θα είναι αντίστοιχο με εκείνο που απαιτούνταν στα προηγούμενα αυτοκίνητα.

“Τα ράλλυ είναι πάντοτε πιο θεαματικά στο χιόνι με ελαστικά με καρφιά. Συνήθως, οι ειδικές διαδρομές είναι αρκετά γρήγορες, πρέπει να “ακουμπάς” στις μπαριέρες χιονιού (snowbanks) και να οδηγείς πλαγιολισθαίνοντας περισσότερο.

“Πρέπει να είσαι λίγο πιο επιθετικός ώστε να κάνεις τα καρφιά να βρουν πρόσφυση στο έδαφος. Όλοι έχουν δουλέψει τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες και ευελπιστούμε να δούμε μια καλή ανταμοιβή αυτής της προσπάθειας το επόμενο Σαββατοκύριακο”.

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1)

“Δεν ξεκινήσαμε τη χρονιά όπως θέλαμε στον πρώτο αγώνα, αλλά ένα μικρό πλεονέκτημα είναι πως θα έχουμε λίγο καλύτερη σειρά εκκίνησης στη Σουηδία.

“Θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε και, όπως πάντα, να τα πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Καθώς όλα είναι τόσο καινούργια, έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα στις δοκιμές, όμως συνολικά αισθάνομαι άνετα – παρόλο που είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις πόσο γρήγορος θα είσαι σε αυτή την επιφάνεια, γιατί η πρόσφυση ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες.

“Έχοντας αναλύσει videos των διαδρομών που μας παρείχαν οι διοργανωτές αυτές φαίνονται πολύ γρήγορες σε ορισμένα σημεία, όμως διαθέτουν και κάποια πολύ στενά και τεχνικά κομμάτια”.

Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1)

“Το Ράλλυ Σουηδίας είναι εντελώς νέος αγώνας, καθώς μετακινηθήκαμε πιο βόρεια από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

“Πραγματικά δεν ξέρω τι να περιμένω, όμως ανέκαθεν μου άρεσε πολύ να αγωνίζομαι στο χιόνι. Στη Σουηδία είχαμε το πρώτο μας βάθρο με τη Hyundai Motorsport και θα σήμαινε πολλά να μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο Σαββατοκύριακο.

“Έχουμε τη βούληση να επιστρέψουμε μαχητικά από τον δύσκολο πρώτο γύρο της σεζόν- θέλουμε να το μετατρέψουμε σε θετική δυναμική που θα μας καθοδηγήσει σε όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

“Την περασμένη σεζόν ήμασταν νικητές στο χιόνι στο Arctic Rally Finland, οπότε ξέρουμε ότι είμαστε γρήγοροι και ανταγωνιστικοί σε αυτή την επιφάνεια. Ο στόχος θα είναι να είμαστε εξαρχής ανταγωνιστικοί και να βρούμε έναν καλό ρυθμό με το Hyundai i20 N Rally1”.

Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally1)

“Πρώτα απ’ όλα, θα είναι πολύ συγκινητικό να αγωνιστώ για πρώτη φορά στη χώρα μου ως εργοστασιακός οδηγός.

“Είναι κάτι που ονειρευόμουν σε όλη μου τη ζωή. Νομίζω ότι η νέα τοποθεσία είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς είναι αυτό που χρειάζεται το ράλι για να εξασφαλίσει φανταστικές συνθήκες, ακόμη και αν είναι λυπηρό που θα απομακρυνθώ από τη γενέτειρα πόλη μου.

“Το χιόνι και ο πάγος είναι οι αγαπημένες μου επιφάνειες η αγαπημένη μου επιφάνεια, οπότε θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ράλλυ. Πρέπει να είσαι αρκετά επιθετικός με το στυλ οδήγησής σου, διατηρώντας το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου στις γραμμές, αλλά πιέζοντας το πίσω μέρος.

“Θα είναι καινούργιο για όλους, οπότε η προετοιμασία είναι πιο ισότιμη είναι πιο ισότιμες και μου δίνει μια καλή ευκαιρία να έχω ένα δυνατό Σαββατοκύριακο. Το Ράλλυ Σουηδίας θα είναι ένα μείγμα από όλα: γρήγορες διαδρομές με πολλές στροφές, χειμερινές συνθήκες, πολλά snowbanks και ίσως μερικοί τάρανδοι”.

Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1)

“Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στη Σουηδία έπειτα από δύο χρόνια, και όλα δείχνουν πως θα έχουμε ωραίες συνθήκες για αυτόν τον διάσημο αγώνα.

“Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη γιατί πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα με 100% χιόνι, οπότε είναι πάντοτε ανυπομονώ γιατί μου αρέσει η οδήγηση στο χιόνι.

“Σίγουρα, θέλω ένα καλό αποτέλεσμα αλλά πρώτα από όλα θέλω να το απολαύσω και να αποκτήσω εμπειρία σε αυτή την επιφάνεια. Θα είναι η πρώτη φορά για εμένα στο χιόνι με αυτοκίνητο κορυφαίων προδιαγραφών, οπότε θα είναι αρκετά μεγάλο βήμα, όμως ανυπομονώ”.

Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1)

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη στιγμή. Το να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο για άλλη μια φορά είναι κάτι που περίμενα με ανυπομονησία εδώ και πολύ καιρό.

“Η συνεργασία με την ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες και μέσα από τις δοκιμές, ήρθε πολύ φυσικά. Η αίσθησή μου στο GR Yaris Rally1 ήταν ήδη αρκετά καλή από την αρχή και βελτιώνεται βήμα- βήμα.

“Νομίζω ότι οι αγώνες που έκανα με ένα αυτοκίνητο Rally2 πέρυσι με βοηθούν πολύ να καταλάβω πώς να οδηγώ καλύτερα αυτά τα αυτοκίνητα. Το Ράλλυ Σουηδίας είναι ένας αγώνας που πάντα μου άρεσε και ήμουν ανταγωνιστικός.

“Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν περάσει πέντε μήνες από τον τελευταίο μου αγώνα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε στο ρυθμό και θέλω να παλέψω για μια θέση στο βάθρο – αυτός είναι ο ελάχιστος στόχος μου. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αισθάνομαι ότι είναι εφικτό”.

Richard Millener (Επικεφαλής M-Sport Ford)

“Μετά από την επιτυχία με το 1-3-5 στο Μόντε, η προσοχή μας επικεντρώνεται στη διατήρηση αυτού του επιπέδου αποτελεσμάτων και στη Σουηδία.

“Ο Craig πηγαίνει σε αυτόν τον αγώνα όντας πολύ ισχυρή θέση, και με την M-Sport Ford να προηγείται αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, εστιάζουμε ξανά σε ακόμη περισσότερα σταθερά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.

“Οι συνθήκες χιονιού και πάγου θα αποτελέσουν πρόκληση για τα μη σκανδιναβικά πληρώματά μας, αλλά ερχόμαστε σε αυτόν τον αγώνα με ένα αυτοκίνητο που ξέρουμε ότι είναι ισχυρό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία του Μόντε.

“Νομίζω ότι θα δούμε μεγαλύτερο αντίκτυπο των νέων υβριδικών αυτοκινήτων σε αυτές τις γρήγορες χιονισμένες διαδρομές, αλλά η ομάδα μας στο Dovenby έχει συνεχίσει να εργάζεται πολύ σκληρά για να διασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα είναι έτοιμα για την πρόκληση”.

Jari-Matti Latvala (Επικεφαλής Toyota Gazoo Racing)

“Παρόλο που η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας στο Ράλλυ Μόντε-Κάρλο, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε την αξιοπιστία και την ταχύτητα του GR Yaris Rally1 και αυτό μας ενθαρρύνει για τη Σουηδία.

“Έχω καλές αναμνήσεις από το Ράλλυ Σουηδίας ως οδηγός, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης νίκης για την ομάδα μας το 2017. Ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση για εμάς στο παρελθόν, αλλά όλοι βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο όσον αφορά την εμπειρία με τα νέα αυτοκίνητα σε αυτές τις συνθήκες.

“Το ράλλυ θα διεξαχθεί επίσης σε μια εντελώς νέα περιοχή γύρω από το Umeå, γεγονός που εγγυάται αρκετό χιόνι και το προφίλ των διαδρομών θα είναι διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν.

“Είναι υπέροχο να καλωσορίζουμε τον Esapekka πίσω στη σύνθεσή μας για τον πρώτο του αγώνα μαζί μας αυτή τη σεζόν: Όπως ο Elfyn και ο Kalle, ήταν δυνατός σε αυτές τις συνθήκες στο παρελθόν και πιστεύω ότι και οι τέσσερις οδηγοί της Toyota Gazoo Racing έχουν τη δυνατότητα για ένα πραγματικά καλό Σαββατοκύριακο, αν όλα πάνε καλά γι’ αυτούς”.

Julien Moncet (εκτελών χρέη Διευθυντή στην Hyundai Motorsport)

“Από το Ράλλυ Μόντε-Κάρλο, ολόκληρη η ομάδα έχει εργαστεί απίστευτα σκληρά για να βελτιώσει το πακέτο μας και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε καλύτερες επιδόσεις στο Ράλλυ Σουηδίας.

“Βρίσκουμε ακόμα τα πατήματά μας με τους νέους υβριδικούς κανονισμούς και οι δοκιμές μας πριν από τον αγώνα βοήθησαν στην προετοιμασία για τους χειμερινούς δρόμους του Umeå.

“Τα τρία πληρώματά μας γνωρίζουν τι χρειάζεται για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στο χιόνι, οπότε εστιάζουμε ώστε όλα τα αυτοκίνητα να τερματίσουν, μετά από έναν απογοητευτικό πρώτο γύρο.

“Πρέπει να περιμένουμε ότι θα συναντήσουμε δυσκολίες, αλλά θα προσπαθήσουμε για ένα ανταγωνιστικό ράλλυ που θα κορυφωθεί με ένα δυνατό αποτέλεσμα στη Σουηδία”.

