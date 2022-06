Ο Sebastien Ogier «ξεκλειδώνει» την πιθανή συμμετοχή στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

O Sebastien Ogier δήλωσε πως δε θα αγωνιστεί ξανά στο WEC φέτος, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για πιθανή συμμετοχή στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Σε μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής του Sebastien Ogier στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο Γάλλος ανακοίνωσε πως δε θα αγωνιστεί σε άλλον αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής, φέτος.

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό σημάδι σχετικά τον εθνικό μας αγώνα, λίγες ημέρες αφότου είχαμε γράψει για το ντόμινο που ανοίγει το δρόμο της συμμετοχής του Sebastien Loeb στη χώρα μας .

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για παρουσία των δύο μεγάλων οδηγών στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022, ωστόσο σταχυολογώντας τα δεδομένα, οι πιθανότητες για να συμβεί αυτό, αυξάνονται διαρκώς.

Η ανυπομονησία των φίλων σπορ για το εθνικό μας αγώνα, η παρουσίαση του οποίου έγινε πριν από λίγα 24ωρα, είναι ήδη αυξημένη και θεωρούμε δεδομένο πως πιθανή συμμετοχή ενός, ή και των δύο Seb, θα εκτοξεύσει το ενδιαφέρον.

H ανακοίνωση και τα δεδομένα για Ogier

Από την αρχή της χρονιάς, ήταν γνωστό πως ο Sebastien Ogier θα αγωνιστεί σε επιλεκτικούς αγώνες με την Toyota στο WRC, ώστε να μοιράσει το χρόνο του με τη συμμετοχή στην κατηγορία LMP2 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) με την Richard Mille Racing.

Απώτερος σκοπός του Γάλλου, ήταν αφενός η συμμετοχή στις 24 Ώρες του Le Mans και αφετέρου, η μεταπήδηση στην κορυφαία κατηγορία του WEC, με την Toyota.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, οι πληροφορίες μέσα από τις τάξεις της ιαπωνικής μάρκας, ανέφεραν πως θα έπρεπε να αποφασιστεί η συμμετοχή με τρία Hypercars, γεγονός που φαντάζει πολύ δύσκολο.

Προφανώς, ο Sebastien Ogier γνωρίζει καλύτερα από εμάς την κατάσταση και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ενθουσιάστηκε από την εμπλοκή του στο WEC, ανακοίνωσε πως μετά από την ολοκλήρωση των 24 Ωρών του Le Mans, δε θα αγωνιστεί σε άλλον αγώνα του θεσμού φέτος.

“Ευχαριστώ πολύ την Richard Mille Racing Team και την Signatech για την ευκαιρία που μου έδωσαν αυτή τη χρονιά!” έγραψε στα προσωπικά του social media ο Sebastien Ogier. “Η συμμετοχή σε Sebring, Spa και Le Mans ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να εξερευνήσω το FIA WEC και πραγματικά το απόλαυσα.

“Παρόλα αυτά, ήταν εξαρχής ξεκάθαρο ότι βασικός μου στόχος για φέτος ήταν να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου μετά από μια τόσο έντονη καριέρα

“Σε αυτό το πλαίσιο δεν ήταν στα σχέδιά μου να κάνω ολόκληρο το πρωτάθλημα και δε θα μπορέσω να αγωνιστώ στους επόμενους αγώνες.

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο team mates μου, Lilou Wadoux και Charles Milesi, για τις υπέροχες στιγμές μας! Τους εύχομαι ότι καλύτερο για το υπόλοιπο της σεζόν”.

Δείτε τα tweets

I’m very thankful to Richard Mille Racing & Signatech for the opportunity they gave me this year! Participating in Sebring, Spa & Le Mans was a great chance to discover @FIAWEC and I really enjoyed it. 1/3 pic.twitter.com/i8e7Z7DG5c — Sébastien Ogier (@SebOgier) June 21, 2022

However I have always been very clear that my main target was spending more time with my family this year after a very intense career. Therefore it has never been my plan to do a full championship and I will not be able to compete in the next races. 2/3 — Sébastien Ogier (@SebOgier) June 21, 2022

A big thank you also to my two team mates @LWadouxD44 and @Charles_Milesi for the great time together! I wish them all the best for the rest of the season. À plus,

Seb — Sébastien Ogier (@SebOgier) June 21, 2022

Μετά από τους 3 πρώτους αγώνες της σεζόν, στους οποίους συμμετείχε, το πρόγραμμα του FIA WEC περιλαμβάνει τις 6 Ώρες της Monza (10 Ιουλίου), τις 6 Ώρες του Fuji (11 Σεπτεμβρίου) και θα ολοκληρωθεί με τις 8 Ώρες του Bahrain (12 Νοεμβρίου).

Η απουσία του Ogier από τις 6 Ώρες του Fuji, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγει το δρόμο για την παρουσία του 8 φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ράλλυ στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (8-11 Σεπτεμβρίου).

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αυτό είναι περισσότερο από πιθανό να συμβεί, καθώς μεταξύ άλλων ο Γάλλος πολυπρωταθλητής αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά για διακοπές.

Ταυτόχρονα, οι αυξημένες πιθανότητες παρουσίας του Sebastien Loeb, ο οποίος επίσης δε θα έχει την υποχρέωση της συμμετοχής σε αγώνα του Extreme E που άλλαξε ημερομηνία, είναι δεδομένο πως θα ιντριγκάρει τον Ogier, αφού οι δύο κορυφαίοι Γάλλοι έχουν γίνει… αχώριστο δίδυμο φέτος, στις επιλεκτικές τους παρουσίες.

Αμφότεροι αγωνίστηκαν στα Ράλλυ Μόντε Κάρλο και Πορτογαλίας, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Κένυα για το Ράλλυ Σαφάρι, 6ο γύρο του θεσμού.

Πέραν της πιθανής συμμετοχής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η αποχώρηση του Ogier από το WEC, ανοίγει το δρόμο για συμμετοχή και στο καταληκτικό Ράλλυ Ιαπωνίας, που συμπίπτει με τον τελευταίο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής, στις 11-14 Νοεμβρίου.

Όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών δεν έχει κριθεί ως τότε, ο Πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda, θα θέλει όσο τίποτα την συμμετοχή του Ogier, ώστε να διασφαλίσει πως η ομάδα του θα κατακτήσει τον τίτλο εντός έδρας.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις τρέχουν, όμως τα νέα δεδομένα αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες να θαυμάσουμε και τους δύο Sebastien στις ειδικές διαδρομές του εθνικού μας αγώνα, στοιχείο που μόνο θετικό είναι για τους Έλληνες φίλους του σπορ.

Photos: Toyota Gazoo Racing, Sebastien Ogier, M-Sport Ford